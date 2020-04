Eigentlich wollte er spazieren gehen: Ausflügler aus München flippt völlig aus und fährt Anwohner an

Ein 44-jähriger Ausflügler aus München hat in Iffeldorf einen Grundstücksbesitzer und dessen Frau angegriffen. Tatwerkzeug war ein schwarzer Toyota.

aus flippte in völlig aus. Der Ausflügler griff einen Anwohner und dessen Frau an.

Er fuhr mit durchdrehenden Reifen auf das Paar zu.

Iffeldorf – Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht erwarten einen 44-jährigen Autofahrer aus München, der am Sonntag in Iffeldorf völlig ausflippte. Iffeldorf (Landkreis Weilheim-Schongau) liegt in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Penzberg und ist ein beliebtes Ausflugsziel - unter anderem wegen der wunderschönen Osterseen, die in direkter Nähe des Ortes liegen.

Das hatte wohl auch den Münchner angelockt. Er hatte am Nachmittag frech sein Auto auf dem Privatgrundstück eines Anwohners am Gut Staltach geparkt.

Der Eigentümer sah das, sprach den Fahrer an und bat, das Fahrzeug zu entfernen. Der Mann ignorierte den Hinweis und entfernte sich mit seiner Beifahrerin. Daraufhin verständigte der Grundstücksbesitzer die Polizei.

Als er mit seiner Frau wieder zum Fahrzeug ging, traf er den Fahrer, der hinter dem Steuer saß. Er fuhr rückwärts in die Hofeinfahrt und dann mit durchdrehenden Reifen auf den Anwohner zu.

Der konnte sich, wie die Penzberger Polizeiinspektion am Montagnachmittag berichtete, durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, wurde jedoch mit dem Spiegel am Arm getroffen.

Einige Meter fuhr der Münchner gegen die Knie der Ehefrau des Anwohners, die sich auf der Motorhaube abstützen konnte und deswegen nicht stürzte. Der Mann raste laut Polizei mit seinem Pkw davon – zwei Mädchen mussten dem flüchtenden Auto ausweichen.

Sie werden gebeten, sich wegen einer Zeugenaussage bei der Polizeiinspektion in Penzberg unter Telefon 08856 / 92570 zu melden. Zum Glück war das Kennzeichen des Wagens bekannt und der Fahrer konnte später von der Polizei gestellt werden.

