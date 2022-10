Iffeldorfer Ehrenamtspreis für das Ehepaar Grupp

Von: Franziska Seliger

Strahlende Preisträger des „Iffeldorfer Ehrenamtspreises“: Elisabeth und Heiner Grupp flankiert von Bürgermeister Hans Lang (re.) und Gemeinderat Wolfgang Theveßen (li.). „Ihr zählt zu den Goldfischen im Teich, der den Namen Iffeldorf trägt.“ © Seliger

Elisabeth und Heiner Grupp sind mit dem „Iffeldorfer Ehrenamtspreis“ ausgezeichnet worden. Beim Festakt am Samstag vor geladenen Gästen würdigte Bürgermeister Hans Lang das vielfältige Engagement des Paares zum Wohle des Ortes.

Iffeldorf – Das Jahr 1984: Es hielt für die Gemeinde Iffeldorf einen ganz besonderen „Glückstag“ bereit – nämlich den Tag kurz nach der Hochzeit von Elisabeth und Heiner Grupp, an dem sie den Weg nach Iffeldorf fanden – und blieben, wie Bürgermeister Hans Lang in seiner Laudatio sagte. Bei dieser Rede vor geladenen Gästen würdigte Lang das sehr „vielfältige Wirken“ des Paares. „Ihr seid in so vielen Bereichen unserer Gemeinde tätig, dass man euch nicht mehr wegdenken kann“, betonte Lang.

Elisabeth Grupp etwa stelle ihr großes musikalisches Talent seit vielen Jahren der Kirchengemeinde, der Heuwinklband und der Musica Burana sowie der Capella Vocale Iffeldorf zur Verfügung. Auch einem Bläsertrio gehöre sie an. Fast 20 Jahre engagiere sie sich zudem im Bereich der Kirchenmusik – und das nicht nur als Leiterin des Chores. „Das Notenarchiv der Kirche kennt niemand besser als Elisabeth, und ihr Organisationstalent beschert der Kirchengemeinde regelmäßig besondere Chor- oder Orchestermessen“, so Lang.

Beim sonntäglichen Gottesdienst spiele sie regelmäßig die Orgel, engagiere sich für den Verschönerungsverein und helfe im Elternkreis mit. Auch im Verein der Nachbarschaftshilfe sei die leidenschaftliche Musikerin tätig.

Und ihr Mann steht ihr an sozialem Engagement in nichts nach: Den Dienst für die Kirche verrichte Heiner Grupp „sehr verlässlich seit vielen Jahren“, so Lang. „Rund um die Gottesdienste ist er überall präsent. Und dass seine Stimme bei Prozessionen aus dem Lautsprecher schallt, daran haben sich die Iffeldorfer längst gewöhnt“, sagte Lang in seiner sehr kurzweiligen Laudatio. Zudem verantworte Heiner Grupp als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats viele Dinge, „die von uns wie selbstverständlich angesehen werden. Aber da steckt viel Arbeit drin“. Seit 1990 sorge Heiner Grupp als aktiver Theaterspieler bei Aufführungen des örtlichen Theatervereins „oft genug für brüllendes Gelächter“. Und seit mittlerweile 14 Jahren habe er zusätzlich das Amt des Spielleiters inne.

Aber nicht nur in der Kirche und im Theater ist Heiner Grupp aktiv. Zusätzlich, so Lang, schreibe er Beiträge für die Dorfzeitung und die Fair-Trade-Gruppe, sei hier auch als Lektor tätig und organisiere außerdem die Altpapiersammlung der Pfarrei.

Aber nicht nur, weil das Paar sich in so starkem Maße für das Wohle der Gemeinde einsetze, bekomme es den Ehrenamtspreis, betonte Lang. „Ein ganz wichtiger Aspekt, der auch mit zur Entscheidung beitrug, ist die Selbstverständlichkeit, mit der ihr euer Engagement ausübt.“ Beide legten keinen Wert darauf, ob sie bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit gesehen werden, ob sich jemand bei ihnen bedanke oder ob ihnen anerkennend auf die Schulter geklopft werde. „Elisabeth und Heiner Grupp bringen sich aus Überzeugung und Spaß an der Mitarbeit und am Helfen in unser dörfliches Leben ein“, so Lang. Das Ehepaar zähle damit „zu den Goldfischen im Teich, der den Namen Iffeldorf trägt“, sagte Lang in Anspielung auf die Skulptur, die er den beiden Preisträgern im Anschluss an seine Rede gemeinsam mit Gemeinderat Wolfgang Theveßen überreichte: eine 25 Zentimeter große Bronze-Figur, bestehend aus zwei ineinander verschlungenen Fischen, die der gebürtige Iffeldorfer Bildhauer Erich Zimmer 2016 kreierte. Vorgeschlagen für den „Iffeldorfer Ehrenamtspreis wurde das Paar vom Zweiten Bürgermeister Georg Goldhofer – ein Vorschlag, der vom Gemeinderat einstimmig angenommen wurde, wie Lang betonte.

Die Höhe des Preisgeldes, mit dem der „Iffeldorfer Ehrenamtspreis“ dotiert ist, richtet sich nach der Einwohnerzahl und beträgt einen Euro pro Einwohner. Bei der diesjährigen Verleihung waren das 2759 Euro.

In seiner gemeinsamen Rede bedankte sich das Paar für die „gewaltige Lobeshymne“ des Bürgermeisters. Elisabeth und Heiner Grupp machten aber auch deutlich, dass sie nur deshalb in diesem Maße ehrenamtlich aktiv seien, weil sie immer gemeinsam mit so vielen anderen engagierten Iffeldorfern wirken könnten. Dieser „legendäre Iffeldorfer Geist“ sei es, dieses Miteinander, der sie antreibe und ihre Motivation hoch halte. Beide versprachen: „Die Ehrung wird kein Schlusspunkt sein, sondern eher Ansporn weiter mitzumischen.“

Der Festakt wurde musikalisch umrahmt von Martha Horn sowie Ellen und Heinz Hennen. Zu Ehren der Preisträger gab es außerdem Gesangseinlagen, und Gabi Gattinger und Michael Fritsch vom Theaterverein hatten einen Sketch einstudiert.

Nach mehreren Jahren Pause war es das erste Mal, das die Gemeinde wieder ihren Ehrenamtspreis verlieh. Erste und einzige Preisträgerin war bis dato Marlies Völk. Sie hatte den Ehrenamtspreis 2018 bekommen.