Glasfaserausbau in Iffeldorf startet - aber erst darf die BR-Radltour vorbeirollen

Von: Wolfgang Schörner

In Iffeldorf beginnt nächste Woche der Glasfaserausbau durch eine von der Telekom beauftragte Firma. Das teilte die Gemeinde Iffeldorf mit.

Iffeldorf - Ursprünglich hätten die Bauarbeiten für die Glasfaserkabel-Verlegung bereits diese Woche starten sollen, wetterbedingt wurden sie aber verschoben. Los gehen soll es nun am kommenden Dienstag, 1. August – noch nicht am Montag, weil an dem Tag die BR-Radltour durch Iffeldorf fährt.

Glasfaser: Erste Etappe startet am Dienstag

Bei dem Ausbau geht es um die Verlegung von Glasfaserkabeln von den Multifunktionskästen an den Straßen in die jeweiligen Häuser. Die erste Glasfaseretappe betrifft den Nantesbucher Weg, die Kocheler Straße und die Waldstraße bis zur Bodenbachbrücke in Untereurach. Verlegt werden zunächst aber nur die Hauptkabelstrecken, noch nicht die Hausanschlüsse. Dies gilt auch für die weiteren Etappen. Erst wenn alle Hauptstrecken im Dorf fertig sind, folgen die Glasfaseranschlüsse in die jeweiligen Häuser.

Haushaltsanschlüsse erfolgen quartierweise

Darüber informierte Bürgermeister Hans Lang (SPD) diese Woche im Gemeinderat. Er teilte dort auch mit, dass die Gemeinde Iffeldorf mitreden darf, in welcher Reihenfolge die Haushaltsanschlüsse quartiersweise erfolgen sollen. Zugleich kündigte er an, dass die Gemeinde auf ihrer Internetseite Hinweise zu den jeweiligen Baustellen-Abschnitten veröffentlichen wird. Die Telekom werde zudem mit jedem Haushalt, der einen Vertrag unterschrieben hat, im Vorfeld einen Termin vereinbaren, um Details zur Verlegung des Hausanschlusses zu besprechen, so der Bürgermeister. Ebenso werde die ausführende Firma die Betroffenen über die Arbeiten unterrichten.

Auch für ein Sonderproblem gibt es eine Lösung: Wenn ein Eigentümer zum Beispiel gerade seine Hofeinfahrt pflastern will und nun befürchtet, dass der Zugang von der Glasfaserfirma danach wieder aufgerissen werden muss, um die Kabel zu verlegen, kann er sich laut Lang im Rathaus melden. Die Gemeinde kümmere sich dann darum, dass Leerrohre besorgt werden, die der Eigentümer gleich für das spätere Glasfaserkabel verlegen kann.