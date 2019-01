Öl im Bodenbach: Iffeldorfer Feuerwehr stoppt Ausbreitung

Öl oder Diesel ist in den Bodenbach bei Iffeldorf gelangt. Die Iffeldorfer Feuerwehr konnte am Freitag die Ausbreitung aber stoppen.

Iffeldorf - Weil Öl oder Diesel in den Bodenbach bei Iffeldorf gelangt war, wurde die Iffeldorfer Feuerwehr am Freitagnachmittag um 14.17 Uhr alarmiert. Vor Ort - auf Höhe der Brücke an der Waldstraße im Ortsteil Untereurach - zeigte sich, dass es sich um eine kleine Menge handelte. Das Öl war laut Feuerwehr über die Oberflächenwasser-Kanalisation in den Bach geflossen. Das Oberflächenwasser aus ganz Untereurach wird über mehrere Zuläufe in den Bodenbach geleitet. Wo das Öl in die Kanalisation eintrat, habe jedoch nicht festgestellt werden können, hieß es nach dem Einsatz.

Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung schnell stoppen. Sie legte Ölbindevlies, um das Öl aufzufangen. Die Iffeldorfer waren mit 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Roche-Werkfeuerwehr bot zudem zur Unterstützung Bindemittel an. Der Einsatz war nach zirka einer Dreiviertelstunde beendet.