Iffeldorf führt Wohnungsbörse ein - wie die Gemeinde Vermieter und Wohnungssuchende zusammenbringen will

Von: Wolfgang Schörner

Die Gemeinde Iffeldorf richtet jetzt eine Wohnungsbörse ein. © Wolfgang Schörner

Die Gemeinde Iffeldorf plant, eine eigene Wohnungsbörse einzurichten. Auf diese Weise will sie Iffeldorfer, die eine Wohnung oder ein Haus vermieten wollen, mit Einheimischen zusammenbringen, die ihrerseits passenden Wohnraum suchen.

Iffeldorf – Die Gemeindeverwaltung in Iffeldorf erhält nach eigenen Angaben immer wieder Anfragen von Mietinteressenten aus Iffeldorf, die vor Ort trotz intensiver Suche keinen passenden Wohnraum finden. Gleichzeitig stehen laut Rathaus womöglich diverse Privatobjekte in Privatbesitz leer. Die Menschen glauben, dass die Gemeinde weiß, wo Wohnungen frei sind, so Bürgermeister Hans Lang (SPD). Das stimme aber nicht. Gemeinderatsmitglied Isolde Künstler (SPD) erzählt, dass manchmal im Internet eine Wohnung in Iffeldorf angeboten werde und Auswärtige darauf aufmerksam würden. „Und die Iffeldorfer sagen dann: Davon habe ich nichts gewusst.“

Idee stammt vom „Arbeitskreis Wohnen“

Einen Ausweg soll künftig eine „Wohnungsbörse“ bieten, die die Gemeinde Iffeldorf einrichten will. Die Idee stammt vom „Arbeitskreis Wohnen“, den es in Iffeldorf seit mehreren Jahren gibt und der aus Gemeinderatsmitgliedern besteht. Wolfgang Thevessen (CSU) stellte die Idee einer Wohnungsbörse in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. „Der Hintergrund ist, dass wir Eigentümer von Wohnungen und Grundstücken mit Suchenden zusammenführen wollen“, erklärte er. Man wolle so den Eigentümern ermöglichen, an Iffeldorfer zu vermieten. Gleichzeitig solle so dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung Rechnung getragen werden, erklärte er – also dass der vorhandene Wohnraum ausgenutzt wird, ohne zusätzliche Flächen versiegeln zu müssen.

Geplant ist laut Thevessen deshalb, dass diejenigen, die ein Objekt haben, sich bei der Gemeinde melden können. Dazu habe man einen Fragebogen ausgearbeitet, über den die Daten erfasst werden, zum Beispiel zu Art des Wohnraums, Größe, Besonderheiten und Miethöhe. Diese Daten würden dann bei der Gemeinde hinterlegt. Auf der anderen Seite, so Thevessen, können Wohnungssuchende ein Gesuch mit ihren Wünschen bei der Gemeinde hinterlegen. Aufgabe der Gemeinde sei es dann, beide Seiten zusammenzuführen.

Keine Maklerarbeit im klassischen Sinn

Dabei handle es sich nicht um die Arbeit eines Maklers im klassischen Sinne, so Thevessen. Die Gemeinde stelle nur den Kontakt her. Termine für Besichtigungen, Mietverträge und alles andere würden beide Seiten untereinander ausmachen. Veröffentlicht würden auf der Internetseite der Gemeinde nur die Informationen zur Wohnungsbörse. Dort kann man auch die Fragebögen herunterladen. Nicht veröffentlicht würden dort konkrete Daten, also zum Beispiel, wo es eine Drei-Zimmer-Wohnung gebe, stellte er klar.

Gemeinderat stimmt der Wohnungsbörse zu

Letztlich entscheide derjenige, der die Wohnung anbietet, an wen er vermietet, sagte Ria Markowski (PWG). „Darauf haben wir keinen Einfluss.“ Das bedeutet ihr zufolge auch, dass der Inhaber entscheidet, ob er die Wohnung an einen Iffeldorfer oder an jemand anderen vermietet. Theoretisch könnte zum Beispiel auch ein Penzberger ein Gesuch abgeben.

Der Gemeinderat stimmte der Einführung der Wohnungsbörse geschlossen zu. Starten soll sie im Laufe des Mai. Angesichts der Wohnungsknappheit, so Lang, könne man „nur recht viel Erfolg wünschen“. Derartige kommunale Wohnungsbörsen gibt es bereits in anderen Gemeinden in unterschiedlicher Ausführung, im Landkreis Weilheim-Schongau ist es aber eine Premiere.