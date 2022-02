Wandern, Baden und Camping: Sechs Ausflugs-Tipps für die Osterseen

Von: Franziska Konrad

Ein einzigartiger Anblick: Der große Ostersee nahe der Gemeinde Iffeldorf, im Landkreis Weilheim-Schongau. © Imago Images

Ob Wandern, Baden oder einfach nur das Idyll genießen: Die Osterseen sind ein beliebtes Ausflugsziel in Oberbayern. Eine Übersicht.

Iffeldorf - Karibikblaues schimmerndes Wasser, gesäumt von malerisch umgestürzten Baumriesen und einem Zwiebelturm vor Alpenpanorama: Die Osterseen südlich des Starnberger Sees zählen definitiv zu den besonders schönen Fleckchen in Oberbayern. Sie bilden eine Kette aus Seen und Weihern, die miteinander verbunden sind.

Osterseen: Einfache Anfahrt per Auto oder Zug

Vorab sei jedoch gesagt: Die Osterseen im Landkreis Weilheim-Schongau gelten längst nicht mehr als Geheimtipp, der Ausflügler-Andrang ist zum Teil groß. Wer das Idyll mit möglichst wenig anderen Menschen teilen möchte, dem empfiehlt es sich, am Wochenende zeitig aufzustehen - oder den Ausflug unter der Woche zu planen.

Anfahrt: Von München aus erreicht man die Osterseen per Auto über die A95 Richtung Garmisch-Partenkirchen innerhalb von etwa 45 Minuten. Alternativ bietet sich die Anreise mit dem Zug an. Die Fahrt mit der Regionalbahn dauert vom Münchner Hauptbahnhof bis zum Bahnhof Iffeldorf ebenfalls zirka 45 Minuten. Am Bahnhof angekommen, gelangt man binnen weniger Minuten an die Gewässer.

Parken: Von der Ausfahrt „Penzberg/Iffeldorf“ gelangt man innerhalb weniger Minuten an den Parkplatz Osterseen in Iffeldorf. Weitere Parkmöglichkeit: Man fährt Richtung Seeshaupt bis zum Gut Aiderbichl. Dort gibt es ebenfalls einen Parkplatz am großen Ostersee.

Osterseen: Ein Paradies für Wanderer

Wanderung: Für Wanderfreunde gleichen die Osterseen nahezu einem Jackpotgewinn: Die idyllischen Wanderwege werden gesäumt von Bade-und Rastmöglichkeiten. Miteinander verbunden sind die Gewässer durch Moore und Kanäle. Dadurch entstand ein weitverzweigtes Netz an Wanderstrecken, darunter auch einfache Touren für Familien mit Kindern oder Senioren. Zahlreiche Panoramatafeln weisen Wanderern den Weg und verraten besondere Highlights der Strecke. Kleiner Tipp: Auf einem Rundweg um die Osterseen lassen sich wunderbar die kleineren und größeren Seen erkunden.

Badeplatz: Die Osterseen liegen im Naturschutzgebiet. Baden ist daher nur an gekennzeichneten Stellen erlaubt. Nahe Gut Aiderbichl liegt etwa der Badeplatz Staltach, eine große Wiese mit leichtem Zugang zum See. Auch am Fohnsee direkt am Campingplatz gibt es eine Badestelle.

Ausflug an die Osterseen: Gegend mit dem Fahrrad erkunden

Radtour: Wandermuffel hingegen haben die Möglichkeit, die Gewässer mit dem Rad zu umrunden. Rund um die Osterseen finden sich zahlreiche Fahrradverleihe, auch direkt in Iffeldorf.

Camping: Wer seine Zelte an den Seen aufschlagen will, dem bietet sich der Campingplatz Fohnsee an. Dieser liegt direkt im Naturschutzgebiet der Osterseen, im Ortsbereich Iffeldorf. Es handelt sich um einen kleinen Campingplatz mit zirka 40 Stellplätzen, direkt am Wasser.

Restaurant: Unterwegs an den Osterseen sind die Einkehrmöglichkeiten beschränkt. Am Campingplatz gibt es etwa das Waldhaus am Fohnsee, im Gut Aiderbichl kann man sich in einem vegetarischen Restaurant stärken und in Iffeldorf steht am See der Kiosk Seemadames.

Osterseen für Gscheidhaferl:

- Die Osterseen bestehen aus 19-24 kleinen Einzelseen, darunter etwa der Sengsee, der Fohnsee, der Eishaussee, der große Ostersee und der Stechsee.

- Das insgesamt über 1000 Hektar große Areal gilt seit 1981 als Naturschutzgebiet.

- Die 20 größeren Einzelseen haben eine Gesamtfläche von rund 225 Hektar und eine mittlere Tiefe von gut neun Metern.

An schönen Tagen wird Iffeldorf vom Ausflugsverkehr überrollt. Die Gemeinde erhöht nun die Preise für Parktickets an den Osterseen – eine Gratwanderung. Denn die Ausflügler sollen dort nicht vertrieben werden. Zu einer extremen Algenplage kam es in diesem Jahr an den südlichen Osterseen. Diese hatte Auswirkungen auf viele andere See-Bewohner. Sogar die Feuerwehr musste anrücken.

