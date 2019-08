Münchner im Landkreis Weilheim vermisst - möglicherweise auf Hilfe angewiesen

Ein Mann aus München wird in Iffeldorf vermisst. Der 82-Jährige irrt womöglich hilflos umher - die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Iffeldorf - Die Polizei sucht im Landkreis Weilheim-Schongau nach einem vermissten Mann aus München: Der 82-jährige Werner Fritz Stadler hat sich nach Angaben der Polizei Penzberg am Donnerstagvormittag mit seinem Hund vom Iffeldorfer Campingplatz zu einem Spaziergang auf den Weg gemacht und ist bislang nicht wieder zurückgekehrt. Am Nachmittag alarmierte seine Ehefrau die Polizei. Das Paar weilte auf einem Dauerstellplatz auf dem Camping-Areal.

Der Vermisste leidet an Demenz. Grundsätzlich finde er sich zurecht, habe jedoch Probleme mit Orientierung und Urteilsvermögen; möglicherweise irre er hilflos umher, heißt es in dem Fahndungsaufruf der Polizei. Die Bürger werden um Mithilfe gebeten - wer den Gesuchten sieht, soll sich unter der Telefonnummer 08856-92570 an die Dienststelle Penzberg oder an den Notruf 110 wenden.

Polizei sucht demenzkranken Münchner in Iffeldorf - Beschreibung des Vermissten:

Auch ein Foto Werner Stadlers haben die Behörden veröffentlicht. Die Beschreibung des Gesuchten: Ca. 175 cm groß, normale bis leicht kräftige Figur, graue bis weiße Haare. Er ist mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke, mit weißen Streifen an den Ärmeln, bekleidet.

Bei sich hat der Vermisste vermutlich seinen Hund, einen Jack-Russell-Terrier.

In München laufen unterdessen weiter die Ermittlungen im Fall einer vermissten 41-Jährigen und ihrer Tochter.

mm/tz