Unbekannte sprengen Automaten auf

von Wolfgang Schörner schließen

Unbekannte haben in Iffeldorf einen Parkscheinautomaten aufgebrochen und einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Der Schaden ist weit höher als der Wert der Beute.

Iffeldorf - Zu zwei Fällen von Automatenaufbrüchen kam es in Iffeldorf in der Zeit zwischen vergangenem Sonntag, 22. Januar, und Dienstagmorgen, 24. Januar. Im ersten Fall wurde ein Parkscheinautomat am Parkplatz Gut Aiderbichl aufgehebelt. Die Täter hatten dazu laut Polizei die Überwachungskamera unbrauchbar gemacht. Trotz brachialer Gewaltanwendung sei es ihnen aber nicht gelungen, an die Geldkassette des Parkautomaten zu gelangen, so dass es lediglich bei einem Versuch blieb. Die Schadenshöhe ist laut Polizei allerdings enorm. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Im zweiten Fall wurde ein Zigarettenautomat am Parkplatz beim Fohnseeweg gewaltsam geöffnet. Aufgrund des Schadensbildes, so die Polizei, dürfte der Zigarettenautomat auf bislang unbekannte Weise aufgesprengt worden sein. Der Zigarettenautomat wurde dabei komplett zerstört. Die Schadenshöhe beträgt zirka 1500 Euro. Die unbekannten Täter entwendeten Zigaretten sowie Münzgeld in einem Wert von zirka 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Penzberg bittet in den beiden Fällen Personen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08856/9257-0 zu melden.