Kulturpreis posthum für Schriftstellerin Brigitte Roßbeck: „Sie hat gesagt, dass sie uns von oben zusehen wird“

Von: Wolfgang Schörner

Die Kulturpreis-Skulptur nahm Ehemann Bernd Roßbeck (r.) aus den Händen von Bürgermeister Hans Lang (Mitte) und des Pfarrgemeindevorsitzenden Heiner Grupp entgegen. Im Hintergrund auf dem Tisch mit Kerze und Kranz ein Bild von Brigitte Roßbeck. © Wolfgang Schörner

Die Schriftstellerin und Historikerin Brigitte Roßbeck hat posthum den Iffeldorfer Kulturpreis erhalten. Ehemann Bernd Roßbeck nahm die Skulptur für seine im vergangenen Dezember im Alter von 78 Jahren verstorbene Frau entgegen – eine feine und sensible Gesprächspartnerin, die sich immer für Iffeldorf engagiert hat, wie es in den Reden hieß.

Iffeldorf – Kurz vor ihrem Tod hatte der Iffeldorfer Gemeinderat beschlossen, Brigitte Roßbeck den Kulturpreis zu verleihen. Damals habe man die Nachricht erhalten, dass sie sich auf dem Wege der Besserung befinde, erzählte Bürgermeister Hans Lang. Die Kulturpreisverleihung sollte eine Überraschung sein. Doch dann der Schock, als es hieß, dass es zu Ende geht. Auf Bitten ihres Ehemanns, so Lang, habe er ihr noch erzählt, dass sie den Kulturpreis erhalten soll. „Das hat sie sehr gefreut.“ Und sie sei einverstanden gewesen, dass er posthum verliehen wird. „Sie hat gesagt, dass sie uns von oben zusehen wird.“ Indirekt anwesend war Brigitte Roßbeck denn auch am Freitagabend bei der Kulturpreisverleihung, die im Bürgersaal vor rund 60 geladenen Gästen stattfand, darunter die Familie: Ihr Bild stand mit Kerze und Kranz auf einem Tischchen. Sie ist damit nach Franz Schesser und Egbert Greven die dritte Iffeldorfer Kulturpreisträgerin.

„Es gibt Menschen, die bringen einem Blumen mit“

Ehemann Bernd Roßbeck nahm die Skulptur entgegen. Es sei „immer wieder ein großer Trost, über Brigitte zu sprechen, sei es über die letzten Wochen und Monate und ihr Sterben oder über ihre Professionalität als Historikerin und Frau, die sich neugierig in die Gemeinschaft einbrachte“, sagte er. Ihre Zugewandheit und Empathie beschrieb am besten die Widmung einer ehemaligen Schülerin, die ihr Ehemann zitierte: „Es gibt Menschen, die bringen einem Blumen mit, obwohl sie keine haben.“ Die Schülerin hatte sich mit diesen Worten einst bei Brigitte Roßbeck für die Unterstützung bei einer Examensarbeit bedankt.

Schriftsteller und Historikerin Brigitte Roßbeck wurde posthum geehrt. Sie war Ende Dezember gestorben. © privat

Weit über die Iffeldorfer Grenzen hinaus bekannt war Brigitte Roßbeck durch ihre akribisch recherchierten Bücher über Frauen wie Maria Marc, Katia Mann und Elly Heuss-Knapp, die Frau des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Die Historikerin, die vor 40 Jahren an die Osterseen zog, beschäftigte sich aber auch intensiv mit der Geschichte Iffeldorfs. Sie schrieb Chroniken zur Heuwinklkapelle und zum Deichstetterhaus, ein ausführliches Werk zur St.-Vitus-Kirche, recherchierte zum wiederentdeckten Heiligen Grab und bot Führungen an. Ebenso setzte sie sich für die Meisterkonzerte und die Natur ein.

„Engagement mit Herzblut und nie nachlassendem Eifer“

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Heiner Grupp würdigte in seiner Rede Roßbecks „Engagement mit Herzblut und nie nachlassenden Eifer“ für die Pfarrgemeinde. 2019 sei sie für 30 Jahre Führungstätigkeit ausgezeichnet worden, in der Zeit habe sie „ein fast grenzenloses Wissen angesammelt, das sie ihren Zuhörern höchst kurzweilig, höchst eloquent und stets mit kleinen Anekdoten“ nahebrachte. Die Christin Brigitte Roßbeck, sagte Grupp, habe die Iffeldorfer Kirchen auch niemals als bloße kunsthistorische Objekte präsentiert, sondern, wie sie einmal selbst gesagt habe, als „Abbild des christlichen Glaubens, als Heilsversprechen“. Sie bleibe nicht nur als „universell gebildete Wissenschaftlerin“ in Erinnerung, so der Pfarrgemeinderatsvorsitzende, sondern „ebenso als feine, als interessierte und sensible Gesprächspartnerin, als Frau mit Herz und als treues Mitglied unserer Gemeinde“.

Buch zum Deichstetterhaus: Geschichten über Generationen

Bürgermeister Lang sagte in seiner Rede zur Verleihung, „heute trauern wir nicht um Brigitte Roßbeck, sondern feiern ihr Leben“. Er erinnerte daran, dass die Autorin auch Texte zum Osterseen-Bildband schrieb und das Buch zum Deichstetterhaus verfasste, dem heutigen Iffeldorfer Rathaus, wo auch die Kulturpreisverleihung stattfand. Mit dieser Chronik, aus der Isolde Künstler einige Seiten vorlas, habe Brigitte Roßbeck der Gemeinde einen unschätzbaren Dienst erwiesen, sagte Lang. Sie erzähle darin Geschichten über Generationen hinweg, das Buch bilde die gesellschaftliche Entwicklung der Gemeinde ab. Brigitte Roßbeck, so der Bürgermeister, habe ihre Begabungen in den Dienst der Gemeinde gestellt, „immer ohne viel Aufhebens“.