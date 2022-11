Eine Gemeinde will „energieautark“ werden: Wie kommt Iffeldorf von Öl und Gas los?

Von: Wolfgang Schörner

Energie als Thema bei der Bürgerversammlung: Bürgermeister Hans Lang (r.) und Experte Andreas Scharli (l.) von der Energiewende Oberland. © Wolfgang Schörner

Besonders gut steht Iffeldorf bei den erneuerbaren Energien nicht da. Deren Anteil an Strom und Wärme liegt nur bei 17 und 18 Prozent. In der Bürgerversammlung ging es nun darum, wie die Gemeinde von Öl und Erdgas loskommt. Gesprochen wurde über Solaranlagen, Grundwasserpumpen und Fernwärme-Inseln, aber auch über Windkraft.

Iffeldorf – Rund 270 Menschen waren zur Bürgerversammlung ins Iffeldorfer Gemeindezentrum gekommen, weit mehr als ein paar Tage zuvor in Penzberg. Thema war vor allem die Energiewende. Im Vorfeld hatte Bürgermeister Hans Lang (SPD) angekündigt, dass es „um unseren Weg zum energieautarken Dorf“ geht, und zwar auf Basis erneuerbarer Energien. Deren Anteil liegt in Iffeldorf bislang 30 Prozent unter dem Bundesschnitt und 35 Prozent unter dem Landesschnitt. Der Großteil der Energie, nämlich 85 Prozent, werde in Iffeldorf für Heizungen und Warmwasser verbraucht, so Lang.

Experte Andreas Scharli: Ohne Energiesparen ist das Ziel nicht zu erreichen

Als Referent eingeladen war Andreas Scharli von der „Energiewende Oberland“, deren Ziel es ist, dass die vier beteiligten Landkreise bis 2035 unabhängig von fossilen Energieträgern werden. Er stellte eingangs klar, dass dieses Ziel nicht ohne Einsparungen erreichbar sei, zum Beispiel mithilfe von Gebäudedämmung oder Regelungstechnik. Scharli empfahl als schnelle Maßnahme, selbst die Warmwassertemperatur und die Heizgrenztemperatur am Heizkessel zu senken. „Da gibt es viel Potenzial.“

Grundwasser-Wärmepumpen und Quartierslösungen für Nahwärme

Scharli hatte für Iffeldorf auch einige spezielle Ratschläge. Gut funktionieren könnten Grundwasser-Wärmepumpen, „weil hier das Grundwasser nicht weit weg ist“, sagte er. Als wenig praktikabel sieht der Energieberater für Iffeldorf ein Fernwärmenetz mit zentralem Heizkraftwerk wie in Penzberg, wegen der Kosten und der hohen Wärmeverluste über längere Strecken. Für denkbar hält Scharli aber, einzelne Gebiete oder Wohnviertel zu versorgen, also auf Quartierslösungen zu setzen. In Frage kommen könnte ihm zufolge die sogenannte „Kalte Nahwärme“, bei der zehn bis zwölf Grad kaltes Wasser über ein Leitungsnetz ins Gebäude zu einer Wärmepumpe transportiert wird. Im Sommer könnte so auch gekühlt werden.

Photovoltaik: „In Iffeldorf sind noch genügend Dächer frei“

Scharli warb ebenso für die Photovoltaik. „In Iffeldorf sind noch genügend Dächer frei“, sagte er und empfahl einen Blick ins Solarkataster des Landkreises. Eine Möglichkeit sind ihm zufolge ebenso Solaranlagen auf Südfassaden. „Das läuft im Winter hervorragend.“ Vielleicht finde sich in Iffeldorf auch eine Ecke für eine Freiflächen-Anlage, sagte Scharli. Bürgermeister Lang bestätigte, dass man dringend eine Fläche suche. Ihm zufolge könnte ein Solarpark über eine Energiegenossenschaft betrieben werden, an der die Bevölkerung beteiligt ist.

Frage nach Windkraftpotenzial in Iffeldorf

Sehr angeregt war anschließend die Diskussion. Gefragt wurde zum Beispiel nach dem Windkraftpotenzial, das laut Scharlis Einschätzung aber „nicht sehr hoch“ ist, zumal es auch einen Investor bräuchte, der schließlich Geld verdienen will. Ein Iffeldorfer empfahl, sich den Windatlas noch einmal genauer anzuschauen, wegen eines Gebiets in Autobahnnähe. Bürgermeister Lang erklärte zur Windkraft, dass es die Möglichkeit gebe, sich mit einer noch zu gründenden Genossenschaft an einem Windrad in einer anderen Region zu beteiligen, zum Beispiel im Allgäu.

Eine Frage in der Bürgerversammlung lautete, was die Gemeinde denn unter „Energieautarkie“ verstehe. Scharli und Lang erklärten dazu, dass es um eine „bilanzielle Autarkie“ gehe. Das heißt: Die Gemeinde erzeugt übers Jahr gesehen so viel Energie, wie sie in diesem Zeitraum verbraucht, was keine echte Autarkie ist.

Bürgermeister verspricht sich viel vom neuen „Arbeitskreis Energie“

Auch in seinem Rechenschaftsbericht ging der Bürgermeister auf Energiethemen ein. Er berichtete, dass eine PV-Anlage auf dem Kinderhaus-Dach installiert worden sei, der Bauhof nun ein Elektroauto habe und ein zweites vor der Auslieferung stehe. 2023 wolle man vier E-Ladepunkte aufstellen. Geplant ist auch, ein Auto fürs E-Carsharing anzubieten. Auf die Anregung, Straßenlampen nachts auszuschalten, sagte Lang, dass alle 250 Lampen bereits auf LED umgerüstet seien und davon gut 70 Prozent gedimmt werden könnten. Viel verspricht sich er zudem vom neuen „Arbeitskreis Energie“, der aus 14 Personen besteht. Er hoffe, der Arbeitskreis sei einmal auch in der Lage, Privatleute zu beraten, gerade in Zeiten, in denen Energieberater so ausgelastet sind, dass man kaum einen Termin erhält.