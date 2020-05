Iffeldorf: Ohne Freistaat-Geld zum Bürgerbus

Der Plan der Iffeldorfer Nachbarschaftshilfe, einen Bürgerbus anzuschaffen, nimmt Formen an. Das Geld liegt bereit: Einen großen Teil, rund 30 000 Euro, will der Verein selbst stemmen. Die Gemeinde Iffeldorf legt 21 000 Euro oben drauf. Ein Fahrzeug ist schon ausgesucht. Auf Geld vom Freistaat verzichtet der Verein lieber.

Iffeldorf – Die Iffeldorfer Nachbarschaftshilfe will den Bürgerbus zum einen für eigene Fahrten nutzen, zum anderen aber auch Vereinen, Gruppen und Familien zur Verfügung stellen. Wichtig ist der Nachbarschaftshilfe vor allem, dass damit auch Rollstuhlfahrer befördert werden können. Ebenso will sie dadurch die Mobilität von Senioren erhöhen. Bisher nutzt die Nachbarschaftshilfe für ihre Fahrdienste private Pkw. Noch dieses Jahr soll der Iffeldorfer Bürgerbus zur Verfügung stehen.

Ursprünglich staatliche Förderung ins Auge gefasst

Bürgerbusse gibt es schon in vielen Kommunen. Gefördert werden sie vom bayerischen Verkehrsministerium. Diese ehrenamtlichen Bürgerbus-Projekte, so das Ziel des Freistaats, sollen den öffentlichen Nahverkehr vor Ort ergänzen. Der Freistaat gibt Zuschüsse für den Kauf des Fahrzeuges, für den Erwerb des Beförderungsführerscheins und für die Organisation der Verkehrsangebote.

Den Weg über die staatliche Förderung hat ursprünglich auch die Iffeldorfer Nachbarschaftshilfe ins Auge gefasst. Damals ging sie von Kosten in Höhe von rund 70 000 Euro aus. Immerhin 30 000 Euro sollten als staatliche Förderung fließen. Den Rest hätten sich Nachbarschaftshilfe und Gemeinde geteilt, die dazu bereits einen Gemeinderatsbeschluss gefällt hatte.

Zuschuss-Vorgaben wären nicht umsetzbar gewesen

Die Iffeldorfer Nachbarschaftshilfe hat sich mittlerweile aber für einen eigenen Weg entschieden, ohne Fördergeld des Freistaats. Die Vorgaben, um das Geld zu erhalten, seien von der Nachbarschaftshilfe und den ehrenamtlichen Helfern nicht umsetzbar gewesen, so Ria Markowski. Das liegt daran, dass der Freistaat den Bürgerbus als Unterstützung des öffentlichen Nahverkehrs sieht. Für die Iffeldorfer hätte das bedeutet, dass sie richtige Fahrpläne und Routen erstellen hätten müssen. Das wäre für Ehrenamtliche nicht zu leisten gewesen, erklärt die Vorsitzende. „Wir haben uns das sehr gründlich überlegt.“ Denn 30 000 Euro seien nicht zu verachten, sagt sie. Doch der ganze administrative Aufwand schreckte die Nachbarschaftshilfe ab.

Nach den Worten von Ria Markowski hat die Iffeldorfer Nachbarschaftshilfe mittlerweile bei mehreren Herstellern angefragt und sich für einen „Mercedes Sprinter“ entschieden. Es sei zwar das absolut teuerste Angebot gewesen, aber für die Anforderungen am geeignetsten. Der „große, komfortable und rollstuhlgerechte Bus“ soll ihr zufolge rund 51 500 Euro kosten. An den Gemeinderat richtete die Nachbarschaftshilfe die Bitte, den Gemeindezuschuss um 1000 auf 21 000 Euro aufzustocken – was das Gremium in seiner ersten Sitzung seiner Amtsperiode einstimmig tat.

Einweihung hoffentlich in vier bis fünf Monaten

Den Rest, also rund 30 000 Euro, will die Iffeldorfer Nachbarschaftshilfe allein stemmen, ganz ohne staatliches Fördergeld aus München. Das sei sicher eine Herausforderung, sagt Ria Markowski. Der Verein habe aber in den sieben Jahren seines Bestehens ein finanzielles Polster angelegt, mit dem Zweck, es im Sinne des Gemeinwohls auszugeben.

Nach der Zuschuss-Erhöhung durch den Gemeinderat wird die Nachbarschaftshilfe nun den Bus bestellen. In vier bis fünf Monaten, hofft Markowski, könne er dann vielleicht eingeweiht werden.

