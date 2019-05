Initiative erzielt Teilerfolg: Zusage für Tempo 70 auf der Staatsstraße bei Iffeldorf

Es ist zwar nicht das gewünschten Tempo 60. Iffeldorf soll auf der Staatsstraße zwischen Untereurach und Gewerbegebiet aber immerhin eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 Stundenkilometern erhalten. Diese Nachricht bekam die Gemeinde vom Landratsamt.

Iffeldorf – In beiden Richtungen soll künftig auf der Staatsstraße zwischen Untereurach und dem Gewerbegebiet Tempo 70 gelten. Bürgermeister Hubert Kroiß bestätigte gestern, dass er diese mündliche Zusage von der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt erhalten habe. Bei einem Ortstermin im Februar habe es schon eine entsprechende Andeutung gegeben. Als er nun nachfragte, bekam er die Zusage. Momentan gilt für Autofahrer, die in Richtung Seeshaupt fahren, Tempo 100 auf dem etwa eineinhalb Kilometer langem Abschnitt. In entgegengesetzter Richtung sind es erst 80, dann 70.

Man habe die Forderungen zwar nicht voll durchsetzen können, es sei aber ein „großer Teilerfolg“, sagte Bürgermeister Kroiß. Was noch fehlt, ist die schriftliche Zusage für die Beschränkung. Offen ist ebenso, wann das Tempolimit tatsächlich eingeführt wird.

Positiv sieht die mündliche Zusage auch Hans-Dieter Necker von der Bürgerinitiative aus Untereurach, die sich seit drei Jahren um Tempo 60 in dem Abschnitt bemüht. „Lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach“, sagt er. Es sei mit Sicherheit eine erhebliche Verbesserung, wenn in beiden Richtungen 70 gelte. Necker will nun darauf dringen, dass die Bürgerinitiative eine schriftliche Stellungnahme des Landratsamtes erhält, „damit wir in ein paar Jahren nachhaken können, um vielleicht ein besseres Ergebnis zu erreichen“.

Die Tempo-70-Zusage, die Bürgermeister Kroiß am Freitagabend in der Iffeldorfer Bürgerversammlung verkünden wollte, geht einher mit einer kleinen Baumaßnahme, die bereits sichtbar ist. Diese Woche ließ die Behörde am Radweg, der von Untereurach in Richtung Seeshaupt führt, kurz vor der Bahnunterführung eine Leitplanke errichten. Kroiß berichtete gestern, er habe die Auskunft erhalten, dass die Leitplanke eine rechtliche Grundlage dafür sei, um auf der Staatsstraße in Richtung Seeshaupt Tempo-70-Schilder aufstellen zu können. Diese Voraussetzung ist nun geschaffen, die Leitplanke steht seit Donnerstag. „Der Radweg wird sicherer“, sagt dazu Necker. Zusammen mit dem Tempo-70-Limit könne man zufrieden sein, fügt er an.

Die Bürgerinitiative aus Untereurach hatte, wie berichtet, zuletzt Unterschriften von 790 Iffeldorfern gesammelt, um ihrer Forderung bei den Behörden Nachdruck zu verleihen. Diese Forderung lautet Tempo 60. Als eleganteste Variante sah die Initiative, das Ortsschild bei Unterreich zum Gewerbegebiet zu versetzen.

Vorliegen hat Bürgermeister Kroiß auch Daten aus den Tempomessungen der kommunalen Verkehrsüberwachung, die es in Iffeldorf seit Mitte 2018 gibt. Demnach beläuft sich die Zahl der registrierten Verstöße im Untereuracher Ortsbereich auf nur 0,77 Prozent. Was, so Kroiß, wohl mit den gemeindlichen Tempoanzeigen in Untereurach zusammenhängt.

