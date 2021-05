Naturschutzgebiet: Was die Wächter der Osterseen erleben

Mehr Ausflügler während der Corona-Pandemie

Wild entsorgter Müll. Parkende Autos in den Wiesen. Und Menschen, die zu Fuß in geschützte Uferzonen vordringen und dort brütende Vögel aufschrecken: Durch die große Zahl an Ausflüglern waren in den vergangenen Monaten solche Negativ-Nachrichten immer wieder zu hören. Ist es wirklich so schlimm? Das wollte die Heimatzeitung von zwei Naturschutzwächtern wissen, die im Naturschutzgebiet an den Osterseen unterwegs sind.

Iffeldorf – Manfred Reif und Heinrich Linck kennen das 1083 Hektar große Naturschutzgebiet rund um die Osterseen bei Iffeldorf wie ihre sprichwörtliche Westentasche. Beide sind hier seit Jahrzehnten als Naturschutzwächter tätig. Linck seit etwa 20 Jahren, Reif schon seit rund 40 Jahren. Der heute 81-Jährige war in den 1980er Jahren sogar einer der ersten Naturschutzwächter in Bayern, wie er sich erinnert. „Ich hab einfach gesehen, dass was gemacht werden muss“, erklärt der Iffeldorfer, warum er das Ehrenamt damals übernommen hat.

Heute, erzählen die beiden Männer, gebe es außer ihnen noch drei weitere Naturschutzwächter in Iffeldorf. Alle, so Reif, haben sie eine spezielle Ausbildung absolviert und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, die ihnen durch die Regierung von Oberbayern angeboten würden. Täglich mehrere Stunden und zu jeder Jahreszeit sind sie in dem sensiblen Gebiet rund um die Osterseen unterwegs. „Auch wenn‘s regnet. Priorität hat natürlich das Wochenende“, sagt Linck. Der 83-Jährige ist vor etwa 20 Jahren nach Iffeldorf gezogen. Und weil er immer schon sehr naturverbunden gewesen sei, habe er das Amt des Naturschutzwächters sehr gerne übernommen. Er und Reif sind vor allem auf ihren Fahrrädern unterwegs, denn zu Fuß ließe sich das weitläufige Gebiet kaum überwachen.

Naturschutzwächter sorgen dafür, dass sich Ausflügler an die Regeln halten

Als Naturschutzwächter sollen sie dafür sorgen, das sich Ausflügler an die im Naturschutzgebiet geltenden Verordnungen halten. Dazu gehört etwa, dass keine Pflanzen gepflückt werden dürfen. Dass Wasservögel nicht gefüttert und Tiere generell nicht gestört werden dürfen. Oder dass Hunde immer angeleint sein müssen. Natürlich ist auch das Grillen verboten und das Wegwerfen von Müll. „Unsere Hauptaufgabe ist es aber, das Wegegebot zu überwachen“, erklärt Reif. Denn zwischen dem 1. März und dem 15. Oktober gelte in dem Gebiet ein strenges Betretungsverbot. Nur auf öffentlichen Wegen und ausgewiesenen Badeplätzen dürfe man sich in dieser Zeit aufhalten. Außerdem, so Reif, seien auf dem Wasser keinerlei Schwimmkörper erlaubt. „Nicht einmal eine Luftmatratze.“ Damit wolle man verhindern, dass Badende damit zu den Inseln oder in die Schilfgürtel an den Ufern fahren und dort die Ruhezonen der Tiere stören.

Sind die beiden Männer auf ihren Rädern rund um die Seen unterwegs, tragen sie Hemden mit offiziellen Aufnähern. Außerdem führen sie Marken bei sich, die sie als Naturschutzwächter ausweisen und die sie vorzeigen, wenn sie mit Ausflüglern sprechen. Wobei Linck klar stellt: „Wir sprechen die Leute nur an, wenn sie sich in Gebiete bewegen, wo sie nicht rein sollen.“

Während Corona-Pandemie: Mehr Menschen im Naturschutzgebiet

Durch den zunehmenden Ausflugsverkehr und zusätzlich verschärft durch die Corona-Pandemie seien zwar im Vergleich zu früher „Massen an Leuten“ im Naturschutzgebiet anzutreffen, sagt Reif. Und so manche von ihnen seien in dem sensiblen Gebiet auch „unachtsam“ unterwegs. „Aber die Menschen sind ganz anders eingestellt als früher“, findet der erfahrene Naturschützer. Habe er zu Beginn seiner Tätigkeit haufenweise Ausflügler in den Schutzzonen vorgefunden, die er mitunter nur mithilfe der Polizei daraus vertreiben konnte, so begegneten er und seine Kollegen heute nur „ganz selten“ uneinsichtigen Menschen. Viele der Ausflügler, die er auf ihr Fehlverhalten hinweise, würden sich entschuldigen mit der Begründung, sie hätten es nicht besser gewusst.

„Die Leute sind schon einsichtiger geworden“

Zwar dürften die Naturschutzwächter Platzverweise aussprechen, notfalls die Polizei alarmieren sowie Personalien aufnehmen und Anzeige erstatten. Aber das sei selten nötig. „Die Leute sind schon einsichtiger geworden und haben mehr Verständnis“, findet Reif. Dass Menschen unverschämt würden, komme kaum vor. „Teilweise“, sagt Linck, könnten die Leute auch gar nichts dafür, wenn sie abseits der offiziellen Wege angetroffen werden. Zu viele wilde Trampelpfade seien über die Jahre entstanden, die Fremde nun irrtümlich leicht für echte Wege halten könnten.

Ein „sehr großes Problem“ sieht Linck indes in Autofahrern, die ihr Fahrzeug einfach in den Wiesen und an den Waldrändern abstellen. Die Zahl dieser Wildparker an den Osterseen sei auf jeden Fall deutlich mehr geworden. Doch gegen die geht Linck rigoros vor und erstattet Anzeige bei der Polizei. Auch die Menge an achtlos weggeworfenem Müll wie Taschentücher und Bonbonpapier nehme kontinuierlich zu.

Dass das sensible Naturschutzgebiet rund um die Seen durch die Erholungssuchenden zerstört werden könnte, fürchtet Reif nicht. Auch deshalb nicht, weil Gebiete, die in früheren Jahren viel besucht waren, heute menschenleer seien. Beispielsweise im Norden des Großen Ostersees. „Hier hat sich die Natur erholt“, so Reif. Er und Linck wollen so lange als Naturschutzwächter tätig sein, wie es geht. „Wir haben es so lange geschafft und schaffen es weiter. Wir sind trotz Alter sehr motiviert.“

Für die Zukunft hoffen beide Männer aber schon, dass Jüngere sich für das Ehrenamt begeistern und die Ausbildung absolvieren – damit das Naturschutzgebiet der Osterseen für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt.