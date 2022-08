Immobilienverkauf mit Wohnrecht auf Lebzeit

© IFK Immobilien GmbH & Co. KG – Immobilien Franz Kilian

So ermöglichen Sie sich ein sorgenfreies Leben und können sich Ihre langersehnten Wünsche ohne Umzug erfüllen.

Wollen Sie Ihr Leben noch in vollen Zügen genießen? Ihr Einkommen ist jedoch zu niedrig oder Ihre Ersparnisse reichen nicht aus, um sich Ihre Träume erfüllen zu können? Wollen Sie Ihr Kapital nicht für mögliche Instandhaltungen und Modernisierungen Ihrer Immobilie zurücklegen? Vielleicht ist dann eines der folgenden Modelle das Richtige für Sie.

Viele Menschen verfügen über ein großes Vermögen! Häufig wirkt sich dies am Ende des Monats aber nicht direkt auf den Kontostand aus, da Ihr hart erarbeitetes Kapital oftmals in Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung steckt. Doch gerade jetzt hätten Sie Zeit um zu reisen oder sich andere, lang gehegte Wünsche zu erfüllen.

Auch die Unterstützung Ihrer Kinder oder Verwandten zu Lebzeiten ermöglicht eines dieser Immobilien-Verkaufs-Modelle. Das erzielte Kapital kann unter mehreren Parteien einfacher und gerechter aufgeteilt werden als eine Immobilie. Im schlimmsten Fall müssen geschenkte oder vererbte Immobilien, nicht selten, aufgrund von Erbschafts- oder Schenkungssteuerzahlungen zwangsläufig verkauft werden oder münden bei Uneinigkeit der Erbparteien in einer Zwangsversteigerung. Bei beiden Varianten wird oft auch aufgrund des Zeitdrucks ein deutlich geringerer Wert der Immobilie erzielt.

Durch Verkaufsmodelle mit Wohnrechten, Nießbrauchsrechten, Mietverträgen oder einer Leibrente können Sie sofort vom Wert Ihrer Immobilie profitieren, ohne dass sich in Ihrem Alltag etwas ändert oder Sie umziehen müssen. Selbst der neugierige Nachbar muss von all dem nichts mitbekommen. Sorgenfrei können Sie sich so Ihre Wüsche erfüllen und Ihr künftiges Leben in vollen Zügen genießen.

© IFK Immobilien GmbH & Co. KG – Immobilien Franz Kilian

IFK Immobilien findet, dass das Wohn-/ oder Nießbrauchsrecht bzw. die Leibrente bei der persönlichen Beratung viel zu wenig Betrachtung findet. Dabei stellt es für viele Immobilienbesitzer die optimale Lösung für ein sorgenfreieres Leben oder eine gerechtere Aufteilung des Besitzes dar.

Verkauf ohne Umzug: Immobilienverkauf mit Wohnrecht

Wohnrecht: Ein Wohnrecht bezeichnet das Recht, eine Immobilie oder einen Teil einer Immobilie, meist unentgeltlich, zu bewohnen, ohne dass man selber der Eigentümer ist. Als beschränkt persönliche Dienstbarkeit wird das Wohnrecht im Grundbuch eingetragen und ist auf bestimmte Personen begrenzt. Das Wohnrecht kann sowohl befristet als auch unbefristet, also auch auf Lebenszeit, erteilt werden. Auswirkungen auf den Verkaufspreis: Bei dem Verkauf einer Immobilie mit unentgeltlichem Wohnrecht mindert sich der Verkaufswert deutlich. Die Wertminderung ist abhängig von der Dauer des Wohnrechts bzw. von der Lebenserwartung der berechtigten Personen sowie von der tatsächlich zu erzielenden Miete. Bei entgeltlichem Wohnrecht mit Zahlung einer marktgerechten Miete ist die Wertminderung geringer.

Problem: Aufgrund des eingetragenen Wohnrechts im Grundbuch kann die finanzierende Bank Ihre Grundschuld nicht an erster Rangstelle eintragen. Somit könnte es bei vielen Interessenten zu Finanzierungsproblemen kommen. Aufgrund dessen kann möglicherweise nur ein geringerer Käuferkreis angesprochen werden, was sich auf den Kaufpreis zusätzlich negativ auswirken kann.

