Trauer um Schriftstellerin Brigitte Roßbeck - sie soll posthum Iffeldorfer Kulturpreis erhalten

Wolfgang Schörner

Brigitte Roßbeck, hier im Jahr 2016 bei der Präsentation der Chronik zum Deichstetterhaus. Chroniken über Kirche und Kapelle © Archiv/wos

Die Iffeldorfer Historikerin und Schriftstellerin Brigitte Roßbeck ist tot. Die 78-Jährige starb am Tag vor Silvester nach langer, schwerer Krankheit. Brigitte Roßbeck war bekannt für ihre Biografien über Frauen.

Iffeldof - In ihren Büchern widmete sich Brigitte Roßbeck vor allem Frauen, die in der Öffentlichkeit meist nur als Begleiterinnen ihrer berühmten Ehemänner wahrgenommen wurden, zum Beispiel Maria Marc, Katia Mann und Elly Heuss-Knapp, die Frau des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Im Interview mit der Heimatzeitung sagte sie einmal: „Das sind Frauen, die man hinter ihren Männern fast hervorzerren muss. Man muss die Quellen neu lesen, einen anderen Zugang dazu suchen, das ist das Spannende“. Die Historikerin galt auch als profunde Kennerin von Franz Marc, über den sie 2015 ebenfalls eine Biografie schrieb.

Ihre Wahlheimat Iffeldorf lag ihr immer am Herzen - sie erhält posthum den Kulturpreis

Am Herzen lag ihr immer ihre Wahlheimat Iffeldorf, mit deren Geschichte sie sich intensiv beschäftigte. Sie engagierte sich ebenso für die Iffeldorfer Meisterkonzerte und setzte sich für Natur ein. Die Gemeinde wollte ihr heuer den Kulturpreis für ihre viel beachtete Arbeit als Historikerin, Journalistin und Schriftstellerin und für ihr vielfältiges kulturelles Schaffen in Iffeldorf überreichen. Der Gemeinderat hatte das im Dezember beschlossen. Nun soll ihr der Kulturpreis posthum verliehen werden.

Brigitte Roßbeck zog vor über 30 Jahren an die Osterseen

Brigitte Roßbeck, die ihren Mann und einen Sohn hinterlässt, wurde 1944 in Zeulenroda in Thüringen geboren. Sie wuchs im Ruhrgebiet und in Köln auf, studierte Geschichte und Geografie und zog vor über 30 Jahren an die Osterseen. Roßbeck, eine zurückhaltende, bescheidene und zugleich großherzige Frau, war Iffeldorf seither eng verbunden. Seit 1989 bot sie Führungen in der Pfarrkirche St. Vitus und der Heuwinklkapelle an. In einem Interview mit der Pfarrzeitung sagte sie auf die Frage, wodurch ihr Interesse daran geweckt wurde: Es sei „die Neugier, ja das Verlangen einer Neubürgerin und Journalistin ... gewesen, die Wahlheimat in all ihren Facetten zu erkunden und auf diese Weise kennen zu lernen“.

Autorin schrieb Chroniken zu Kirche, Kapelle und Deichstetterhaus

Im Jahr 2001 schrieb sie eine Chronik zum 300-Jährigen der Heuwinklkapelle. 2008 folgte ein ausführliches Werk zum 300-Jährigen der St.-Vitus-Kirche, für das sie Archive durchforstete und den Geschichten älterer Iffeldorfer lauschte. Ebenso kuratierte die Historikern eine Ausstellung zur Pfarrkirche in der damaligen Galerie „schön+ bissig“. Damals wurde auf dem Speicher des alten Pfarrheims das „Heilige Grab“, ein über 100 Jahre altes Jugendstil-Bild, wiedergefunden, eine Rarität, der sich Roßbeck ab 2008 bei Führungen zur Karwoche ebenfalls annahm. Nicht zu vergessen ist ihre Chronik zum Deichstetterhaus, das die Gemeinde zum neuen Rathaus samt Bürgersaal umbaute. Roßbeck verfasste dazu ein ausführliches Büchlein von der Vorgeschichte bis zum Umbau. Der Historikerin fielen damals in dem Haus große alte Leinwände auf. Sie vermutete sofort deren kunsthistorischen Wert. Es waren Hintergrundbilder für Weihnachtskrippen – die Gemeinde überließ sie als Leihgabe dem Bayerischen Nationalmuseum. Im Interview mit der Heimatzeitung sagte sie einmal über Iffeldorf: „Was ich hier ganz bemerkenswert finde, ist das gute, übergreifende Miteinander von Leuten, die sich einbringen wollen – und man erlaubt auch Zugewanderten, sich einzubringen. wos