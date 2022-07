Das wird ein magischer Sommerabend: Große Bühne für die „Carmina Burana“

Von: Magnus Reitinger

Als Open-Air im Kloster Benediktbeuern (hier eine frühere Aufführung) erklingen am 24. Juli die „Carmina Burana“. © Hans Hoche/Veranstalter

Die „Carmina Burana“ dort hören, wo sie einst gefunden wurden, das ist immer ein Erlebnis. Besonders mitreißend bringt nun der Iffeldorfer KlangKunst-Chor das berühmte Werk auf die Bühne: als „Klangfeuerwerk mit Ballett und magischen Bildern“ – unter freiem Himmel im Kloster Benediktbeuern.

Iffeldorf/Benediktbeuern – Carl Orffs „Carmina Burana“ sind eines der beliebtesten Chorwerke der Welt. Und sie waren auch für Andrea Fessmann, die Leiterin des „KlangKunst-Chors, „so etwas wie Liebe auf den ersten Blick“: Als sie die „Carmina“ vor Jahren erstmals sang – im Chor des BR –, hatte sie kaum Zeit zum Einstudieren. Der Chor kannte das Werk quasi auswendig, doch sie war neu dabei. Drei Tage später dann schon die erste Aufführung auf dem Münchner Königsplatz. „Der komplette Chor zog mit Mönchskutten und brennenden Fackeln über den ganzen Platz auf die Bühne unterhalb der Propyläen“, erzählt die Iffeldorferin: „Es waren magische Augenblicke. Wie zurückversetzt ins Mittelalter oder in ein anderes Leben.“

Ganz Iffeldorf war verzaubert von diesen Melodien

2007 studierte Fessmann die „Carmina Burana“ erstmals als Chorleiterin in Iffeldorf ein – mit unvergesslichen Wirkungen: „Das ganze Dorf war verzaubert und die Kinder sangen auf der Straße die eingängigen Melodien“, erinnert sich die Dirigentin. Beim Probenwochenende klopfte es dann plötzlich an der Tür, draußen stand der komplette Jugendchor und bat: „Dürfen wir auch mitsingen? Das klingt so cool!“ Fessmann heute: „Wenn das kein Kompliment an diese Musik ist!“

Carl Orffs „Carmina Burana“: Mal herzzerreißend, mal derb

In der Tat: Kaum ein musikalisches Werk ist so abwechslungsreich wie dieses. Aus der großen Sammlung mittelalterlicher Lied- und Dramentexte, die andernorts entstanden sind, aber einst im Kloster Benediktbeuern gefunden wurden (deshalb „Carmina Burana“, also „Lieder aus Benediktbeuern“), hat Orff vor über 80 Jahren eine Auswahl getroffen, diese vertont und in Szene gesetzt. „Knackige Rhythmen, bei denen man mitgrooven muss, schöne Melodien, die immer wieder zu Herzen gehen, witzige und herzzerreißende, dann wieder derbe Momente“ – so beschreibt Fessmann den Reiz und die Vielfalt.

Open-Air im Kloster: Rund 140 Sänger stehen auf der Bühne

Mittlerweile hat ihr KlangKunst-Chor die „Carmina“ schon oft aufgeführt, auch im Kloster Benediktbeuern. Am Sonntag, 24. Juli, 20 Uhr, wird dort nun ein ganz besonderes Ereignis daraus, in Zusammenarbeit mit dem „Zentrum für Umwelt und Kultur“: Unter Fessmanns Leitung musizieren im Maierhof des Klosters rund 140 Sängerinnen und Sänger – samt Kinderchören aus Iffeldorf, Bad Tölz und Gräfelfing. Die hochkarätigen Solisten sind Sopranistin Roswitha Schmelzl, Bariton Elmar Andree und Tenor Martin Petzold, an zwei Flügeln spielen Anne Horsch und Klaus Fessmann, das Schlagzeugensemble „Langanki“ ist mit fünf Schlagwerkern dabei. Besonderes Highlight ist eine Ballettgruppe, einstudiert von der Choreografin Katharina Torwesten (Oper Detmold). Zudem tragen „bezaubernde Bilder auf einer großen Leinwand zum Sinnes-Erlebnis bei“, so die Ankündigung.

Karten für das Open-Air am Sonntag, 24. Juli, 20 Uhr, im Maierhof des Klosters Benediktbeuern gibt es bei Christa Clauss (Telefon 08856/3695, E-Mail christa-clauss@t-online.de), bei „München Ticket“ und unter klangkunst-im-pfaffenwinkel.de.