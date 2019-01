Kippe im Eimer: Feuerwehr kann in Iffeldorf Wohnungsbrand verhindern

In der Nacht zum Samstag konnte die Feuerwehr in Iffeldorf einen Wohnungsbrand verhindern.

Iffeldorf - Zu dem Einsatz kam es am Freitag gegen 23.30 Uhr in Iffeldorf an der Osterseenstraße. Eine 60-jährige Frau hatte laut Polizei eine Zigarettenkippe in einen Mülleimer geworfen. Die Kippe fing nach längerem an zu glimmen, setzte den Mülleimer in Brand und verqualmte die Küche. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 30.000 Euro.

Ein größerer Brand konnte durch die Feuerwehr Iffeldorf, Weilheim und Penzberg verhindert werden, welche mit 40 Feuerwehrleuten und 7 Fahrzeugen vor Ort waren. Ferner befanden sich noch ein Notarztwagen und 2 Rettungswagen vor Ort.

