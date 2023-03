Wegen steigender Betreuungskosten: „Preissprung“ bei Iffeldorfer Kita - „Das ist schon eine Hausnummer“

Von: Wolfgang Schörner

Die Gemeinde Iffeldorf erhöht die Gebühren für Kindergarten, Krippe und Hort. Wie in Penzberg ist der Sprung zum Teil deutlich. Die langen Buchungszeiten sollen um bis zu 40 Euro mehr im Monat kosten. Sehr viel geringer fällt der Anstieg aber bei den kürzeren Buchungszeiten aus.

Iffeldorf – Bereits im Februar hatte der Iffeldorfer Gemeinderat über die Kita-Gebühren gesprochen, die ab September 2023 gelten sollen. Damals lag ein Vorschlag des „Kita-Zentrums St. Simpert“ vor, das die Verwaltung des „Katholischen Hauses für Kinder St. Vitus“ übernommen hat. Der Vorschlag stieß aber auf Ablehnung. Man wolle ein eigenes Modell, das die Iffeldorfer Bedürfnisse besser trifft, hieß es.

Eigenes Modell: Gebührenanstieg fällt bei kürzeren Buchungszeiten geringer aus

Nun lag dem Gemeinderat das eigene Modell vor. Dort fällt der Anstieg in den meisten Buchungskategorien noch stärker aus als beim St.-Simpert-Vorschlag, außer bei den kurzen Buchungszeiten. Bürgermeister Hans Lang (SPD) erklärte, man wolle bei den kurzen Zeiten „etwas zarter“ anheben, aber stärker bei den längeren Zeiten. Ihm zufolge ist die Auslastung der Kita bis Mittag gut, ab Nachmittag nehme sie ab. Die sieben bis acht Stunden seien zum Beispiel nur für sieben der 92 Kindern gebucht. Mit der neuen Staffelung soll, wie es hieß, auch mehr Gebührengerechtigkeit zwischen kürzeren und längeren Zeiten erreicht werden.

Plus zwischen acht und 30 Prozent

Im Vergleich zum aktuellen Kita-Jahr steigen die Gebühren deutlich. 2021 und 2022 waren sie jeweils um drei bis fünf Euro, umgerechnet etwa drei Prozent, angehoben worden. Jetzt bewegt sich das Plus im Kindergartenbereich zwischen neun Euro (für drei bis vier Stunden) und 42 Euro (acht bis neun Stunden), was zwischen acht und 30 Prozent sind. Bei der Krippe liegt der Anstieg bei sechs Euro (drei bis vier Stunden) bis 47 Euro (acht bis neun Stunden), beim Hort bei sechs Euro (ein bis zwei Stunden) bis 24 Euro (vier bis fünf Stunden). Auch in Penzberg war vor kurzem eine deutliche Anhebung beschlossen worden.

Gemeinderat fällt Beschluss nicht leicht

Leicht fiel es Gemeinderat und Bürgermeister nicht, die Steigerung zu beschließen. Als „unheimlich hoch“ bezeichnete Ria Markowski (PWG) die Sätze für die Langzeitbetreuung. „Ich denke da an Alleinerziehende, die nicht so üppig verdienen.“ Außerdem fragte sie, was passiere, wenn der Freistaat den 100-Euro-Zuschuss irgendwann nicht mehr für Kindergartenkinder zahlt. „So ein Preissprung ist schon eine Hausnummer“, bekannte Tobias Färber (PWG). „Kein gutes Gefühl“ hatte Isolde Künstler (SPD). Andreas Ludewig (UWÖ) sagte, die Erhöhung sei ein Einschnitt, man stecke aber auch viel Geld in die Kita. Er und Theresia Köpfer (UWÖ) verwiesen zudem auf die sozialen Beihilfen, wenn sich Eltern die Gebühren nicht leisten können. Martina Ott (SPD) sagte, dass auch in die Qualität der Betreuung investiert werde. Die Gebühren seien zudem vergleichbar mit denen umliegender Kommunen.

Angespannte Personalsituation: Es ist schwierig, Erzieherinnen zu finden

Bürgermeister Lang sagte, die Erhöhung sei enorm, aber nicht kostendeckend. „Kinderbetreuung ist ein hohes Gut, sie muss aber finanzierbar bleiben.“ Bei einem Gebührenaufkommen von 138 000 Euro macht die Erhöhung ein Plus von 14 000 bis 20 000 Euro aus. Die Gemeinde selbst zahlt eine halbe Million Euro hinzu.

Lang verwies auch auf die angespannte Personalsituation. Man habe sich einen guten Betreuungsschlüssel von 1 zu 9 vorgenommen, es gebe aber wie überall Probleme, Personal zu finden. Derzeit liege der Schlüssel bei 1 zu 10,6. Er erinnert zudem daran, dass eine kräftige Tariferhöhung ansteht, was viel kostet, aber auch nötig sei für die Attraktivität des Berufs. „Sonst reden wir irgendwann einmal über die Schließung von Gruppen.“

Lichtblick: Tagesmutter als Hilfskraft

Am Ende fiel der Beschluss für die neuen Gebühren einstimmig. Gestrichen wird zudem die Geschwisterermäßigung. Auf die Frage, wieso die Kirche nicht mehr beitrage, sagte Wolfgang Thevessen (CSU), dass sie ehrenamtlich die Verwaltung übernehme, Kitas aber eine Pflichtaufgabe der Kommunen seien.

Einen Lichtblick gab es in derselben Sitzung für die Personalsituation. Es ergab sich die Chance, eine Tagesmutter als Hilfskraft anzustellen, die sich beim Penzberger Fortbildungsprogramm zur Kita-Kraft weiterbilden kann, was sich dann auch auf den Betreuungsschlüssel auswirkt. Das Gremium stimmte der Anstellung geschlossen zu.