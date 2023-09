Tödlicher Badeunfall in Iffeldorf: 85-Jähriger im Ostersee ertrunken

Von: Theresa Kuchler

Die Polizei suchte mit der Wasserwacht nach dem vermissten Schwimmer. © Symbolfoto: Rene Ruprecht

Weil ein 85-Jähriger nach dem Schwimmen im Ostersee nicht mehr aufgetaucht war, starteten Polizei und Wasserwacht am Sonntag (10. September) eine große Suchaktion. Nun wurde der Mann leblos geborgen.

Iffeldorf - Am Sonntagnachmittag (10. September) war ein 85-jähriger Mann nach dem Schwimmen im Ostersee bei Iffeldorf nicht mehr aufgetaucht. Das Polizieipräsidium Oberbayern Süd teilte nun mit, dass der Senior ertrunken ist.

Der Mann aus Planegg war in den Ostersee zum Schwimmen gegangen. Als der Mann nicht wieder zurückkehrte, informierte dessen Angehörige die Rettungsleitstelle. Bei der Integrierten Leitstelle Oberland ging gegen 14.30 Uhr die Meldung über den Vermissten ein. Es folgten umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Wasserwacht. Diese blieben am Sonntag aber ohne Erfolg, wie es im Pressebericht heißt.

85-jähriger Mann beim Schwimmen im Ostersee ertrunken

Erst am Montagvormittag (11. September) konnte durch den eingesetzten Polizeihubschrauber eine leblose Person im See gesichtet werden. Es handelte sich um den vermissten 85-Jährigen, den die Wasserwacht nur noch tot aus dem See bergen konnte.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zu dem Todesfall. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

