Immer im Dienst für den Nächsten: Nachbarschaftshilfe Iffeldorf feiert ihr 10-jähriges Bestehen

Von: Franziska Seliger

Geburtstagsbesuch aus dem Landtag: Eva Gottstein, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt (Mitte), besuchte kürzlich die Mitglieder der Nachbarschaftshilfe, um mehr über deren Engagement zu erfahren. Bald 400 Vereinsmitglieder © stmas/Schmöller

Ihr zehnjähriges Bestehen feiert in diesem Monat die Nachbarschaftshilfe Iffeldorf. Viel Gutes haben die Vereinsmitglieder in dieser Zeit schon geleistet. Noch mehr Gutes wollen sie tun. Rückblick und Ausblick zum ersten runden Geburtstag.

Iffeldorf – Für andere da sein, und insbesondere denen helfen, die alleine sind und nicht mehr alles so wuppen in ihrem Leben: Mit diesem Anspruch wurde vor zehn Jahren die Nachbarschaftshilfe gegründet. Wobei Vorsitzende Ria Markowski betont: „Nachbarschaftliche Hilfe gab es bereits weit vor der Vereinsgründung in Iffeldorf“; etwa durch die Pfarrgemeinde und viele andere ehrenamtlich engagierte Menschen.

Anfänge gehen auf das Jahr 2008 zurück

Die Anfänge der Nachbarschaftshilfe gehen laut Markowski auf das Jahr 2008 zurück. „Dieses Jahr war in Iffeldorf mit großen Veränderungen verbunden“, erinnert sie sich. Unter anderem, weil der langjährige Bürgermeister Albert Strauß nicht mehr kandidierte, und ein Generationenwechsel in der politischen Gemeinde stattfand. Außerdem sei der demografische Wandel in der Gesellschaft immer mehr in den Fokus gerückt. Im Ort habe man darum damit begonnen, Ideen zu sammeln, um ein „seniorenfreundliches Iffeldorf“ zu schaffen. 2010 habe der Arbeitskreis „Älterwerden in Iffeldorf“ dann das Mandat erhalten, sich um die Themen Wohnen im Alter, Infrastruktur und Barrierefreiheit sowie um ein soziales Miteinander im Alter zu kümmern. Markowski wurde als Sprecherin dieses Arbeitskreises benannt, aus dem 2013 die Nachbarschaftshilfe als gemeinnützigen Verein hervorging – mit Markowski als Vorsitzenden.

Schneller Zuwachs an Mitgliedern

Nach nur etwas mehr als einem halben Jahr sei der Verein von 32 Gründungsmitgliedern und 25 aktiven Helfern auf 100 Mitglieder und 42 aktive Helfer angewachsen, so Markowski. Schon in seinem ersten Jahr hätten die Mitglieder damit begonnen, sich intensiv mit dem Thema „Wohnen im Alter“ zu beschäftigen. Die erste „Helferhotline“ wurde eingerichtet, und dank eines engagierten Helferteams wurden Fahrdienste und kleine Hilfeleistungen durchgeführt. Es folgten Computerkurse und Gedächtnistrainings für Senioren, Besuchsdienste, verschiedene Kurse und Vorträge zu diversen Themen.

Im Zuge der Flüchtlingskiese 2015 begann der Verein außerdem damit, sich im Bereich Asyl zu engagieren. „Hatten wir vorher um die 800 gemeldete Helferstunden, schoss die Zahl der ehrenamtlich geleisteten Helferstunden durch die Asyl-Arbeit auf 2400 nach oben“, erinnert sich Markowski.

2017 richtete sich die Nachbarschaftshilfe dann ein Büro in der Remise des ehemaligen Deichstetterhauses ein. Ab sofort bot der Verein am neuen Rathaus wöchentliche Sprechstunden an und startete ein Senioren-Café sowie den Mittagstisch.

Angesichts der Corona-Pandemie ab 2020 nähten die Vereinsmitglieder Mundschutzmasken, organisierte Impfaktionen und richteten einen Einkaufsdienst ein. „Im Oktober 2020 konnten wir außerdem unseren Nachbarschaftshilfe-Bus in Empfang nehmen“ – einen behindertengerechten Bürgerbus mit Rampe. Mit 21 000 Euro habe die Gemeinde den Kauf unterstützt. „Den Rest von 27 000 Euro haben wir selbst finanziert“, sagt Markowski stolz.

Das Thema Pflege wird mehr in den Fokus rücken

Und heute? „Die Herausforderungen sind nicht weniger geworden“, betont die Vorsitzende, die aber optimistisch in die Zukunft blickt, denn: „Wir sind innerhalb von zehn Jahren zu einem mitgliederstarken Iffeldorfer Verein herangewachsen und hoffen, dass wir unser 400. Vereinsmitglied in diesem Jahr begrüßen dürfen.“

Pläne für die nahe Zukunft gäbe es einige. Unter anderem soll noch in diesem Jahr eine Informationsveranstaltungen für pflegende Angehörige zum Thema Demenz stattfinden. 2024 will die Nachbarschaftshilfe dann unter anderem ein Fahrsicherheitstraining sowie einen Erste-Hilfe-Kurs für Senioren anbieten.

Zentrales Thema der Zukunft werde die Pflege sein, ist sich Markowski sicher. „Das müssen wir mit aller Kraft angehen, und dafür ist es wichtig, vor allem die jüngere Generation zu gewinnen.“, so die Vorsitzende, die alle Mitstreiter ihres Vereins als „wunderbares Team“ bezeichnet. Gemeinsam habe man bisher viel bewegt. Niemand wisse zwar, was die Zukunft bringen wird. „Ich bin mir jedoch sicher, dass wir auch die Zukunft gut meistern werden und erfolgreich sind, wenn wir mit den Erfahrungen der Vergangenheit und dem Mut der Gegenwart ans Werk gehen.“

Die Jubiläumsfeier findet am Samstag, 16. September, ausschließlich für Mitglieder und geladene Gäste statt.