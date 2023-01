Was Iffeldorf alles vorhat - Pläne fürs alte Krankenhaus, Ideen für die Verkehrsberuhigung

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Das alte Krankenhaus an der Alpenstraße in Iffeldorf. © Wolfgang Schörner

Einiges vor hat die Gemeinde Iffeldorf in diesem Jahr. So sollen die Planungen für ein neues Wohnhaus anstelle des alten Krankenhauses beginnen. Ebenso werden Vorschläge erwartet, wie Hofmark und Staltacher Straße verkehrsberuhigt werden können. Auch Kinderhaus, Schule und Energiewende stehen auf der Agenda.

Iffeldorf – Viel Arbeit wartet heuer auf Gemeinderat und Bürgermeister in Iffeldorf. „Wir haben uns viel vorgenommen“, sagt Rathaus-Chef Hans Lang (SPD). Bang ist ihm aber nicht. Gehe die Zusammenarbeit im Gemeinderat so weiter wie bisher, wovon er ausgeht, werden „wir viel ins Ziel bringen“. Das „Wir“ betont er dabei – das ist ihm wichtig.

Pläne für altes Krankenhaus: Neubau eines Wohnhauses

Ein großes Projekt könnte der Neubau eines Wohnhauses anstelle des alten Krankenhauses an der Alpenstraße werden, was schon vor Jahren angedacht war – wobei es heuer zunächst um die Planung geht. Das Gebäude, das bis 1925 als Krankenhaus diente, gehört der Gemeinde, die es für soziale Unterbringung nutzt. Da es einst ein Krankenhaus war, sind die Wohnungen ungünstig geschnitten. Aktuell seien vier Wohnungen bewohnt, zwei stünden wegen Unbewohnbarkeit leer, sagt Lang. Die Idee ist, das Gebäude abzureißen und an dessen Stelle ein Haus samt Tiefgarage und mit bis zu zwölf Mietwohnungen in unterschiedlicher Größe zu errichten, für Menschen, die zum Beispiel in Kita, Schule oder Verwaltung arbeiten, sowie für Ältere, die sich verkleinern, aber weiter im Ort bleiben wollen. Finanziert werden soll dies wie das Mehrfamilienhaus am Rathausweg über das kommunale Wohnbauprogramm. Die Gemeinde muss gegenüber der Regierung von Oberbayern aber zuvor nachweisen, dass das Haus nicht mehr sanierungsfähig ist.

Mit Nachdruck, so Lang, werde auch weiter am Thema „Wohnen im Alter“ gearbeitet. Ebenfalls um neue Wohnhäuser könnte es am Faltergatter gehen. Im Gespräch ist, einen weiteren Bebauungsplan auf den Weg zu bringen. Laut Bürgermeister ist das aber noch offen. Zunächst werde man diskutieren, ob wegen der Grundwasser- und Oberflächenwasserproblematik eine Bebauung überhaupt möglich ist und dies mit den Anwohnern besprechen.

Mehr Sicherheit auf Hofmark, Staltacher Straße und Alpenstraße

Auch um den Verkehr an Hofmark, Staltacher Straße und Alpenstraße soll es heuer gehen. Die Gemeinde erwartet Vorschläge eines beauftragten Münchner Büros. So soll an der Hofmark, auf der viel Durchgangs- und auch Schwerlastverkehr herrscht, die Sicherheit für Schüler, Fußgänger und Radler erhöht werden. Ideal wäre laut Lang, die Vorschläge zur Hofmark noch heuer im Zuge der vom Staatlichen Bauamt geplanten Straßensanierung umzusetzen. Bei den beiden anderen Straßen würde eine Realisierung, nachdem sie mit den Anwohner besprochen wurde, später erfolgen, womöglich gemeinsam mit dem Breitbandausbau. Für die Staltacher Straße gab es vor Jahren schon Überlegungen. Sie wurden aber nicht weiterverfolgt, da die Anwohner über die Straßenausbaubeitragssatzung („Strabs“) hätten zahlen müssen. Nun gibt es die Satzung nicht mehr. Ebenfalls Vorschläge soll das Büro zur Alpenstraße vorlegen, die bereits „Zone 30“ ist, aber immer noch viel Durchgangsverkehr hat.

Kinderhaus und Schule brauchen mehr Platz

Beim Kinderhaus will die Gemeinde mit der Kirche die Voraussetzung schaffen, dass ab Herbst eine dritte Krippengruppe starten kann. Planungen laufen heuer zudem für das Schulhaus, um den ab 2026 stufenweise geltenden Anspruch auf Ganztagsbetreuung umzusetzen. Der Speicher soll ausgebaut werden und die Schulverwaltung dorthin umziehen, um Platz für eine Schule mit sieben Klassen (derzeit sechs) sowie mit Aufenthaltsräumen und Mensa für die Ganztagsbetreuung zu schaffen.

Fortsetzen will die Gemeinde ebenso die Energiewende: mit E-Ladestationen bei Rathaus, Gemeindezentrum und Wanderparkplatz an der Jägergasse sowie Photovoltaik auf eigenen Gebäuden. Überlegungen gibt es auch bezüglich einer Freiflächenanlage. Ein wichtiger Akteur der Energiewende ist der Energie-Arbeitskreis. Wie berichtet, gibt es Bestrebungen für eine Energiegenossenschaft.

Realisiert werden soll 2023 außerdem eine Idee, die in der Bürgerversammlung viel Applaus erhielt: eine Grüngutsammelstelle für Kleinanlieferer am Torfwerk, ergänzt durch Altpapiercontainer.