Iffeldorfer CSU steht ohne Bürgermeisterkandidat da - wird es nun ein Zweier-Rennen?

Die Iffeldorfer CSU wird nun doch keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten für die Nachfolge von Hubert Kroiß (CSU) ins Rennen schicken. Andreas Michl, der dafür vorgesehen war, hat seine Bewerbung zurückgezogen.

Iffeldorf – Gerüchte gab es schon. Sie wurden nun bestätigt. CSU-Chef und Gemeinderatsmitglied Georg Goldhofer gab am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung bekannt, dass die Iffeldorfer CSU ohne Bürgermeisterkandidat in die Kommunalwahl 2020 gehen wird. Zugleich verschickte die CSU eine Mitteilung. Ursprünglich sei gedacht worden, Andreas Michl als Kandidat zu nominieren, er habe aber „nun erklärt, dass seine Motivation für das Bürgermeisteramt im letzten halben Jahr gesunken ist“, heißt es in dem Schreiben. „Hinzu kommt, dass er wegen mehreren aktuellen längerfristigen Krankheitsfällen in seiner Firma nicht mehr die Freiräume für dieses kommunale Ehrenamt hat“, so das CSU-Schreiben weiter.

Andreas Michl, der im vergangenen November sein Interesse an einer Kandidatur bekundet hatte (wir berichteten), wollte dem am Donnerstag auf Nachfrage nichts hinzufügen. Auch zu Gerüchten, die Rückendeckung in der CSU habe gefehlt, äußerte er sich nicht.

CSU Iffeldorf: „Wir bedauern diesen Schritt sehr“

CSU-Chef Goldhofer erklärte zum Rückzug in der Mitteilung: „Wir bedauern diesen Schritt sehr, wir akzeptieren aber natürlich diese Entscheidung von Andreas Michl.“ Das Ziel der CSU sei es jetzt, „mit einer starken Fraktion im Gemeinderat die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre weiterzuführen“. Die Kandidaten für die Gemeinderatswahl will die CSU Anfang November nominieren.

Bürgermeisterwahl in Iffeldorf: Aktuell SPD und PWG im Rennen

Nach dem Ausstieg der CSU sieht es damit in Iffeldorf aktuell nach einem Zweier-Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Hubert Kroiß (CSU) aus, der im März 2020 nicht mehr zur Wahl antritt. Für die SPD will, wie berichtet, Vize-Bürgermeister Hans Lang kandidieren, der bei der Wahl 2014 nur knapp gescheitert war. Für die „Parteifreie Wähler-Gemeinschaft“ (PWG) möchte Markus Degen das Bürgermeisteramt erobern. Offiziell ist beides noch nicht. Die Aufstellungskonferenzen von SPD und PWG sind im November.

Angesichts der CSU-Mitteilung zur Bürgermeisterwahl ging am Mittwochabend eine andere Ankündigung fast unter: PWG-Gemeinderatsmitglied Thomas Link teilte mit, nicht mehr für den Gemeinderat zu kandidieren.

Bürgermeisterwahl in Iffeldorf: Ökoliste hat sich noch nicht geäußert

Ob aus dem Zweier-Rennen um das Bürgermeisteramt doch wieder ein Dreier-Rennen wird, hängt von der „Unabhängigen Wählergruppe Ökoliste“ (UWÖ) ab. Sie hat zu einer Bürgermeisterkandidatur bisher geschwiegen. Gemeinderatsmitglied und dritter Bürgermeister Andreas Ludewig sagte dazu am Donnerstag auf Nachfrage: „Wir möchten uns noch nicht endgültig dazu äußern.“ Es habe sich nun eine vollkommen neue Situation ergeben, über die man demnächst sprechen werde.