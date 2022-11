Meisterkonzerte: Offene Türen für alle

Der vielfach preisgekrönte Pianist Martin Stadtfeld wird erwartet. © Ingrid Hertfelder

Vergessene Schätze und wohlbekannte Klassiker, gespielt von Stars und Entdeckungen: In jeder Hinsicht einladend ist das Programm der Iffeldorfer Meisterkonzerte für 2023. Auch fehlendes Geld für die Konzertkarte ist kein Ausschlusskriterium.

Iffeldorf – „Im Jahr 2023 findet sich im Programm der Iffeldorfer Meisterkonzerte alles, wofür diese Konzertreihe steht: Stars, junge Nachwuchskünstler, Preisträger, Alte Musik, Neue Musik, viel Leidenschaft und Begeisterung.“ So bringt Andrea Fessmann, die künstlerische Leiterin der Reihe, das neue Programm kurz und prägnant auf den Punkt. Wer sie und die Konzertreihe kennt, weiß, dass da keineswegs zu viel versprochen wird. Denn exakt diese Mischung begeistert das aus dem Großraum München anreisende Publikum seit Jahren – und hat Fessmann auch durch die Pandemie hindurch reges Zuschauerinteresse beschert.

Neu sind die Kinderkonzerte „con Brio“ (wir berichteten): „Hier wird Klassik auf hohem Niveau extra für Kinder aufbereitet und begleitet vom Drachenfräulein ‚Brio’, die durchs Programm führt“, erläutert Fessmann. Wie wunderbar, dass eine solche Initiative, die in den großen Konzertstädten seit langem erfolgreich praktiziert wird, nun auch in die Region getragen wird. Denn woher sollen die Fans der klassischen Musik zukünftig kommen, wenn nicht schon die Kinder an sie heran geführt werden? Im kommenden Jahr sind drei Kinderkonzerte geplant, die jeweils samstags um 11 Uhr stattfinden und denen man nur einen regen Zuspruch wünschen kann. Zu vermuten ist übrigens, dass auch Erwachsene im Kinderkonzert ihren Spaß haben werden.

Am 4. Februar geht es mit dem Goldmund-Quartett los

Die „große“ Konzertreihe eröffnet am 4. Februar das 2009 in München gegründete Goldmund Quartett, das ein außergewöhnliches Programm im Gepäck hat: Den Streichquartett-Klassiker Beethoven kombiniert es mit dem Altmeister Bach und dem 1998 verstorbenen Alfred Schnittke. In wogende Orchesterwelten entführt das 2006 gegründete Odeon Jugendsinfonieorchester München, das aus rund 70 jungen Musikern im Alter von 15 bis 25 Jahren besteht. Mit Smetanas „Moldau“ und Dvoraks 7. Sinfonie setzen sie auf bekanntes und beliebtes Repertoire.

„Richard Wagner – ganz anders“ ist der Abend überschrieben, zu dem der Leipziger Kammersänger Martin Petzold, in der hiesigen Region nicht nur bestens bekannt, sondern mittlerweile auch ansässig, gemeinsam mit David Timm am Klavier und Reiko Brockelt am Saxofon einlädt. Das Festival der ARD-Preisträger verheißt einmal mehr die spannende Begegnung mit (noch) unbekannten jungen Künstlern, die beim überaus renommierten Internationalen Musikwettbewerb der ARD reüssieren konnten. Mit Martin Stadtfeld kommt dann ein Pianist nach Iffeldorf, dessen sagenhafte Karriere mit einem Sieg beim Leipziger Bach-Wettbewerb im Jahr 2002 begann. Er wird Brahms-Intermezzi mit eigenen Bearbeitungen deutscher Volkslieder, die schon Brahms fesselten, verbinden.

Wer sich die Karten nicht leisten kann, darf so kommen und Kultur genießen

„Italia e Germania“ ist angesagt, wenn die italienische Pianistin Alessandra Gentile und der deutsche Oboist Christian Schmitt miteinander konzertieren – und natürlich italienisches wie deutsches Repertoire (des Ehepaares Clara Wieck und Robert Schumann) im Gepäck haben. Mit dem seit 1994 bestehenden „Spirit of Musicke“ kommt dann auch die Alte Musik zu ihrem Recht und präsentiert die aparte Besetzung Flöte, Violine, Cembalo und Viola da Gamba. Die vier Musikerinnen haben für ihr Programm „Women4Baroque“ vergessene Schätze barocker Komponistinnen ausgegraben. Als Abschluss, wie schon am Beginn, ein Streichquartett: Das amerikanische Sirius Quartet, das auch als „halbe Rockband“ bezeichnet wird, huldigt der Neuen Musik mit eigenen Werken aus der Feder von Gregor Hübner, dem zweiten Geiger, und Jeremy Harman, dem Cellisten.

Eine Besonderheit, die die Iffeldorfer Reihe vor anderen auszeichnet, sei unbedingt erwähnt: „Kultur ist ein Lebens-Mittel, daher würden die Iffeldorfer Meisterkonzerte die Türen gerne für alle öffnen“, erklärt Andrea Fessmann. „Falls es sich jemand nicht leisten kann, ist er oder sie herzlich eingeladen.“ Eine Empfehlung für einzelne Termine auszusprechen, verbietet sich für die künstlerische Leiterin natürlich von selbst: „Was die Künstler angeht, bin ich von allen gleichermaßen begeistert. Jedes einzelne Konzert wird fantastisch werden!“ Von Sabine Näher

