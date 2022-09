Auftakt für Integrationsbeirat: Verbaler Schlagabtausch mit AfD-Politiker - „Bin kein Rassist“

Von: Bernhard Jepsen

Rund 50 Besucher kamen zur Auftaktveranstaltung des neu installierten Integrationsbeirates des Landkreises in die Peißenberger Tiefstollenhalle. Dabei wurde durchaus kontrovers diskutiert. © EMANUEL GRONAU

„Rassismus und Diskriminierung“: So lautete der Titel der Auftaktveranstaltung des neu installierten Integrationsbeirats im Landkreis. Bei der Premiere in der Peißenberger Tiefstollenhalle wurde durchaus kontrovers diskutiert. Unter die Besucher hatten sich auch Vertreter der AfD gemischt.

Peißenberg – Ein Sprachrohr für alle im Landkreis lebenden Migranten sein, das hat sich der Integrationsbeirat Weilheim-Schongau auf die Fahnen geschrieben. Das Gremium will im politischen Diskurs mitmischen und sich auch mit konträren Meinungen auseinandersetzen. Dazu gab es bereits bei der ersten, in Eigenregie organisierten Veranstaltung Gelegenheit. Unter die rund 50 Besucher in der Tiefstollenhalle mischten sich, wie Beiratsvorsitzende Cenin Yasar bei der Begrüßung bemerkte, „Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen“ – auch unterschiedlicher politischer Couleur. In der ersten Reihe nahm zum Beispiel AfD-Kreischef Rüdiger Imgart Platz. Die AfD hatte im Kreistag gegen das Integrationskonzept gestimmt, in dem auch die Implementierung eines Integrationsbeirats angeraten wurde.

Der Grünen-Landtagtsabgeordnete Cemal Bozoglu bei seiner Rede. © EMANUEL GRONAU

Nach dem Grußwort von Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner (CSU; „Integration ist eine Daueraufgabe und nie abgeschlossen“) gab Gastreferent Cemal Bozoglu einen kurzen Abriss über die gegenwärtige Lage in puncto „Rassismus und Diskriminierung“. Der Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus der Grünen-Fraktion im Landtag bezeichnete Rassismus als „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. Gegen diesen gesellschaftlichen „Störfaktor“ würden Aufklärungsarbeit, gegenseitige Kontakte und Kommunikation helfen: „Oft resultiert Rassismus daraus, weil keine Erfahrungen mit Menschen anderer Herkunft gemacht werden“, so Bozoglu.

MdL Cemal Bozoglu fordert Anti-Diskriminierungsgesetz für Bayern

Leider sei festzustellen, „dass Rassismus in der Gesellschaft offener geworden ist“. Es gebe im Vergleich zu früher zwar nicht mehr Rassisten, so Bozoglu, „aber viele Leute fühlen sich ermutigt. Die gesellschaftliche Ächtung lässt nach. Das ist eine sehr negative Entwicklung.“ Rassismus würde verschiedene Ausprägungen und Anlässe haben. Bozoglu nannte als Beispiel Bewerbungen für einen Arbeitsplatz oder eine Wohnung. Ausländische Interessenten würden oft den Kürzeren ziehen: „Das ist statistisch nachgewiesen“, konstatierte Bozoglu. Die Beispiele, so kritisierte wiederum ein Besucher, seien „fadenscheinig“. Es sei immer noch die „private Entscheidung“ des Vermieters, wem er seine Wohnung überlasse. Doch Bozoglu hielt dagegen: Man dürfe eben gerade nicht aufgrund seiner Herkunft benachteiligt werden. Der Landtagsabgeordnete forderte die Verabschiedung eines Anti-Diskriminierungsgesetzes in Bayern – denn: „Wenn Menschen das Gefühl haben, gleich behandelt zu werden, dann funktioniert das Miteinander gleich besser.“

AfD-Kreischef Imgart: „Ich bin kein Rassist“

Bozoglu lieferte sich schließlich noch ein verbales Scharmützel mit Rüdiger Imgart. Der Auslöser: Bozoglu bezeichnete die AfD als „vollextreme Partei“. Imgart widersprach: „Ich bin kein Rassist. Rassismus und Diskriminierung haben in der Gesellschaft nichts verloren.“ Imgart beklagte eine Spaltung in der Gesellschaft: „Die große Solidarität geht zunehmend verloren.“ Um Rassismus und Diskriminierung einzudämmen, brauche es keine schärferen Gesetze. „Aber sich gegenseitig kennenlernen, das überzeugt mich“, erklärte Imgart. Oft seien es gar keine rassistischen Gedanken, die zum Beispiel Vermieter dazu bewegen würden, Ihre Wohnung an Ausländer zu vergeben: „Oft sind es Vorurteile, die man abbauen muss.“

Bozoglu nahm die ablehnende Worte Imgarts bezüglich Rassismus und Diskriminierung zwar wohlwollend zur Kenntnis, aber: „Sie sollten dann überlegen, ob Sie noch in dieser Partei bleiben wollen.“ Die AfD im Landtag sei nämlich sehr wohl rassistisch. „Genau aus diesem Grund sind fünf Abgeordnete erst aus der Fraktion ausgetreten“, berichtete Bozoglu. Rassismus sei ein „Phänomen“, das bekämpft werden müsse: „Wir können das in den Griff bekommen“, lautete Bozoglus hoffnungsvolle Prognose. Cenin Yasar und ihr Beiratsvorstandskollege, Abdu Almalees, waren mit der Auftaktveranstaltung zufrieden. Der Tonfall in der Diskussionsrunde, so Almalees, sei bis auf ein paar Zwischenbemerkungen und störendem Gelächter während Bozoglus Vortrag „okay“ gewesen. „Kommunikation ist das A und O“, bilanzierte Yasar: „Wir wollen Brücken bauen und niemanden ausschließen.“

