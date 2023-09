Drama auf dem großen Ostersee: Elf Helfer suchten verzweifelt nach vermisstem Mann

Von: Franziska Seliger

Die Ehrenamtlichen von der Wasserwacht gaben alles, konnten am Ende aber nichts ausrichten (Symbolbild). © Grünwald

Die Wasserwacht Penzberg-Iffeldorf spricht über die schwierigen Umstände nach den tödlichem Badeunfall an den Osterseen.

Iffeldorf – Nach dem Badeunfall am großen Ostersee, bei dem ein 85-jähriger Planegger am Montag nur noch tot geborgen werden konnte, herrscht bei der Wasserwacht Penzberg-Iffeldorf große Betroffenheit. Wie deren Vorsitzender Christian Seiderer berichtet, war die Ortsgruppe an der zweitägigen Suche nach dem vermissten Schwimmer beteiligt. Zum Einsatz ausgerückt seien Mitarbeiter der Wasserwacht-Station am Fohnsee sowie der „Schnellen Einsatzgruppe“ (SEG) Penzberg.

Am Sonntag habe die Wasserwacht Penzberg-Iffeldorf in enger Abstimmung mit der Polizei vor Ort mit Booten den See in einem Suchgebiet von rund 20 000 Quadratmetern abgesucht. Zusätzlich seien Wasser-Retter der Ortsgruppe eingesetzt gewesen. „Sie haben eine Suchkette gebildet und sind das Suchgebiet mit Flossen und Schnorchel abgeschnorchelt“, so Seiderer. Insgesamt hätten am Sonntag elf Wasserwachtler rund vier Stunden nach dem Vermissten gesucht. „Wir haben alles Mögliche, was wir machen konnten, abgearbeitet“, betont Seiderer.

Auch der Einsatz des Sonargerätes half nicht weiter

Unter anderem habe die Ortsgruppe auch mit einem Sonargerät in der Tiefe des Sees nach dem Mann gesucht – vergeblich. Denn es sei ziemlich schwierig jemanden zu finden, der untergegangen ist. Nach Rücksprache mit der Polizei sei die Suche darum zunächst abgebrochen worden.

Am Montag hätten fünf Mitglieder der Wasserwacht in Absprache mit der Polizei dann die Suche noch einmal aufgenommen. Diesmal sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt gewesen, der den Vermissten schließlich aus der Luft entdeckte. Die Bergung des Mannes habe die Wasserwacht übernommen, so Seiderer, der am Sonntag selbst an der Suche beteiligt war.

Einen Menschen nur noch tot aus dem Wasser bergen zu können, das sei für ihn und seine Mannschaft immer eine belastende Situation. „Man denkt immer wieder darüber nach, wie man ihn möglicherweise früher hätte finden können“, sagt Seiderer. Da das Einsatzgebiet der Wasserwacht Penzberg-Iffeldorf recht groß sei – es umfasst laut Seiderer unter anderem die Osterseen sowie Abschnitte von Isar und Loisach sowie den Kochel- und Walchensee –, käme es regelmäßig vor, dass Menschen nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden könnten.

Erst vor zwei Monaten starb ein Schwimmer

Er selbst sei etwa 18 Jahre bei der Wasserwacht aktiv. „Im Laufe dieser Zeit hatten wir ziemlich oft diesen Fall.“ Nachdem die Einsätze für seine Truppe während der Corona-Pandemie zurückgegangen waren, müsse die Ortsgruppe aktuell zu rund zehn Einsätzen pro Jahr ausrücken. Einen Badeunfall mit tödlichem Ausgang habe es zuletzt erst vor rund zwei Monaten am Ostersee gegeben, so Seiderer.

Gründe für das tragische Ende von Badeausflügen gäbe es viele: Manchmal würden Leute einfach zu weit rausschwimmen, weil sie ihre Kondition überschätzten. Manche Betroffene erlitten einen Herzinfarkt oder bekämen Krämpfe mitten im See. Und auch Selbstmordopfer würden immer wieder aus dem Wasser geborgen.

Untersuchungen zur Todesursache laufen weiter

Der Grund, warum der 85-jährige Planegger tödlich verunglückte, ist laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim unklar. Am heutigen Dienstag werde die Staatsanwaltschaft München II darüber entscheiden, ob die Leiche des Mannes obduziert werden soll.