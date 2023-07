Jubel in Iffeldorf: Gemeinde erhält „Gütesiegel Heimatdorf“ – und 50.000 Euro für „Bürgergarten“

Von: Wolfgang Schörner

Auszeichnung in München: die Iffeldorfer Delegation mit Heimatminister Albert Füracker (Mitte) in der Hofkirche der Residenz. © Stmfh/Christian Blaschka

Iffeldorf ist vom bayerischen Finanz- und Heimatministerium mit dem „Gütesiegel Heimatdorf 2023“ ausgezeichnet worden. Dazu gab es eine Prämie von 50.000 Euro, die Iffeldorf in einen „Bürgergarten“ investieren will.

Iffeldorf - Heimatminister Albert Füracker überreichte in München einer Iffeldorfer Delegation das „Gütesiegel Heimatdorf 2023“ in Form einer Tafel und einer Urkunde. „Das freut uns narrisch“, sagte am Donnerstag Bürgermeister Hans Lang (SPD) über die Auszeichnung, für die er am Mittwoch mit einer Delegation, darunter viele Gemeinderäte, nach München gefahren war. Das Geld könne man „wunderschön investieren“: in einen „Bürgergarten“, der mit dem geplanten Kinderspielplatz und dem bestehenden „Sonnenacker“ neben dem Rathaus ein Treffpunkt für alle Generationen werden soll.

Bürgergarten: Gewidmet der Partnerschaft mit Châteaubourg

Gewidmet wird der „Bürgergarten“ laut Lang der Verbundenheit mit dem französischen Châteaubourg. Dort soll auch der Granitapfel, den Iffeldorf zum 40-jährigen Bestehen der Partnerschaft geschenkt bekommen hat, auf einer Stele aufgestellt werden. Noch heuer sollen die Tiefbauarbeiten für „Bürgergarten“ und Spielplatz beginnen. Der „Sonnenacker“ benötigt zudem eine Wasserversorgung. Die Fertigstellung wird für 2024 erwartet.

13 Gewinnergemeinden - nur zwei aus Oberbayern

Das bayerische Heimatministerium hat das „Gütesiegel Heimatdorf“ nach 2019 und 2021 zum dritten Mal verliehen. Teilnehmen konnten Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern. Bewertet wurden Lebensqualität, Heimatverbundenheit und ein Projekt, das die Gemeinden jeweils benennen mussten und das zugleich ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung war.

Iffeldorf war unter den diesjährigen 13 Gewinnergemeinden die größte mit fast 2800 Einwohnern und mit Kinding die einzige oberbayerische Gemeinde. Eine weitere Voraussetzung war, dass die Gemeinden schon einmal am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (früher „Unser Dorf soll schöner werden“) teilgenommen hatten. Bei Iffeldorf war das 2008 mit dem Gewinn der Silbermedaille.

Wie berichtet, war Iffeldorf im April ins „Gütesiegel“-Finale vorgerückt. Im Mai kam eine Jury aus Regierungsvertretern, Heimatpflegern und Denkmalschützern nach Iffeldorf, um sich bei einem Spaziergang den Ort anzuschauen.