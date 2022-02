Konkurrenzkampf beim Glasfaserausbau: Das Dorf bitte nicht zweimal „umpflügen“

Von: Wolfgang Schörner

Im Konkurrenzkampf um den Glasfaserausbau in den Dörfern um Penzberg zeichnet sich eine Lösung ab, was die Bauarbeiten betrifft. Telekom und Avacomm bilden womöglich gemeinsame Bautrupps. Was weniger Baustellen-Chaos bedeuten würde.

Iffeldorf – Anschaulich schilderte der Iffeldorfer Bürgermeister Hans Lang (SPD) am Mittwochabend im Gemeinderat das Problem: Am Montag kommt die Avacomm, sie reißt den Gehweg auf, verlegt die Kabel und teert am Dienstag den Gehweg, dann, am Mittwoch, folgt die Telekom, sie reißt den Gehweg auf, verlegt ebenfalls ihre Kabel und teert am Donnerstag. Dieses Szenario gilt es ihm zufolge zu verhindern, damit „die Infrastruktur und die Bevölkerung nicht über Gebühr belastet wird“. Das Dorf dürfe nicht „in zwei Phasen umgepflügt“ werden.

Könnte das die Lösung sein? Gemeinsame Bautrupps beider Unternehmen

Laut Lang gab es Gespräche mit beiden Firmen, auch in Verbindung mit den Gemeinden Seeshaupt, Antdorf, Habach und Sindelsdorf. Mittlerweile zeichne sich aber eine Lösung ab, berichtete er. Die Telekom habe vor etwa eineinhalb Wochen bei der Avacomm die Mitverlegung beantragt. Kommt sie zustande werden beide Firmen gemeinsame Bautrupps bilden. Lang rechnet damit, dass es dazu kommen wird. Die beiden Unternehmen seien zwar Konkurrenten, gemeinsame Bautrupps wären für sie aber wirtschaftlich von Vorteil. Aber auch so erwartet er eine „spannende Zeit“. Die Gemeinde werde sich personell darauf einstellen müssen, da viele verkehrsrechtliche Anordnungen zu leisten seien.

Erstaunlicher Anruf: Ein dritter Anbieter meldete sich

Der Bürgermeister berichtete zugleich von einem „erstaunlichen“ Anruf, den er am Montag erhalten hat. Ein dritter Anbieter, das Unternehmen Vodafone, meldete sich – ebenfalls mit dem Interesse, in Iffeldorf die letzte Etappe des Glasfaserausbaus zu übernehmen. Vodafone wirbt derzeit offenbar in Gemeinden entlang der Kochelseebahn. „Ich habe sie als Dritten im Club willkommen geheißen, daraufhin haben sie wieder zurückgezogen“, erzählte Lang schmunzelnd.

Bei dem Glasfaserausbau geht es um die letzte Etappe direkt ins Haus

Bei dem Ausbau geht es, wie berichtet, um die Verlegung von Glasfaserkabeln direkt in die Häuser, also um die letzte Etappe. Ursprünglich hatte die Gemeinde geplant, dies – wie bei vorherigen Etappen – über ein staatliches Förderprogramm zu ermöglichen. Ende 2021 meldeten sich jedoch überraschend in Iffeldorf und in den Nachbargemeinden die Unternehmen Avacomm und Telekom (sie hat bereits Leerrohre vor Ort), die den Ausbau jeweils eigenwirtschaftlich vornehmen wollen. Für die Gemeinden und den Freistaat ist das eine gute Sache, da sie selbst kein Geld ausgeben müssen. Beim Gigabit-Förderprogramm hätten der Freistaat 80 Prozent bezahlt und die Gemeinde den Rest getragen. Beide Firmen wollen das nun auf eigene Rechnung machen, stehen dabei aber auch in Konkurrenz.

Ein Unternehmen will mit Ausbau bereits im April beginnen

Avacomm-Vertreter werben bereits in Iffeldorf um Kunden. Die Telekom wollte Mitte des Jahres mit ihrem Werbefeldzug beginnen, zieht das nun wohl aber auf März vor. Sie habe, so Lang, „Glasfasertage“ angemeldet und um die Nutzung von Gemeinderäumen gebeten. Man werde diese auch Avacomm anbieten, „damit wir sie fair und gleich behandeln“. Ihm zufolge hat Avacomm angekündigt, bereits im April mit dem Ausbau starten zu wollen. Lang glaubt aber nicht, dass das gelingt, weil die Unternehmen erst die Mitverlegung aushandeln müssen.

Ob beide Firmen oder nur eine ausbaut, ist noch nicht einmal sicher. Bürgermeister Lang hat erfahren, dass sowohl Avacomm als auch Telekom erst dann ausbauen, wenn sie jeweils an 40 Prozent der von ihnen angepeilten Haushalte ein Glasfaserprodukt verkaufen können. Die Gemeinde, so Lang, habe darauf jedenfalls keinen Einfluss. Es sei Sache der Bürger, wo sie unterschreiben.