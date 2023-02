Nachholbedarf: Iffeldorf startet mehrere Solarprojekte - und einen Testlauf für Osterseen-Parkplatz

Von: Wolfgang Schörner

Die Gemeinde Iffeldorf startet mehrere Solarprojekte (Symbolfoto). © dpa

Die Gemeinde Iffeldorf will mit mehreren Projekten ihre Solar-Bilanz verbessern. Sie plant Anlagen unter anderem am Bauhof und am Tiefbrunnen. Eine Möglichkeit wäre auch, einen Teil der Wanderparkplätze zu überdachen und mit Solarmodulen auszustatten. Außerdem tritt Iffeldorf der „Energiegenossenschaft Oberland“ bei.

Iffeldorf – Besonders gut ist Iffeldorf momentan nicht aufgestellt, was Solarstrom betrifft. Laut Energiemonitor der Bayernwerke gibt es derzeit 203 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1876 Kilowatt Peak. Seit dem Start des Energiemonitors im August 2021 wurden im Schnitt rechnerisch 17 Prozent des Eigenverbrauchs durch Solarstrom gedeckt. Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage wie in anderen Gemeinden gibt es bislang nicht.

Iffeldorfer „Energiekreis“ macht Vorschläge für Gemeinde-Bauten

Die Gemeinde will nun auf ihren Liegenschaften selbst mehrere Projekte anschieben. Die Vorarbeit hat der „Energiekreis“ geleistet, der aus 13 Privatleuten mit „viel Knowhow und Motivation“ besteht, wie Bürgermeister Hans Lang (SPD) am Mittwoch im Gemeinderat erklärte. Der Kreis erstellte eine Liste gemeindlicher Liegenschaften mit Potenzial, aus der der Umwelt- und Energieausschuss dann eine Rangliste mit Prioritäten filterte.

Freiflächen-Photovoltaikanlage beim Tiefbrunnen

Diese Liste und weitere Ideen wurden nun am Mittwoch im Gemeinderat vorgestellt. 150.000 Euro, so der Beschluss, will die Gemeinde heuer für Planung und Installation ausgeben. Damit werden fünf konkrete Projekte angeschoben. Ein größeres Projekt ist dabei laut Bürgermeister eine Freiflächen-Photovoltaikanlage am Tiefbrunnen im Westen Iffeldorfs. Der Tiefbrunnen sei mit über 80 000 Kilowattstunden im Jahr der „absolut größte Stromverbraucher“, für den die Gemeinde zuständig ist. Der Gedanke ist, ihn zum Teil mit Eigenstrom zu versorgen. In der Sitzung hieß es, dass dieses Solarfeld heuer geplant und die Realisierung für 2024 angestrebt wird. Der Bau der Anlage ist nicht in den bereitgestellten 150.000 Euro enthalten.

Solarmodule für den Hochbehälter am Heuwinklberg

Geprüft wird zudem, Solarmodule auf der Ostseite des Hochbehälter-Dachs am Heuwinklberg zu installieren. Die Westseite ist bereits voll belegt. Ein weiteres Solar-Projekt betrifft das Pumpenhaus an der Waldstraße. Die Abwasserpumpe, so der Bürgermeister, sei mit über 60 000 Kilowattstunden im Jahr der zweitgrößte Stromverbraucher in Gemeinde-Zuständigkeit. Mit Solarmodulen auf dem Dach, so das Ziel, könnte auch dort ein Teil des Stroms selbst erzeugt werden. Zwei weitere Solarprojekte zielen auf den Bauhof am Torfwerk und, etwas kleiner, auf das sonnige Süddach des Eisstockheims.

Testlauf für Solardächer am Osterseen-Wanderparkplatz

Zurückgestellt wurden dagegen Solarprojekte am Bauhof an der Penzberger Straße, da der Gemeinderat erst überlegt, wie sich das gesamte Areal entwickelt, sowie am Landgasthof, wo ebenfalls erst Konzepte abgewartet werden. Ähnlich ist es beim Süddach der Grundschule, für die es, wie berichtet, Umbaupläne wegen der Ganztagsbetreuung gibt.

Eine weitere Solar-Option wäre laut Bürgermeister, einen Teil des Wanderparkplatzes an der Jägergasse zu überdachen und mit Solarmodulen auszustatten. Einen Testlauf soll es bei den Eisstockbahnen geben, auf Vorschlag der Eisstockschützen. Sollte sich das rechnen, so Lang, könnte dies auch bei den Tennisplatz-Stellplätzen sowie auf einem Teil der Wanderparkplätze an der Jägergasse und am Torfwerk geschehen.

Gemeinde Iffeldorf tritt „Energiegenossenschaft Oberland“ bei

Einen Zwischenstand gab der Bürgermeister beim Feuerwehrhaus bekannt, wo die Planung für eine Anlage mit 53 Kilowatt Peak bereits im vergangenen Juli in Auftrag gegeben wurde. Wegen Personalproblemen im Ingenieurbüro liege die Planung aber noch nicht vor, sagte Lang. Er hoffe aber, dass sie heuer noch in Betrieb geht.

Der Gemeinderat beschloss außerdem, der „Energiegenossenschaft Oberland“ beizutreten. Die Genossenschaft plant im Landkreis mehrere Solarfelder mit Bürgerbeteiligung. Unter diesem Dach, hieß es, könnte auch eine eigene Genossenschaft für Iffeldorfer gegründet werden, die am Ort einen Solarpark errichtet und betreibt.