Geh- und Radweg nimmt nächste Hürde

Die Planungen für den Geh- und Radweg zwischen Antdorf und Iffeldorf laufen. Allerdings sind die benötigten Grundstücke noch nicht fix.

Iffeldorf/Antdorf - Er ist seit Jahren ein großes Thema in beiden Gemeinden: Ein Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße 2038 zwischen Iffeldorf und Antdorf soll her. Im vergangenen Jahr war endlich Bewegung in die Sache gekommen. Das Staatliche Bauamt Weilheim als zuständiger Baulast- und Kostenträger hatte die Planungen gestartet. Jetzt nahm das Projekt eine nächste Hürde: Der Iffeldorfer Gemeinderat stimmte einer entsprechenden Vereinbarung mit der Behörde zu.

Darin wird laut Andreas Lenker, im Staatlichen Bauamt zuständiger Abteilungsleiter für den Landkreis, geregelt, dass sich die jeweilige Kommune um den Grundstückserwerb kümmert. Sie seien meist näher am Bürger dran und daher „sind die Erfolgsaussichten vermutlich besser“, so Lenker auf Nachfrage. Die Gemeinden bleiben allerdings nicht auf den anfallenden Kosten sitzen: Die Ausgaben werden durch den Freistaat erstattet, wie Iffeldorfs zweiter Bürgermeister Hans Lang (SPD) in der jüngsten Sitzung erklärte. Die Gemeinde kümmere sich um Unterhalt und Winterdienst. Die Zustimmung fiel im Gremium einstimmig aus. Kein Wunder, sind doch Iffeldorfs Räte froh, dass das Vorhaben umgesetzt wird. „Es erhöht die Verkehrssicherheit“, sagte Rathausvize Lang. Michaela Liebhardt (CSU) sprach von einer „tollen Sache“, weil die künftige Radverbindung auch von Schülern im Schulverband Iffeldorf genutzt werde.

Noch allerdings braucht es dafür die Grundstücke. Die ersten Vorgespräche haben laut Lenker zwar stattgefunden, aber in trockenen Tüchern ist nichts. „Wir müssen uns noch mit den Anliegern einigen“, sagt auch Antdorfs Bürgermeister Klaus Kostalek. Sein Gemeinderat muss der Vereinbarung mit dem Staatlich Bauamt ebenfalls noch den Segen erteilen. Der rund 1,5 Kilometer lange Weg würde zu zwei Dritteln über Antdorfer Flur führen. Zudem muss sich die Straßenbaubehörde mit dem Naturschutz und dem Wasserwirtschaftsamt wegen der Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens abstimmen, sagt Abteilungsleiter Lenker.

Immerhin liegen erste Vor- und Entwurfsplanungen auf dem Tisch. Damit hatte das Staatliche Bauamt die Ingenieurgesellschaft Wolfgang Heubeck aus Bad Tölz beauftragt. Auch ist der ins Auge gefasste Bereich entlang der Staatsstraße bereits komplett vermessen, teilt Lenker mit. So weit ist eines klar: Der 2,50 Meter breite Geh- und Radweg soll von Antdorf aus rechts der Fahrbahn bis Iffeldorf verlaufen. Dazwischen wird ein zwei Meter breiter Trennstreifen einschließlich der Bankette und Entwässerungsmulden errichtet. Im Bereich der Ortdurchfahrten wird der Weg dann durch ein Hochbord von der Straße getrennt. Die vorläufige Kostenberechnung liegt Lenker zufolge derzeit bei 396.000 Euro. Bei einem optimalen Verlauf der Grundstückskäufe und des Genehmigungsverfahrens rechnet Lenker mit „einem frühestmöglichen Baubeginn“ im kommenden Jahr.