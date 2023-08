„Die Kinder sind enorm neugierig“ - Modellversuch zu Ende, aber Grundschule Iffeldorf macht mit Französisch weiter

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Zur Abschlussfeier des Modellversuchs reisten Ende Juli 26 Kinder der Iffeldorfer Klassen 3a, 3c und 4a nach München. Dafür hatten sie mit Lehrerin Alexandra Link-Lichius ein Medley aus französischen Liedern einstudiert. Vorne auf der Bühne sitzen Kultusstaatssekretärin Anna Stolz und Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die den Modellversuch unterstützt hat. © Bayerisches Kultusministerium

Mit einer Feier in München ist der bayerische Modellversuch der bilingualen Grundschulen beendet worden. Auch die Grundschule Iffeldorf hatte daran teilgenommen und sechs Jahre lang Französisch angeboten – mit Riesenerfolg. Auch wenn der Modellversuch zu Ende ist: In Iffeldorf und Habach soll es auch nächstes Schuljahr Französisch geben.

Iffeldorf – Ab 2017 hatte die Grundschule Iffeldorf mit ihren beiden Häusern in Iffeldorf und Habach an dem Modellversuch der „Stiftung Bildungspakt Bayern“ teilgenommen. „Bilingual“ heißt übersetzt „zweisprachig“. Eltern konnten ihre Kinder in Iffeldorf und Habach für Arbeitsgruppen anmelden, in denen die Schüler nach dem regulären Unterricht auf eine spielerische Art und Weise Französisch lernten. Das alles war freiwillig.

Im ersten Jahr waren es 30, zuletzt 180 Kinder

Im ersten Schuljahr waren es etwa 30 Buben und Mädchen aus den dritten und vierten Klassen, im zweiten schon 60 Kinder. Jahr für Jahr wurden es mehr. Im jetzt zu Ende gegangenen Schuljahr nahmen 180 Kinder aus allen vier Jahrgangsstufen in Iffeldorf und Habach an den Französisch-Arbeitsgruppen teil, was circa zwei Drittel aller Grundschüler ist. In den vergangenen sechs Jahren dürften mindestens 300 Kinder mitgemacht haben.

„Sehr viel persönliche Leidenschaft“

Ganz besonders freut sich darüber Französisch-Lehrerin Alexandra Link-Lichius, die die vielen Französisch-AGs betreute. Sie war 2017 wegen des Modellversuchs von der Penzberger Mittelschule nach Iffeldorf gewechselt. Es stecke „sehr viel persönliche Leidenschaft drin“, gibt die Lehrerin zu, die Französisch für Grund- und Hauptschule studiert hat. Sie traf damals auf eine Grundschule, die seit 1986 enge Kontakte nach Frankreich pflegt: zur Grundschule in der Iffeldorfer Partnergemeinde Châteaubourg. Immer wieder gab es gegenseitige Besuche, auch deutsch-französische Liederabende. Genau diese Verbindung war damals auch der Grund für die Iffeldorfer, sich für den Modellversuch zu bewerben.

Französisch-Arbeitsgruppen soll es an Grundschule weiterhin geben

Susanne Eckl, die seit drei Jahren Schulleiterin ist, bestätigt den Erfolg der Französisch-Gruppen. Sie erfreuten sich zunehmender Beliebtheit, sagt sie. „Man merkt, dass sie in Iffeldorf und Habach ganz großen Anklang finden.“ Das Ende des Schulversuchs soll ihr zufolge aber nicht das Aus für die Französisch-Gruppen sein. Nach aktuellem Stand, sagt Susanne Eckl, erhalte die Schule Mittel, um auch nächstes Schuljahr Französisch-Arbeitsgruppen anbieten zu können. Angedacht sei dies wieder für alle Jahrgangsstufen. Die „Bilinguale Grundschule Französisch“ soll auch Teil des Schulprofils bleiben.

32 Grundschulen in Bayern hatten an Modellversuch teilgenommen

An dem Modellversuch hatten 32 Grundschulen in Bayern teilgenommen, elf mit Französisch, 21 mit Englisch. Ursprünglich war er auf drei Jahre ausgelegt, wurde aber verlängert. Iffeldorf hatte dabei nicht die Variante mit den „bilingualen Klassen“ gewählt, die auch möglich gewesen wären, sondern die Variante mit den Arbeitsgruppen – was bei einer kleinen Schule mit zwei Häusern und einer Französisch-Lehrerin praktikabler erschien.

Erprobt worden sei bei dem Modellversuch, „inwieweit ein Lernen in zwei Sprachen bereits im Grundschulalter eine Bereicherung sein kann“, teilte das bayerische Kultusministerium mit. Das Ergebnis sei eindeutig. Die Kinder hätten „mit großer Begeisterung und viel Freude in zwei Sprachen gelernt und hatten keinerlei Berührungsängste“, so Kultusstaatssekretärin Anna Stolz, die auch Vorsitzende der „Stiftung Bildungspakt Bayern“ ist. Die Kinder seien nun ebenso „ein Stück weit vertraut mit der Kultur der jeweiligen Länder“.

„Die Kinder sind enorm neugierig“

Französisch-Lehrerin Link-Lichius kann das nur bestätigen. „Die Kinder sind enorm neugierig“, wenn sie in die AG kommen. Alle fangen bei Null an. Es werde viel gesungen und gespielt, erzählt sie. Die Kinder würden auch etwas über das Land erfahren, sogar über den Elysee-Vertrag mit Deutschland, über Charles de Gaulles und die Tour de France, die die Kinder beim letzten Mal verfolgten. Vermitteln wolle sie eine Begeisterung für die Sprache, die das mühsame Grammatiklernen überdauert, das später einmal folgen wird.