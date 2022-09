Jaudenmühle feiert doppeltes Jubiläum mit großem Festprogramm

Antonia Freisl und ihr Bruder Ignaz freuen sich mit der ganzen Familie auf ihre Gäste beim Jubiläumsfest vom 1. bis 3. Oktober in der Jaudenmühle. © Freisl Kraftfutter

1.000 Jahre Jaudenmühle, 200 Jahre im Familienbesitz Freisl: Festakt vom 1. bis 3. Oktober mit viel Info, Unterhaltung, Musik und Kulinarik.

Habach – Die Jaudenmühle feiert ein ganz besonderes Jubiläum mit einem dreitägigen Programm, das sich sehen lassen kann. Die Familie Freisl freut sich, diesen Anlass mit vielen Kunden, Gästen und Besuchern erleben zu dürfen. Vom 1. bis 3. Oktober gibt es deshalb im Festzelt und auf dem Freigelände der Mühle ein Festprogramm, das für jeden etwas bietet – so auch jede Menge Informationen rund um die Historie und Tradition der Mühle.

Seit 1822 ist die Jaudenmühle bei Habach im Besitz der Familie Freisl, die in der Region auch als renommierter Kraftfutterbetrieb bekannt ist. „Für uns ist das ein doppeltes Jubiläum, denn die Mühle besteht ja bereits seit über 1.000 Jahren und ist seit 200 Jahren in unserem Familienbesitz“, sagt Ignaz Freisl.

Jaudenmühle im Jahr 1020 gegründet

Gegründet wurde die Jaudenmühle um das Jahr 1020 und diente über Jahrhunderte als Mühle für das Chorherrenstift Habach der Versorgung der einheimischen Bevölkerung. Am 1. Oktober 1822 wurde sie vom damals erst 22-jährigen Ignaz Freisl I gekauft und nach und nach wieder instand gesetzt. Die Mühle war als Betrieb mit den drei Standbeinen Land- und Forstwirtschaft, Mühle und Sägewerk ein typischer Vertreter der oberbayerischen Mühlen. 2015 wurde eine neue, leistungsfähige Getreideannahmestelle mit Fuhrwerkswaage gebaut, 2016 die Modernisierung und Automatisierung der Anlagensteuerung, um die Qualität und Rückverfolgbarkeit des Herstellungsprozesses zu steigern. Im selben Jahr wurde eine neue Produktionslinie für Getreideflocken erschaffen.

Inzwischen verfügt die Jaudenmühle neben dem Naturlandsiegel auch über das Zertifikat Bioland, Demeter und Biokreis – der erfolgreiche Betrieb ist also in allen großen Bioverbänden aktiv dabei!

So viel Programm im und ums Festzelt

Das Festprogramm ist umfangreich und vielseitig. Den Anfang macht der Keller Steff am Samstag, 1. Oktober, ab 21 Uhr mit seinem Best of-Solo-Programm. „Jeder darf an diesem Abend seine eigene Brotzeit mitbringen – die bärigste und regionalste wird prämiert“, lädt Ignaz Freisl ein. Genauso originell und einfallsreich geht es bis Montagabend mit vielen Informationen, Führungen, Workshops, interessanten Fachvorträgen, Prämierungen und Ehrungen sowie musikalischen und kulinarischen Schmankerln weiter. Am Sonntag um 10 Uhr steht eine Feldmesse in der Jaudenmühle auf dem Programm.

Nachhaltigkeit und Tradition großgeschrieben

„Jeder ist herzlich eingeladen, unsere Mühle, unsere Arbeit und unsere Tradition an diesen drei Festtagen umfangreich kennenzulernen“, sagt Ignaz Freisl und freut sich, dass der Nachhaltigkeitsgedanke seines Betriebes immer mehr an Bedeutung bei Verbrauchern gewinnt. „Als traditioneller Mühlenbetrieb, geht es uns darum, mit unseren Kunden langfristige, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und zu erhalten. Bauern erkennen den Mehrwert unserer Futtermittel nicht zuletzt auch, weil unser Futter den Tieren schmeckt und diese gesund und leistungsfähig macht“, erklärt Freisl.

„Wir sind der Meinung, dass landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht über weite Strecken gefahren werden sollten, sondern dort verarbeitet und verbraucht werden sollten, wo sie geerntet wurden. Dies spart nicht nur unnötige Verkehrswege, sondern hält die Wirtschaftsleistung auch in der Region. Deshalb ist es unser Antrieb, als Bindeglied zwischen Ackerbau und Tierhaltung den Kreislauf zu schließen, um dazu beizutragen, gesunde, nachhaltige Lebensmittel in unserer Region zu erzeugen“, so Freisl.

Alle Infos zum umfangreichen Festprogramm unter www.freisl-kraftfutter.de

Mit einem Klick auf das PDF sind Sie direkt im Festprogramm.

