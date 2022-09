Klimawandel gefährdet die bayerischen Seen

Von: Franziska Seliger

Teilen

Seit rund 20 Jahren wird an der Limnologischen Station der TU München in Iffeldorf zu den Seen und ihren Veränderungen durch den Klimawandel geforscht. Nun wurden diese Forschungsergebnisse in einer Broschüre veröffentlicht. Zu ihrer Vorstellung kam auch der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber an die Osterseen.

Iffeldorf – Zur Präsentation der Broschüre mit dem Titel „Bayerische Seen im Klimawandel“ kam der bayerische Minister viel zu spät. Während die geladenen Gäste im Pausenhof der Iffeldorfer Grundschule auf ihn warteten – eines der Forschungsobjekte des rund 100 Seiten starken Heftes, nämlich die Osterseen, immer im Blick –machte Thorsten Glauber eine Bootsfahrt über den Waschsee.

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber kam zur Präsentation der Broschüre eigens an die Osterseen. © Seliger

Broschüre präsentiert Ergebnisse aus rund 20 Jahren Forschung

„Das hat Spaß gemacht“, bekannte der Minister nach seiner Rückkehr auf festen Boden und bezeichnete das Oberland angesichts seiner Vielzahl an Seen als „gesegnetes Land“, dessen Bewohner aber auch schon die Veränderungen durch den Klimawandel zu spüren bekämen; beispielsweise hatte die diesjährige Trockenheit den Frechensee bei Seeshaupt austrocknen lassen (wir haben berichtet). „Der Klimawandel ist bei uns angekommen“, betonte auch Gerhard Kramer, Vizepräsident Forschung und Innovation an der TU München. Das belegten auch die Ergebnisse der Langzeitstudie, die an der Limnologischen Station Iffeldorf im Auftrag des Bayerischen Umweltministeriums durchgeführt wurde. Die dazu nun veröffentlichte Broschüre, die die Iffeldorfer Wissenschaftlerin Uta Raeder federführend verfasst hat, fasst die Ergebnisse von rund 20 Jahren klimabezogener Seenforschung zusammen und wagt auch einen Blick auf die zukünftigen Herausforderungen für die Klimaforschung; beispielsweise die Bedeutung der vielen bayerischen Kleinseen für die künftige Forschung.

Große Bedeutung der Seenforschung

In seiner Rede zur Vorstellung der Broschüre gratulierte Umweltminister Glauber den Forschern zunächst „zu dieser guten wissenschaftlichen Arbeit“ und unterstrich die Bedeutung der in Iffeldorf betriebenen Seenforschung. Dank dieser Forschung „mit langem Atem“ könnten frühzeitige Schutzmaßnahmen gegen klimabedingte Veränderungen ergriffen werden. „Die Limnologische Station der Technischen Universität München gehört zu den Pionieren der aquatischen Klimaforschung“, betonte Glauber. „Wir haben ihre wichtige Arbeit gerne mit 1,7 Millionen Euro unterstützt.“

Im Rahmen der Langzeitstudie haben die Wissenschaftler insgesamt knapp 100 Seen- und Bergseen in Bayern sowie in den Tiroler Alpen untersucht. Die aufwendigen Studien der Limnologen belegt, dass steigende Wassertemperaturen und häufigere Hochwasserereignisse den Gewässern bereits arg zu schaffen machen. Beispielsweise zeigt die Studie auf, wie die zunehmende Erwärmung der Seen zu Veränderungen in deren Ökosystem führt. Hitze im Sommer verursacht zudem ein stärkeres Algen- und Bakterienwachstum. Und wechselnde Wasserstände wirken sich negativ auf die Schilfzonen aus – die Kinderstube zahlreicher Tierarten.

Weiterer Verlust von Artenvielfallt droht

Die Bilanz der Forscher: Bereits heute ist die Biodiversität der Unterwasservegetation bayerischer Seen infolge des Klimawandels verringert. Und eine weitere Erwärmung der Seen droht zu einem weiteren Verlust der Artenvielfalt am und im See zu führen.

Die Broschüre „Bayerische Seen im Klimawandel“ fasst die Ergebnisse von rund 20 Jahren Forschung zusammen. © Seliger

„Wir mobilisieren alle Kräfte, damit Bayern ein vitales Wasserland bleibt“, versprach Glauber und sicherte den Iffeldorfer Wissenschaftlern auch weiterhin seine Unterstützung zu. Denn die Forschung berate die Politik „hervorragend“. Hinsichtlich seiner Überzeugung, dass jeder Einzelne beim Kampf gegen den Klimawandel mithelfen indem er seine individuellen Lebensgewohnheiten auf den Prüfstand stellen müsse, appellierte Glauber an die Wissenschaftler: „Helfen Sie uns, erklären Sie, motivieren Sie. Und das in einer Sprache, die jeder versteht.“

Der Iffeldorfer Bürgermeister Hans Lang unterstrich in seinem Grußwort das freundschaftliche Verhältnis, das im Laufe der vergangenen Jahre zwischen der Gemeinde und der Limnologischen Station entstanden sei und betonte: „Wir sind stolz, dass wir die Limnologen hier beherbergen.“ Die Unterstützung der Kommune sei ihnen auch weiterhin sicher.

Die Broschüre ist im Publikationsshop der bayerischen Staatsregierung unter www.bayern.de abrufbar.