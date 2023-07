Betroffene noch immer schockiert: Mann (24) hinterließ eine Spur der Verwüstung

Von: Franziska Seliger

Die Tatorte: Der Landgasthof Osterseen und das benachbarte Café Hofmark (li.) in Iffeldorf. © seliger

Ein Mann hat in Iffeldorf eine Spur der Verwüstung zurückgelassen. Unter anderem in einem Café richtete er massiven Schaden. Der Schreck wirkt nach.

Iffeldorf – Auch Tage, nachdem ein 24-Jähriger in der Nacht auf Sonntag eine Spur der Verwüstung durch Iffeldorf gezogen und unter anderem massive Schäden im Café Hofmark sowie dem benachbarten Landgasthof Osterseen hinterlassen hat, wirkt der Schreck bei den Betroffenen noch nach.

Gudrun Iglhaut, Inhaberin des Cafés Hofmark, beziffert den entstandenen Schaden in ihrem Café mit „auf jeden Fall vierstellig“. Der Täter habe die Tür zu ihrem Café aufgebrochen und die Eistruhe geplündert. Mit dem Vanille-, Schokoladen- und Erdbeereis habe der Mann vor seiner Festnahme durch die Polizei Fensterscheiben der örtlichen Grundschule sowie ein Auto beschmiert.

20 fertige Torten zerstört: Frau geht es wieder gut

Auch in den beiden Wohnungen über dem Café habe der Mann Eisschmierereien hinterlassen, so Iglhaut. Der 70-jährigen Frau, die der Täter bei seinem Einbruch in eine der beiden Wohnungen aus dem Schlaf gerissen hatte, gehe es aber soweit gut, so die Café-Betreiberin.

In ihrem Kühlhaus habe der Mann über 20 fertige Torten zerstört, indem er sie etwa mit Teigklumpen beworfen habe. Auch im Café und in der Backstube habe er überall mit dem Eis herumgeschmiert, Gegenstände herumgeworfen und in der Küche die vorbereiteten Flammkuchen aus der Tiefkühltruhe geworfen – auch sie seien nicht mehr essbar. „Es ist nichts mehr zu gebrauchen.“ Glücklicherweise habe der Täter einen Spezialkühlschrank übersehen, in dem fertige Speisen gelagert werden.

Wertgegenstände ließ der Täter unberührt

Dank den hier aufbewahrten Kuchen habe sie ihren Betrieb trotz des nächtlichen Einbruchs regulär fortsetzen können, so Iglhaut. Allerdings erst, nachdem sie im Café seit den frühen Morgenstunden geputzt habe – erst den Gastraum, anschließend die übrigen Räume wie Backstube und Kühlraum. Ohne die Hilfe eines Dampfreinigers sei das nicht gegangen, so groß sei die Sauerei gewesen. Wertgegenstände in habe der Täter keine entwendet.

Moritz Link, Chef des benachbarten Landgasthof Osterseen, konnte auch am Mittwoch die genaue Höhe des Schadens noch nicht beziffern, den der Täter bei seinem Einbruch angerichtet hat. Er schätzt die Schadenssumme aber auf rund 12 000 Euro. Um in das Haus zu gelangen, habe der Mann zwei Fenster eingeschlagen und auch die Rahmen rausgerissen. Im Service-Bereich – weiter kam der Täter laut Link zum Glück nicht – habe er unzählige Kaffeesahne-Döschen geöffnet und den Inhalt über die Registrierkasse gekippt. Ob die Kasse noch funktioniere, wisse er noch nicht, so Link.

Umfangreiche Verwüstung: Motiv unbekannt

Außerdem habe der Täter jede Menge Geschirr zerschmissen und alle Zapfhähne aufgedreht „bis alle Fässer leer waren“. Glücklicherweise sei der flüssige Inhalt über eine Abtropfschale direkt in den Gully gelaufen. Wertgegenstände gestohlen habe der Mann keine. „Nur eine Flasche Johannisbeersaft.“ Mit Eis habe der 24-Jährige im Gasthof zwar nicht herumgeschmiert, mit seinen von diversen Lebensmitteln verschmierten Händen habe er aber an vielen Stellen seine Spuren hinterlassen.

Was den Mann zu seinen Taten bewogen haben könnte, kann Link nicht sagen. Rache als Grund – etwa eines ehemaligen Mitarbeiters oder Gastes – schließt er aber aus. „Ich kannte den Mann gar nicht.“

