Bauland: „Faltergatter II“ auf Eis gelegt - erst muss Problem mit Überflutungen gelöst sein

Von: Wolfgang Schörner

Bei der Diskussion geht es um einen Teil der freien Fläche, angrenzend an das „Faltergatter“-Viertel (im Hintergrund); rechts die Penzberger Straße. © Wolfgang Schörner

Eine weitere Bebauung südwestlich des Wohngebiets am Faltergatter in Iffeldorf wird es in naher Zukunft nicht geben. Laut Gemeinde müssen erst die Probleme mit Überflutungen in dem Viertel gelöst werden, was allerdings nicht so einfach ist. Der Start eines Bebauungsplan-Verfahrens ist damit erst einmal passé.

Iffeldorf – Seit das Iffeldorfer Wohnviertel an der Straße „Faltergatter“ in den 1990er Jahren entstanden ist, gab es immer wieder Probleme mit überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. Das Viertel liegt in einer Mulde, das Grundwasser steht normalerweise hoch. Bei starkem Regen kann das Wasser nicht abfließen. Betroffen ist neben dem Faltergatter auch das benachbarte Gebiet nördlich der Alpenstraße. In der Vergangenheit haben Hauseigentümer und Gemeinde zwar mit Maßnahmen reagiert. Das Problem ist damit aber nicht gelöst.

Grundbesitzer hegen schon lange den Wunsch

Auf der anderen Seite hegen private Grundbesitzer schon lange den Wunsch, eine Fläche südwestlich des Wohnviertels zu Bauland zu machen. Im Flächennutzungsplan ist sie bereits als allgemeines Wohngebiet gekennzeichnet. Überlegungen für einen Bebauungsplan gab es schon vor zwölf Jahren, was zu Protesten der Anwohner führte. Ihre Befürchtung: Ein Neubaugebiet könnte die Lage verschärfen. Das Bebauungsplan-Verfahren wurde damals abgeblasen.

Büro bewertet drei vorliegende Gutachten

Völlig von der Agenda verschwand das mögliche Baugebiet „Faltergatter II“ aber nicht, der Bauland-Wunsch der Grundstückseigentümer bestand fort. 2019 kam das Thema wieder auf den Tisch, als der Gemeinderat, damals unter Bürgermeister Hubert Kroiß (CSU), über einen Bebauungsplan sprach. 140 Unterschriften wurden daraufhin gegen das Vorhaben gesammelt. Später griff Kroiß’ Nachfolger Hans Lang (SPD) das Thema auf. In der Bürgerversammlung 2021 sagte er, dass dort das neue Iffeldorfer Baulandmodell greifen könnte. Der Gemeinderat beauftragte ein Büro damit, drei bereits vorhandene Gutachten zu bewerten: die Baugrundgutachten von 1990 und 2011 und eine wasserwirtschaftliche Untersuchung von 2012. Diskutiert wurden die Erkenntnisse nun bei einem Bürgerdialog. Ihm und dem Gemeinderat sei es wichtig, so Lang, dass es gegenüber der Öffentlichkeit transparent abläuft.

Grundwasser-Messstelle der Gemeinde in Betrieb

Seit kurzem ist am Faltergatter auch eine Grundwasser-Messstelle in Betrieb, die die Gemeinde installiert hat. Zuvor war sie auf private Daten angewiesen. Wenn das Grundwasser niedrig sei, erklärt der Bürgermeister, stehe bei Starkregen zwar Wasser auf der Straße, sei aber schnell wieder weg. Steigt jedoch der Grundwasserstand durch lang anhaltenden Regen, erhöht sich bei Starkregen auch die Gefahr stärkerer Überflutungen wieder.

Gemeinde: Keine Bebauung, so lange Oberflächenwasser-Problem nicht gelöst ist

Die Erkenntnis aus der Bewertung der drei Gutachten ist laut Lang klar: Es sei keine weitere Bebauung möglich, solange die Oberflächenwasser-Problematik nicht gelöst ist. „Die Anwohner haben schon jetzt Befürchtungen, dass es zu mehr Überflutungen kommt.“ Zumal die Starkregenereignisse zunehmen. Es dürfe keine Verschärfung durch eine Bebauung geben, sagt er. Das Gutachten zeige zwar Möglichkeiten auf, wie man das Oberflächenwasser ableiten könnte – durch eine Einleitung in den Bodenbach oder in das Naturschutzgebiet. Dies ist seiner Ansicht nach aber nicht umsetzbar.

„Momentan sind wir von einem Bebauungsplan weit entfernt“

„Momentan sind wir von einem Bebauungsplan weit entfernt“, resümiert Lang. Er beabsichtigt nun, sich mit den baulandwilligen Grundstücksbesitzern zusammenzusetzen, um über das weitere Vorgehen zu sprechen. Im Kern gehe es darum, ob es weitere Untersuchungen geben soll und wie dafür „die finanziellen Lasten verteilt werden“. Weitere Untersuchungen hält der Bürgermeister für sinnvoll, „weil es auch um eine Verbesserung der Situation für die Anwohner geht“. Aber ohne Lösung, die dem Starkregen in dem Gebiet seinen Schrecken nimmt, „wird es keine Bebauung geben“, sagt er.

Grundsätzlich hätte die Gemeinde Interesse an Baulandausweisung

Dabei hätte die Gemeinde grundsätzlich Interesse an einer Baulandausweisung. Sie könnte nach dem Iffeldorfer Modell 50 Prozent des Baulands kaufen und selber bauen. Vielleicht ein Mehrfamilienhaus oder Reihenhäuser? Es lohne sich nicht, darüber nachzudenken, weil man nicht weiß, ob etwas daraus wird, erklärt Lang. Dafür müssten eben die Rahmenbedingungen stimmen. „So lange es eine zusätzliche Gefährdung für die Anwohner gibt, schließe ich das aus.“