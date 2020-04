Für Blumenhändler könnte es bei längerer Schließung eng werden

Es ist Hauptumsatzzeit bei den Gärtnereien und Blumengeschäften. Die Regierung überlegt, ob kleinere Blumenhändler wieder öffnen dürfen oder nicht. Die Heimatzeitung hat bei einigen Blumenhändlern nachgefragt, was sie davon halten und wie es um ihre Existenz steht.

Landkreis – Als „deutliche Verluste“ werden die aktuellen Umsatzeinbußen von Adrian Duyndam, dem Besitzer des „Holland Bloemen“-Shops im Weilheimer „Real“, bezeichnet. Er sehe die Schließungen der Blumenläden und Gärtnereien als großen Nachteil, da die Menschen vor allem vor Ostern mit Blumen dekorieren wollen – und dann im Supermarkt kaufen.

Weilheim: „Es wird mit zweierlei Maß gemessen“ - Schließung der Blumenläden ungerecht

„Es geht nicht darum, dem Supermarkt eins auszuwischen“, sagt der Blumenladenbesitzer. Das Problem sieht er darin, dass mit „zweierlei Maß“ gemessen wird. Zwar gibt es bei dem 51-Jährigen die Möglichkeit, Blumen zu bestellen und liefern zu lassen, aber das sei nicht das gleiche. „Dass wir nicht verkaufen dürfen, ist nicht gerechtfertigt“, erklärt Duyndam.

Iffeldorf: Sollte Schließung länger dauern wird es eng

Ähnlich sieht das Bernd Necker von der Blumenlounge in Iffeldorf. „Momentan ist es echt schwierig.“ Die Frühjahrsblüher seien bereits im Januar bestellt worden und stünden jetzt im Geschäft rum. Er biete einen Lieferservice an, aber die Menschen seien „momentan sehr verhalten“, was Bestellungen angehe. „Das Auge kauft schließlich mit und die Leute kaufen kaum auf Verdacht“, erzählt der 56-Jährige.

Dass der Kunde da kauft, wo er die geforderte Ware – also in diesem Fall Blumen – bekommt, findet Necker legitim. Dennoch sei die Schließung der Blumenläden ungerecht. „Wenn man anhand der Quadratmeterzahl festlegen würde, wie viele Kunden gleichzeitig in den Laden dürfen, wäre das eine gute Lösung“, meint er. Doch Necker sehe noch nicht, dass wieder geöffnet werden dürfe, würde es aber sehr befürworten. „Momentan schaut es noch gut aus, aber sollte im Mai noch geschlossen bleiben, wird es eng“, sagt er hinsichtlich der Überlebenschancen seines Geschäfts.

Weilheim: Wiedereröffnung wäre gut, aber mit mehr Kosten verbunden

Guten Mutes ist Anna Ferchl-Bergmann, die gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder die Gärtnerei Ferchl in Weilheim betreibt. „Wir haben gleich von Anfang an einen Lieferservice eingerichtet und der wird auch gut angenommen“, freut sich die 32-Jährige im Gespräch mit der Heimatzeitung. Vom Umsatz her sei sie „relativ zufrieden, aber der Aufwand ist halt größer“, erklärt sie. Ob die Blumenläden und Gärtnereien wieder öffnen dürfen, sieht Ferchl-Bergmann kritisch. „Es wäre schon gut, wenn man wieder öffnen dürfte, aber ich sehe eben auch die Kehrseite.“ Damit meint sie, dass bei einer Öffnung ein großer Ansturm komme und sie zusätzlich Security für den Einlass anstellen müsste, was mit weiteren Kosten verbunden wäre. „Und auch die Gesundheit steht im Vordergrund und da ist die Schließung einfach wichtig“, erklärt sie.

Wenn sie die aktuelle Situation beurteile, komme ihr Familienbetrieb „mit einem blauen Auge davon“. Doch auch Ferchl-Bergmann sieht die Gefahr, wenn im Mai weiterhin geschlossen bleiben würde. Zwar stehe ihr Betrieb relativ gut da und „wir sind nicht am allerschlechtesten dran“, ob das aber reiche, wisse sie nicht.

Schongau: Mit Privatvermögen werden Verluste aufgefangen

Rupert Pröbstl, Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei in Schongau, ist sich sicher, dass er die Krise überstehen wird. „Aber ich fange es dann mit meinem Privatvermögen auf“, erklärt er bezüglich der herben Umsatzeinbußen. Zwar habe auch sein Geschäft einen Lieferservice, dennoch kommt er damit nicht an den normalen Umsatz hin. Pröbstl würde eine Wiedereröffnung befürworten: „Die Leute sind vernünftig und halten auch den Abstand ein, weil sie sensibler sind als noch vor zwei Wochen“, meint der Gärtnereibesitzer. Als ungerecht empfindet er die Situation, dass Supermärkte Blumen verkaufen, Gärtnereien und Blumenläden aber geschlossen haben. „Wir tragen 100 Prozent Risiko, das haben die Supermärkte nicht“, erklärt Pröbstl.

Schongau: Mehr Arbeit, jedoch keine Umsatzeinbußen

Bei seiner Nichte, die das Geschäft „Blumen + Früchte Pröbstl“ in der Schongauer Altstadt betreibt, sieht die Lage hingegen ganz anders aus. „Wir haben zwar mehr Arbeit wegen dem Lieferservice, haben aber ganz normal auf und verkaufen alles“, sagt Theresia Stemmler. Einbußen habe das Geschäft deshalb nicht. Nur das Bedienen laufe etwas komplizierter ab, da der Mindestabstand eingehalten werden müsse.

Lesen Sie auch: Doch auch die Reisebüros im Landkreis Weilheim-Schongau trifft es hart. Teilweise telefonieren sie bis in die Nacht mit den Kunden - und machen trotzdem große Verluste.

Der gebürtige Pähler und FC Bayern München-Star Thomas Müller hat rund um seine Heimat Essen an alle Helden des Corona-Alltags spendiert. Die Aktion kam gut an.

Alle aktuellen Informationen zum Coronavirus im Landkreis Weilheim-Schongau lesen Sie immer in unserem News-Ticker.