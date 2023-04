Ärger um Parkschilder und Strafzettel an Osterseen: „Alles andere als eindeutig“ - Gemeinde weist Vorwurf zurück

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Am Anfang und Ende der Hofmark in Iffeldorf weisen Schilder auf die Zone hin: Parkscheiben für in den Parkbuchten. © Wolfgang Schörner

Immer wieder Ärger gibt es in Iffeldorf, weil Autofahrer an der Hofmark die Parkzonen-Schilder mit dem Hinweis auf die Parkscheibe übersehen – und dann ein Strafzettel hinter dem Scheibenwischer ihres geparkten Autos klemmt. Der Vorwurf lautet, dass es zu wenig Schilder gibt. Anders sieht man es bei der Gemeinde. Sie verweist auf die Piktogramme.

Iffeldorf – Seit acht Jahren weisen an Beginn und Ende der Hofmark Schilder auf eine Zone mit eingeschränktem Halteverbot und Parkscheibenregelung in den Parkbuchten hin. Neben der Hofmark umfasst die Zone auch die Jägergasse, die zum großen Osterseen-Wanderparkplatz führt, und den Höhenkirchener Weg. Bis 2015 war es anders: An jeder Parkbucht standen Schilder. Damals baute das Staatliche Bauamt – die Hofmark ist eine Staatsstraße – den Schilderwald ab und setzte auf die Zonenregelung. Bereits damals gab es Beschwerden.

„Unfreiwilliger Spendenaufruf“ über 20 Euro

Daran hat sich nicht viel geändert. Ein Weilheimer erzählt, er habe an der Hofmark auf Höhe des Gebäudes der Limnologischen Station geparkt und keine Beschilderung in Sichtweite der Parkbucht finden können. Als er zu seinem Auto zurückkam, habe er einen „unfreiwilligen Spendenaufruf“ an der Scheibe gehabt: 20 Euro sollte er zahlen. Auch andere in der Reihe hatten ihm zufolge Knöllchen. Dies bestätige ihn darin, dass die Regelung „alles andere als transparent und eindeutig“ sei, erklärt er. Ihm sei so etwas in über 40 Jahren Fahrpraxis noch nicht untergekommen. Die Schilder seien andernorts immer gut sichtbar in Nähe der Parkplätze gestanden.

Suche nach Hinweis auf Parkbeschränkung

Ähnlich erging es Werner Philipp aus Tauberbischofsheim, der sein Auto an einem Sonntag an der Hofmark parkte. Er sei links und rechts bis zu den Straßenkreuzungen gegangen, um nachzuschauen, ob es eine Parkbeschränkung oder einen Parkscheinautomaten gebe, habe aber nichts gesehen, berichtet er. Später sei ein Strafzettel am Scheibenwischer gesteckt, genauso wie bei vier von fünf anderen Autos in unmittelbarer Nähe. Erst als er zum Ortseingang gefahren sei, habe er verwundert „ausschließlich dort ein Schild mit einer kaum zu erkennenden Parkscheibe“ gesehen. Es gehe ihm nicht um die 20 Euro, sondern darum, dass „dieses kommunalverwalterische Gebaren seitens der drangsalierten Bürger nicht geduldet werden darf“.

Gemeinde Iffeldorf weist Kritik zurück

Bei der Gemeinde Iffeldorf weist man die Kritik zurück. Bürgermeister Hans Lang (SPD) räumt aber ein, dass im Rathaus regelmäßig Protest-E-Mails eingehen. Er erklärt, dass für die Beschilderung an der Staatsstraße das Staatliche Bauamt zuständig sei. Es habe vor einigen Jahren die alten Schilder abgebaut und eine Zone ausgewiesen, um den Schilderwald zu reduzieren. Was durchaus im Sinne der Gemeinde war. „Einen Schilderwald wollen wir auch nicht“, so Lang.

Große Piktogramme erinnern an die Zone, hier an der Hofmark. © Wolfgang Schörner

Die Gemeinde hat ihm zufolge aber viel getan, so gut wie möglich auf die Zone hinzuweisen. Auf den Fahrbahnen der Hofmark und der Jägergasse habe die Gemeinde vergangenes Jahr mit Erlaubnis des Staatlichen Bauamts und auf eigene Kosten jeweils drei Piktogramme und ein weiteres am Höhenrieder Weg aufgetragen. Diese hätten zwar keinen rechtlichen Charakter, sie dienten aber dazu, die Verkehrsteilnehmer an die Zone zu erinnern. Außerdem habe das Staatliche Bauamt am Beginn und Ende der Zone, auf Höhe des Kriegerdenkmals und der Sparkasse, auch auf der linken Straßenseite das Zonen-Schild samt Hinweis auf die Parkscheibe aufgestellt, obwohl die Straßenverkehrsordnung das nicht vorsieht.

„Auch in München muss man aufpassen, wo man parken darf“

Lang erzählt, dass manche Autofahrer, die vom Wanderparkplatz an der Jägergasse in den Ort zurückfahren und dort parken wollen, vergessen haben, dass sie sich in der Zone befinden. Jeder Autofahrer aber, der von der Jägergasse zur Hofmark abbiege, müsse erst nach rechts schauen – und sehe dort das Zonen-Schild. Ist er abgebogen, sehe er wenige Meter weiter das Piktogramm, so Lang. „Auch wenn man in München ist“, fügt er an, „muss man aufpassen, wo man parken darf.“