Blechlawine an den Osterseen: Iffeldorf hat jetzt ein Parkleitsystem für die Besucher

Von: Wolfgang Schörner

Die große Hinweistafel auf die Parkplätze wurde am Donnerstag am Ortseingang nahe der A95 aufgestellt. © Wolfgang Schörner

Bei schönem Wetter strömen Massen von Besuchern an die Osterseen. Iffeldorf ist oft regelrecht zugeparkt. Helfen soll nun ein Parkleitsystem.

Iffeldorf - Seit dieser Woche hat Iffeldorf ein eigenes Parkleitsystem, um die Autofahrer-Ströme zu kanalisieren - rechtzeitig, bevor das Wetter besser wird. In Iffeldorf wurden am Mittwoch und Donnerstag an mehreren Standorten fünf digitale Tafeln (die am Donnerstag noch aktiviert waren) und vier Hinweisschilder für die Iffeldorfer Osterseen-Wanderparkplätze aufgestellt. Die digitalen Tafeln zeigen den Besuchern rechtzeitig, wie viele Parkplätze noch frei sind und ob es sich damit lohnt, dorthin zu fahren. Die Gemeinde will auf diese Weise den Parksuchverkehr – vor allem in der Hofmark, an der Jägergasse, der Osterseenstraße und der Antdorfer Straße – reduzieren.

Die digitale Tafel steht seit Donnerstag kurz hinter dem großen Hinweisschild an der Kochler Straße. Am Donnerstag waren sie noch nicht aktiviert. © Wolfgang Schörner

Gerade an den Wochenenden leiden in Iffeldorf die Anwohner unter dem starken Verkehr und dem Lärm. Laut Bürgermeister Hans Lang (SPD) sollen die digitalen Tafeln noch mit dem „Ausflugsticker Pfaffenwinkel“ vernetzt werden.

Die digitalen Tafeln und Hinweisschilder stehen am Ortseingang nahe der Autobahn, bei Gut Aiderbichl und am Torfwerk, am Bahnübergang und an der Bahnunterführung.