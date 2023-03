Strahlende Rarität: Heiliges Grab wird restauriert - Verschollen geglaubtes Kunstwerk einst auf Speicher wiederentdeckt

Von: Wolfgang Schörner

Tausende Glassteine werden von hinten beleuchtet: das Heilige Grab in der Iffeldorfer Pfarrkirche St. Vitus. Es ist fast 130 Jahre alt. © Wolfgang Schörner

Das Heilige Grab, ein strahlende Rarität, ist während der Karwoche in der St.-Vitus-Kirche in Iffeldorf wieder zu sehen. Danach kommt es in die Werkstatt.

Iffeldorf – Das Heilige Grab ist mit seinen tausenden leuchtenden Glassteinen ein Publikumsmagnet, seit es im Jahr 2008 nach seiner Wiederentdeckung erstmals in der Iffeldorfer Pfarrkirche St. Vitus gezeigt wurde. Während der Karwoche ist es nun wieder zu sehen, erstmals am Abend des Palmsonntags, 2. April, im Rahmen einer musikalischen Andacht.

Tausende Glasperlen: Kunstwerk ist fast 130 Jahre alt

Nach der Karwoche muss das Heilige Grab allerdings restauriert werden. Die fast 130 Jahre alte Rarität war bis in die 1960er Jahre in der Iffeldorfer Pfarrkirche zur Karwoche aufgestellt worden. Danach galt das Heilige Grab als verschollen, bis es 2005 auf dem Speicher des alten Pfarrheims entdeckt wurde, das damals abgerissen werden sollte. Drei Jahre später wurde das in über 300 Arbeitsstunden gesäuberte und reparierte Heilige Grab erstmals wieder aufgestellt. Dass eine grundlegende Sanierung einmal nötig sein wird, war laut Kirchenverwaltung bereits vor 15 Jahren klar, damals fehlte aber das nötige Geld. Gelitten hat das Kunstwerk zusätzlich in den vergangenen Jahren.

Heiliges Grab in Iffeldorf: Besichtigung und Musik Am Abend des Palmsonntag, 2. April, ist das Heilige Grab in der Iffeldorfer Pfarrkirche St. Vitus erstmals wieder zu sehen. Zur Eröffnung gibt es ab 19.30 Uhr eine musikalische Andacht mit dem Kammerchor „capella vocale iffeldorf“ unter Leitung von Anne Voit-Isenberg mit Werken von Heinrich Schütz und Hugo Distler (Eintritt frei).

Ab Montag, 3. April, ist die Pfarrkirche dann täglich von 9 bis 21 Uhr, am Karsamstag, 8. April, bis 14 Uhr geöffnet. Danach wird das Heilige Grab wieder abgebaut.

Am Freitag, 7. April, gibt es ab 19 Uhr „Lieder, Musik und Worte zum Karfreitag, vorgetragen vom Heuwinkl-Zweigesang mit Franz Schesser an der Zither sowie dem Holzbläsertrio mit Martha Horn, Ellen Hennen und Heinz Hennen. Es liest Monika Heiß. (Eintritt frei).

Am Mittwoch, 5. April, findet ab 17 Uhr eine öffentliche Führung statt, musikalisch umrahmt von „musica sacra“. Während der Gottesdienste am Gründonnerstag um 19 Uhr und am Karfreitag um 15 Uhr ist eine Besichtigung nicht möglich.

Nun soll es restauriert werden. Die Kosten werden auf 28 000 Euro geschätzt. Laut Kirchenpfleger Hans-Peter Gaugele müssen das Holzlattengerüst gefestigt und die Grundkonstruktion ausgebessert werden. Es gebe Spuren von Schimmel. An den Säulen fehlten Teile, auch goldfarbene Stellen müssten erneuert werden. Außerdem sind rund 70 der mehreren tausend Glassteine zu ersetzen. Nach der Karwoche wird das Heilige Grab deshalb von der Restaurierungs- und Kirchenmalerwerkstätte Hans Pfister aus Heinrichshofen bei Augsburg abgeholt. Zur Karwoche 2024 soll es dann in neuem Glanz erstrahlen. An Spenden sind laut Kirchenverwaltung etwa 16 500 Euro eingegangen. Auch die Gemeinde beteiligt sich mit einem Zuschuss. Es bleibt aber noch ein großer Eigenanteil für die Pfarrei.

Heilige Grab wurde 1894/1895 von Firma im Sudetenlang gefertigt

Das Heilige Grab wurde 1894/1895 von der Firma Zbitek in Neustift bei Olmütz im damaligen Sudetenland hergestellt. Von den damals circa 900 gefertigten Modellen existieren heute nur noch wenige. Zwei werden in Deutschland noch aufgebaut, das eine in Iffeldorf, das andere in Rommelsried bei Augsburg. Zu sehen ist das Heilige Grab in der St.-Vitus-Kirche vom Abend des Palmsonntags bis zum Nachmittag des Karsamstags, 8. April. Fünf Stunden sind am Sonntag gut ein Dutzend Frauen und Männer mit dem Aufbau beschäftigt.

Spenden für die Restaurierung des Heiligen Grab: Katholische Kirchenstiftung St. Vitus, IBAN: DE67 7035 1030 0000 3095 34, Verwendungszweck „Spende Hl. Gab“.