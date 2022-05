Bretonisch-bayerisches Wiedersehen nach langer Pause - Iffeldorf und Châteaubourg feiern 40-Jähriges

Von: Wolfgang Schörner

So war es 2012: Franzosen, als Piraten verkleidet, bei einem Festzug in Iffeldorf. © Kathrin Garbe

Seit 40 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Iffeldorf und dem französischen Châteaubourg. Nach langer coronabedingter Abstinenz gibt es zum runden Geburtstag nun ein viertägiges Wiedersehen. Rund 100 Franzosen kommen an die Osterseen, um dort mit ihren bayerischen Freunden zu feiern.

Iffeldorf – 40 Jahre ist es her, dass Iffeldorf und Châteaubourg offiziell ihre Partnerschaft schlossen. Besiegelt wurde sie am 20. Mai 1982 in Châteaubourg von den damaligen Bürgermeistern Albert Strauß und Paul Lemoine. Iffeldorfs Rathauschef Strauß sprach von einem historischen Ereignis für beide Gemeinden. Und sein Amtskollege Lemoine sagte, solche Partnerschaften würden dazu beitragen, ein besseres Verständnis zwischen den beiden Völkern zu schaffen.

Wurzeln liegen noch weiter zurück - bei einem Besuch junger Iffeldorfer in der Bretagne

Die Wurzeln der Freundschaft beider Orte – Iffeldorf zählt etwa 3000 Einwohner, Châteaubourg über 7000 – reichen weiter als 40 Jahre zurück. Die Grundlage wurde vor 56 Jahren gelegt. 1966 besuchten 25 Jugendliche aus Iffeldorf mit Pfarrer Michael Schneider die Gemeinde in der Bretagne. Schon ein Jahr später folgte der Gegenbesuch junger Franzosen in Begleitung von Pfarrer Janvier und Dominique Bottier. In den folgenden Jahrzehnten wurden die Beziehungen immer enger. Es seien viele Freundschaften zwischen Familien entstanden, bestätigt Wolfgang Bronner, Vorsitzender des Iffeldorfer Partnerschaftskomitees, der selbst seit 30 Jahren mit Laurent Thebault, dem heutigen Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees von Châteaubourg befreundet ist. Man treffe sich auch öfters jenseits des Austausches. Bei den meisten, die bei der Partnerschaft mitmachen, ist das der Fall.

Marathonlauf zum Zehnjährigen - auch ein Maibaum wurde schon nach Frankreich gebracht

Zum Zehnjährigen der Partnerschaft im Jahr 1992 gab es einen Marathon-Staffellauf von Châteaubourg an die Osterseen. Bayern und Bretonen trafen sich damals in Breisach auf der Rheinbrücke. Zehn Jahre später machte sich eine Iffeldorfer Gruppe per Fahrrad in die Partnergemeinde auf. Sogar ein Maibaum schaffte es bereits nach Châteaubourg. Die Iffeldorfer Maibaumburschen transportieren 2009 ein 23-Meter-Exemplar – in zwei Teilen – nach Frankreich, um es im Parc d’Iffeldorf aufzustellen. Fünf Jahre später wurde dort bei einem Partnerschaftsfest eine große Skulptur enthüllt, die am Fuß eines keltischen Hinkelsteins die Kirchen beider Orte zeigt. Eine Besonderheit ist, dass die Grundschulen der beiden Gemeinden einen regelmäßigen Austausch pflegen. Er begann vor 36 Jahren. Die Grundschule Iffeldorf-Habach wurde vor fünf Jahren auch zur „Bilingualen Grundschule Französisch“. Die Hoffnung ist, dass die Kinder und deren Eltern die Partnerschaft weitertragen.

Partnergemeinden mussten wegen der Pandemie Abstinenz üben

Wegen der Pandemie mussten die Partnergemeinden zuletzt Abstinenz üben. 2018 waren die Iffeldorfer in Châteaubourg. Der Gegenbesuch 2020 fiel flach. Nach dem zweijährigen Turnus wäre heuer eigentlich wieder eine Iffeldorfer Fahrt in die Bretagne an der Reihe. Die Franzosen fragten aber, ob die Iffeldorfer das 40-Jährige ausrichten könnten. „Sie wollten endlich wieder nach Bayern kommen“, erzählt Wolfgang Bronner.

Knapp 100 Gäste aus Châteaubourg werden an den Osterseen erwartet

Am kommenden Donnerstag, 26. Mai, werden nun knapp 100 Gäste aus Châteaubourg erwartet, angeführt von Laurent Thebault und Bürgermeister Teddy Regnier. Vier Tage bleiben sie. Die Freude ist laut Bronner natürlich groß. So unbekümmert wie das 30-Jährige kann aber nicht gefeiert werden. Wegen der Pandemie hat sich das Organisationskomitee entschieden, dies „nur auf Sparflamme“ zu tun und auf ein Dorffest im Zelt zu verzichten. Die Franzosen werden mit ihren Gastgebern Ausflüge unternehmen, einen Festabend soll es geben, auch eine Grillparty. Am Sonntag werden Bürgermeister Hans Lang und sein Amtskollege Regnier zudem die 1982 unterzeichnete Partnerschaftserklärung erneuern.