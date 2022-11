Firmen konkurrieren um Glasfaserausbau in Iffeldorf: Springt ein Unternehmen nun doch ab?

Von: Wolfgang Schörner

In Iffeldorf sollen Glasfaserkabel von den Multifunktionskästen in die Häuser verlegt werden. © dpa

Offen ist in Iffeldorf, wie es mit dem Glasfaserausbau weitergeht. Die Frage ist, ob tatsächlich sowohl Telekom als auch Avacomm neue Leitungen im Dorf verlegen werden? Oder ob einer von beiden abspringt? Die Zeit drängt.

Iffeldorf – Seit einigem Monaten liefern sich die Unternehmen Telekom und Avacomm einen Konkurrenzkampf um Kunden in Iffeldorf (wie auch in anderen Orten der Region). Sie wollen auf eigene Rechnung die letzte Etappe beim Glasfaserausbau im Iffeldorfer Siedlungsgebiet übernehmen. Dabei geht es um die Verlegung neuer Kabel (derzeit noch Kupfer) von den Multifunktionskästen an den Straßen in die jeweiligen Häuser. Eigentlich wird dies in Iffeldorf begrüßt, weil die Unternehmen dafür keine Zuschüsse von Staat oder Gemeinde wollen, wie es früher der Fall war. Befürchtet wird aber, dass beim Ausbau das Dorf zweimal „umgepflügt“ wird. Das kann durchaus passieren. Die beiden Unternehmen wollen, wie berichtet, keine gemeinsamen Bautrupps bilden.

Offen ist, ob tatsächlich beide Unternehmen Glasfaserkabel verlegen

Offen ist jedoch, ob tatsächlich beide Unternehmen ihre Leitungen verlegen. Denkbar ist, dass eines der Unternehmen doch noch abspringt, da Iffeldorf mit seinen 3000 Einwohnern ein eher kleiner Markt für Zwei ist. Er wolle bis Ende November darüber Klarheit, erklärt Bürgermeister Hans Lang (SPD). Denn so hätten Kunden desjenigen Unternehmens, das abspringt, bis Ende Dezember noch einen Monat Zeit, zum anderen Unternehmen zu wechseln und so in den Genuss des (von beiden angebotenen) Ausbau-Sonderpreises zu kommen. Dieser gilt nur noch bis Ende des Jahres.

Gemeinderat lehnt es ab, Neutralität aufzugeben

Thema war dies auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort ging es darum, ob die Gemeinde ihre Neutralität aufgeben und sich für eines der beiden Unternehmen aussprechen soll. Dies lehnte der Gemeinderat allerdings einstimmig ab. Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Lang, dass eine Aufgabe der Neutralität rechtlich zu unsicher erschienen ist.

Avacomm will Bekenntnis der Gemeinde, Telekom eine Absichtserklärung

Er hatte zuvor im Gemeinderat berichtet, dass er bei beiden Unternehmen nach dem Stand der Dinge gefragt hatte. Die Avacomm habe erklärt, sie könnte im Frühjahr anfangen zu bauen. Sie hätte Material und Firmen. Allerdings, so Lang, wolle die Avacomm ein Bekenntnis der Gemeinde, also „eine Art Partnerschaft“. Angedeutet habe das Unternehmen zudem, dass sie Leitungen in den Straßenzügen abhängig vom Markt verlegen wird.

Die Telekom hat laut Bürgermeister die „eindeutige Aussage“ getroffen, dass sie von 2023 bis 2025 ausbauen wird. Das Unternehmen will ihm zufolge mit der Gemeinde zudem einen „Letter of Intent“, eine unverbindliche Absichtserklärung, unterschreiben. Bürgermeister Lang vertrat die Ansicht, dass man sich damit nicht eindeutig festlegen würde, dies also nicht gegen die Neutralität verstößt. Momentan lässt die Gemeinde dies aber noch rechtlich prüfen. Der „Letter of Intent“ würde ihm zufolge auch eine gemeinsame Projektentwicklung beinhalten. Das heißt: Beide Seiten würden es zeitlich abstimmen, wenn auch die Gemeinde eigene Infrastrukturmaßnahmen realisieren will. Dies will laut Lang aber auch Avacomm so machen.

Letzte Etappe von Multifunktionskästen in die Häuser

Noch wartet die Gemeinde auf eine Reaktion der beiden Unternehmen auf das Iffeldorfer Festhalten an der Neutralität. Bis Montag gab es laut Lang keine Antwort. „Ich brauche bis Ende November eine Festlegung, damit ich den Iffeldorfern sagen kann, was Sache ist“, bestätigte er den Zeitdruck.

Bei der letzten Etappe des Glasfaserausbaus für schnelleres Internet geht es um die Strecken von den Multifunktionskästen an den Straßenrändern in die Häuser. Im Einzelfall können das hunderte Meter sein, die zur Leitungsverlegung aufgegraben werden müssen. Dabei geht es großteils um Gehwege. Der Vorteil bei der Telekom wäre, so Lang im Gemeinderat, dass sie bereits über ein kilometerlanges Leerrohrnetz in Iffeldorf verfügt.