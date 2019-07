Thomas Müller golft in Iffeldorf für den guten Zweck

Mit der „Nicolaidis YoungWings Stiftung“ lud Thomas Müller zum Benefiz-Golfturnier ein. Viele prominente Unterstützer kamen - darunter auch Ex-Fußballprofi Philipp Lahm.

Iffeldorf – Wenn Bayern-Star Thomas Müller gemeinsam mit der „Nicolaidis YoungWings Stiftung“ zum Golfturnier einlädt, dann kann man sich prominenter Unterstützung sicher sein. Und in diesem Jahr kamen sie zahlreich in den St. Eurach Land- und Golfclub: Neben den ehemaligen Fußballprofis Philipp Lahm, Giovane Élber und Andreas Ottl, dem Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler und der Biathlon-Legende Fritz Fischer war beim diesjährigen Benefiz-Golfturnier in Iffeldorf auch der Singer-Songwriter Tim Bendzko wieder mit vor Ort.

Insgesamt 108 Golfbegeisterte, Freunde und Unterstützer der „Nicolaidis YoungWings Stiftung“ gingen an den Start, um für den guten Zweck abzuschlagen.

FC Bayern-Star Thomas Müller erfüllte Selfie- und Autogrammwünsche der jungen Gäste

Auf 30 Kinder und Jugendliche wartete an diesem Nachmittag ein absolutes Highlight: Sie schlüpften in die Rolle junger Reporter und stellten Thomas Müller vor laufender Kamera ihre ganz persönlichen Fragen. Zum krönenden Abschluss erfüllte der FC Bayern-Star die Selfie- und Autogrammwünsche der jungen Gäste.

Nach einem tollen Turniertag wurden rund knapp 250 Gäste bei der Abendveranstaltung im Eventzelt begrüßt. Am Ende des Tages konnte sich die Stiftung, die seit über 21 Jahren als die gemeinnützige Organisation im deutschsprachigen Raum jungen Trauernden eine Beratung sowie langfristige Begleitung bietet, über die Spendensumme von 230 000 Euro freuen. Damit konnten in den vergangenen acht Jahren bereits über 1,2 Millionen Euro gesammelt werden.

