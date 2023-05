„Eher reich“, aber Kreisumlage schmerzt - wie es um die Iffeldorfer Finanzen steht

Von: Wolfgang Schörner

Die Gemeinde Iffeldorf hat ihren Haushalt 2023 beschlossen (Symbolfoto). © dpa / Bernd Wüstneck

Die Gemeinde Iffeldorf kann sich weiterhin über eine hohe Steuerkraft freuen. Dem gegenüber steht allerdings eine deutlich gestiegene Kreisumlage. Das geht aus dem Haushalt 2023 hervor. Trotzdem bleibt Geld für Investitionen. Kämmerer Stefan Jocher spricht von einer „wirtschaftlich äußerst gesunden Lage“.

Iffeldorf – Einstimmig hat der Iffeldorfer Gemeinderat den Haushaltsplan 2023 beschlossen. Die Steuer-Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern bleiben zudem unverändert bei jeweils 320 Prozent.

Die Gemeinde investiere vor allem in die Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur, sagte Gemeindekämmerer Stefan Jocher in seinem Bericht. Außerdem soll heuer ein Grundstück erworben werden, das an eine Immobilie der Gemeinde grenzt und „für die Zukunft deutliches Entwicklungspotenzial bietet“.

Rücklagenentnahme von 2,1 Millionen Euro womöglich nicht nötig

Inwiefern die geplanten Projekte wegen Lieferproblemen und Preissteigerungen heuer tatsächlich umgesetzt werden können, werde sich erst im Laufe des Jahres zeigen, schränkte Jocher ein. Aus demselben Grund rechnet Bürgermeister Hans Lang (SPD) nicht damit, dass die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 2,1 Millionen tatsächlich nötig sein wird – ähnlich wie im vergangenen Jahr, als Projekte verschoben werden mussten. Finde zum Beispiel der Grundstückskauf auch heuer nicht statt, blieben allein über 600.000 Euro in der Kasse, sagte er.

Jocher bescheinigte der Gemeinde, sich nach wie vor in einer „wirtschaftlich äußerst gesunden Lage“ zu befinden. Sie werde auch in Zukunft ausreichend Spielraum für notwendige Investitionen haben. Als ein Beispiel nannte er, dass der geplante Wohnungsbau anstelle des alten Krankenhauses in den nächsten Jahren realisierbar wäre, ohne einen Kredit aufzunehmen.

Wachsende Steuerkraft in Iffeldorf

Iffeldorf verzeichnet weiterhin eine wachsende Steuerkraft, wie es bei der Haushaltsberatung hieß. Pro Kopf liegt sie mittlerweile bei 1576 Euro und damit weit über dem Landesschnitt von 1048 Euro. Iffeldorf kann laut Jocher als „eher reiche Gemeinde“ gelten. Bei der Gewerbesteuer rechnet die Gemeinde heuer mit 1,8 Millionen Euro, bei der Einkommensteuer mit 2,55 Millionen Euro. Aus den Grundsteuern sollen 379.000 Euro und aus der neuen Zweitwohnungssteuer 25.000 Euro fließen. Zur Steuerkraft sagte Bürgermeister Lang, man müsse Danke sagen, denn die Steuern würden von den Iffeldorfern erwirtschaftet.

Kreisumlage: Die „Wurzel des Übels“

Dem gegenüber steht eine Kreisumlage, die heuer 2,34 Millionen Euro beträgt und um 319 000 Euro höher liegt als vergangenes Jahr. Jocher sprach von der „Wurzel des Übels“. Der Landkreis habe die Hebesätze leider nicht gesenkt, obwohl er insgesamt 14,5 Millionen mehr Kreisumlage einnimmt. Man müsse sich fragen, wo dies noch hinführt. Bürgermeister Lang sagte, dass jeder Iffeldorfer vom Neugeborenen bis zum Hochbetagten umgerechnet 850 Euro nach Weilheim überweise. Er hoffe, dass die Landkreis-Arbeitsgruppe die Belastung begrenzen wird. Denn irgendwann bekämen selbst finanzkräftige Kommunen Probleme.

Investitionen in Straßenbau, Abwasserbeseitigung und Co.

Neben dem Grundstückskauf, für den über 600.000 Euro reserviert sind, betreffen die höchsten Investitionen den Straßenbau (430.000 Euro), darunter den Fußweg vom Bahnhof zum Wohnviertel am alten Sägewerk, die Abwasserbeseitigung (269.600 Euro), den Katastrophenschutz mit den Notstromaggregaten (250.000 Euro), Ersatzbeschaffungen für den Bauhof (250.000 Euro), den Ausbau der Parkplätze und das Parkleitsystem (215.000 Euro) sowie eine Photovoltaikanlage (160.000 Euro). Im Haushaltsplan vorgesehen ist unter anderem auch Geld für die Umbauplanung bei der Grundschule, den Ausbau des Kindergartens und für die Planung eines Mehrfamilienhauses anstelle des alten Krankenhauses an der Alpenstraße.