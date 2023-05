Iffeldorfs Bürgermeister Hans Lang: „Momentan macht es richtig Spaß, weil wir alle was bewegen wollen“

Von: Wolfgang Schörner

Iffeldorfs Bürgermeister Hans Lang (SPD) vor dem Rathaus. © Wolfgang Schörner

Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahre liegen noch vor ihnen. Wir wollten von den 2020 erstmals ins gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was sich privat geändert hat. Heute: Hans Lang (Iffeldorf).

Herr Lang, beim Interview im August 2020 zu Ihren ersten 100 Tagen im Amt antworteten Sie auf die Frage, ob schon Zeit zum Verschnaufen blieb, dass das nicht der Fall war. Ist es ruhiger geworden?

Kann ich nicht behaupten. Es ist nach wie vor sehr viel, was wir vor uns haben, was abgearbeitet gehört. Aber es ist keine Belastung für mich, das habe ich vorher gewusst. Außerdem habe ich gelernt, dass ich meine Aus-Zeiten rechtzeitig plane.

Haben Sie eine Strategie, um sich Zeit freizuschaufeln?

Die Strategie ist ganz einfach: Ich mache Kurzurlaube, bei denen ich wegfahre, gern in Richtung Südtirol. Man braucht einen gewissen Abstand für solche Erholungsphasen, um die Arbeit auch die nächsten Jahre vernünftig machen zu können.

Obwohl das Bürgermeisteramt in Iffeldorf ein Ehrenamt ist, ist es offenbar ein Vollzeitjob?

Ich hatte schon als Stellvertreter eine relativ hohe Präsenz im Rathaus. Aber jetzt ist es ganz normal, dass ich zwischen Acht und Viertel nach Acht ins Rathaus gehe und am späten Nachmittag zwischen Fünf und Sechs heimgehe. Wenn ein Abendtermin ansteht, dann bleibe ich in der Regel gleich im Rathaus.

Was sagt Ihre Frau dazu?

Sie kann damit leben, weil sie beruflich selbst sehr aktiv ist.

Wie hat das Amt Ihren Alltag verändert?

Der Alltag hat sich insofern verändert, dass die Zeiten, in denen ich für mich selbst etwas machen kann, auf den Samstag konzentrieren.

Begegnen Ihnen die Menschen anders, seit Sie Bürgermeister sind?

Bei den Menschen, die mich länger kennen, hat sich gar nichts geändert. Gott sei Dank. Diejenigen, die mich noch nicht so lange kennen, reden mich oft mit Herr Bürgermeister an.

Aber das macht Ihnen nichts aus?

(schmunzelt) Das macht mir nichts aus, ist mir aber fast zu förmlich.

Sie hatten beim Amtsantritt eine umfangreiche To-Do-Liste genannt, von Umwelt, Energie, Verkehr bis zu Seniorenwohnen. Was verbuchen Sie zur Halbzeit als Erfolg?

Herzlich wenig. Ich musste erkennen, dass Dinge einen bestimmten Anlauf brauchen und Abhängigkeiten existieren. Corona hat da auch einiges verändert. Ich habe auch gelernt, Rücksicht zu nehmen auf mein Umfeld. Auch die Finanzen müssen mitbedacht werden. Beim Starkregenmanagement warteten wir zum Beispiel ein Jahr auf eine Förderzusage. Alles erfordert Geduld, aber ich bin ja lernfähig.

Aber ein bisserl was gab es doch?

Ja, wir haben schon ein paar kleine Dinge erledigt. Wir haben eine sehr engagierten Arbeitskreis Energie, eine sehr engagierte Arbeitsgruppe Wohnen, die schon einiges initiiert haben. Wir haben – und das ist das allerwichtigste – einen sehr engagierten Gemeinderat, der sachorientiert zusammenarbeitet.

Welche kleinen Dinge sind das?

Wir haben die Abrissgenehmigung für das alte Krankenhaus durch. Jetzt suchen wir ein Architekturbüro, das den Neubau mit gemeindeeigenen Wohnungen plant. Wir haben eine Machbarkeitsstudie für die Hofmark erstellen lassen, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern, vor allem der Schüler. Beim Thema Energie sind wir gut unterwegs: Vielleicht haben wir bald die erste große Freiflächen-Photovoltaikanlage, die wir ja als Genossenschaftsmodell realisieren wollen.

Ist ja schon eine ganze Menge.

Einige kleine Erfolge gibt es noch. Wir sind mit Notstromaggregaten und Dieselreserve gut aufgestellt für einen Blackout. Die Verkehrslenkung für die Parkplätze läuft jetzt. Und das Carsharing kann in Kürze starten. Beim Kindergarten haben wir eine Lösung gefunden, um eine weitere Krippengruppe zu schaffen: ein Umbau im Bestand. Wir bauen dort auch einen Lift ein, damit alle Etagen im Altbau barrierefrei zu erreichen sind. Das schaffen wir heuer im August.

Was sollte in der zweiten Halbzeit unbedingt noch geschafft werden?

Wünschen würde ich mir auf jeden Fall, dass wir die gemeindeeigenen Wohnungen auf dem Grundstück des alten Krankenhauses bauen. Dass wir mit der Neugestaltung des Verkehrsraums an der Hofmark, der Staltacher Straße und der Alpenstraße fertig werden. Und dass wir bei der Energiewende gehörige Fortschritte machen. Noch dieses Jahr soll es eine provisorische Sammelstelle für Grüngut am Sportplatz geben und ab nächstem Jahr eine Sammelstelle für Grüngut, Altpapier und Kartonagen am Torfwerk. Was drängt, ist der Umbau in der Schule, um die Situation der Mittagsbetreuung zu verbessern und eine offene Ganztagsbetreuung zu ermöglichen. Idealerweise können wir die nötigen Abbruch- und Umbauarbeiten in den Sommerferien 2024 starten.

Es sind noch drei Jahre bis zur nächsten Wahl: Könnten Sie sich sechs weitere Jahre vorstellen?

Das kann ich mir vorstellen. Momentan macht es richtig Spaß im Gemeinderat und mit der Verwaltung, weil wir alle was bewegen wollen. Für weitere sechs Jahre bräuchte es aber erst einmal einen Auftrag der Iffeldorfer. Ich muss ja auch gewählt werden. Abhängig ist es natürlich auch von meiner Gesundheit und der Gesundheit meiner Frau. Aber ich kann mir vorstellen, dass meine Frau mir meinen Traumjob schon noch eine Zeit lang gönnen würde.