© IFK Immobilien GmbH & Co. KG – Immobilien Franz Kilian

Alle Zügel in der Hand: Das Nießbrauchsrecht

Deutlich weiter geht das Nießbrauchrecht. Es räumt dem Begünstigten deutlich mehr Rechte ein, sodass die Immobilie nicht nur bewohnt werden darf, sondern man auch alle sogenannten Nutzungsrechte besitzt. So kann der Nießbrauchberechtigte beispielsweise auch vermieten und die Mietzahlungen erhalten, ist jedoch auch für die Instandhaltung etc. verantwortlich. Auch dieses Recht wird im Grundbuch eingetragen. Ähnlich wie bei einem Wohnrecht kann auch hier die Gestaltung individuell erfolgen. So ist beispielsweise auch hier eine zeitliche Befristung möglich. Auswirkungen auf den Verkaufspreis:

Bei dem Verkauf einer Immobilie mit Nießbrauchrecht mindert sich der Wert der Immobilie, aufgrund der erweiterten Rechte mehr als bei einem Wohnrecht. Die Wertminderung ist abhängig von den Einnahmen, dem Alter und Geschlecht des Nießbrauchsberechtigten bzw. deren Lebenserwartung.

Die Wertminderung ist abhängig von den Einnahmen, dem Alter und Geschlecht des Nießbrauchsberechtigten bzw. deren Lebenserwartung. © IFK Immobilien GmbH & Co. KG – Immobilien Franz Kilian

Problem: Aufgrund des eingetragenen Nießbrauchrechts im Grundbuch kann die finanzierende Bank Ihre Grundschuld nicht an erster Rangstelle eintragen. Somit könnte es bei vielen Interessenten zu Finanzierungsproblemen kommen. Aufgrund dessen kann möglicherweise nur ein geringerer Käuferkreis angesprochen werden, was sich auf den Kaufpreis zusätzlich negativ auswirken kann.

Immobilie auf Rentenbasis verkaufen: Die Leibrente

Eine Immobilien-Leibrente kommt insbesondere für ältere Eigentümer infrage. Sie wandelt den Marktwert einer Immobilie in eine lebenslange Zusatzrentenzahlung um. In der Regel geht eine Immobilien-Leibrente mit einem grundbuchgesicherten Wohnrecht einher. Eine alternative Form ist die Immobilienzeitrente — diese erfüllt ähnliche Bedingungen, ist jedoch zeitlich befristet. Auch im Falle der Leibrente kann ein Vertrag flexibel ausgestaltet werden. So können die Rentenzahlungen beispielsweise an die Inflation gekoppelt werden, damit die reale Rentenhöhe gleich bleibt. Bei Vereinbarung einer Mindestlaufzeit wird die Rente auch nach dem Tod des Begünstigten bis zum Ende der Frist an seine Hinterbliebenen weitergezahlt.

Auswirkungen auf den Verkaufspreis: Es wird die Lebenserwartung sowie der derzeitige Marktwert berücksichtigt und in monatlichen Raten ausbezahlt. Hier besteht meist die Spekulation darin, wie lange die Zahlungen an die berechtigte Person geleistet werden müssen. Problem: Aufgrund der eingetragenen Leibrente im Grundbuch kann die finanzierende Bank Ihre Grundschuld nicht an erster Rangstelle eintragen. Somit könnte es bei vielen Interessenten zu Finanzierungsproblemen kommen. Aufgrund dessen kann möglicherweise nur ein geringerer Käuferkreis angesprochen werden, was sich auf den Kaufpreis zusätzlich negativ auswirken kann.

Klassischer Immobilienverkauf: Die Anlageimmobilie

Ein sehr verbreiteter Weg ist der klassische Immobilienverkauf zur Kapitalanlage mit einem normalen Mietvertrag.

© IFK Immobilien GmbH & Co. KG – Immobilien Franz Kilian

Dieser Vertrag wird üblicher Weise auf unbestimmte Zeit, zu marktüblichen Konditionen geschlossen. Individuelle Vereinbarungen sind auch hier jederzeit möglich, eine Absicherung mit Verzicht auf eine Eigenbedarfskündigung im Kaufvertrag und / oder im Mietvertrag wäre auch hier möglich.

Auswirkungen auf den Verkaufspreis: Auch hier sind geringe Auswirkungen auf den Verkaufspreis vorhanden, da nur Kapitalanleger angesprochen werden. Diese Beeinflussung ist jedoch im Vergleich zu den oben genannten Varianten am geringsten. Da der Mietvertrag nicht im Grundbuch eingetragen wird, gibt es hier keine Finanzierungsprobleme.

Fazit:

In bestimmten Konstellationen können Wohnrechte durch ihre wertmindernde Eigenschaft zudem auch steuerlich sowohl für Käufer als auch für Verkäufer interessant sein. Da die Berechnung solcher Rechte mitunter sehr kompliziert ist und sich diese bei jedem Objekt unterschiedlich gestalten kann, sollten Sie in jedem Fall den Rat eines Experten einholen. Die Wahl des richtigen Verkaufs-/ bzw. Verrentungsmodells ist abhängig von Ihrem Alter, Ihren Wünschen und Ihrer finanziellen Planung.

Nutzen Sie die Möglichkeit einer ausführlichen und auf Sie individuell zugeschnittenen, kostenfreien Beratung durch die Experten von IFK Immobilien.

