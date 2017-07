In Iffeldorf: Weitere Diebstähle aus Autos

In Iffeldorf geht offenbar ein Langfinger um, der in unverschlossene Fahrzeuge greift - es gab schon mehrere Fälle.

Iffeldorf - In Iffeldorf wurden in jüngster Vergangenheit mindestens in drei Fällen Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen. Wie berichtet, hatte es vor einer Woche am Montag einen Fall am Faltergatter gegeben. Nun meldete die Polizei einen weiteren Fall: Demnach wurden vergangene Woche zwischen Montag, 24. Juli, und Donnerstag, 27. Juli, aus einem unverschlossenen Skoda, der auf einem Grundstück an der Blombergstraße stand, ein Laser-Entfernungsmesser der Marke Nikon sowie ein Multitool-Werkzeug für Fahrräder gestohlen.

Laut Polizei wurde zudem in der Nacht auf Sonntag 30. Juli, zwischen 4 und 4.15 Uhr an der Maffeistraße eine jüngere Person beobachtet, die über einen Zaun am Sportheim kletterte. Später wurde festgestellt, dass ein unverschlossenes Fahrzeug durchwühlt worden war – entwendet wurde nichts. Aus einem anderen Pkw in unmittelbarer Nähe verschwand aber zur gleichen Zeit eine Geldbörse.

Die Polizei bittet in allen Fällen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08856/92570.

