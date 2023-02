Lieber Stein und Beton anstatt Inflation? So sichern Sie in Zeiten der Inflation Ihr Kapital!

Ein starkes Team mit regionalen Wurzeln: Stefan Hoisl, Franz und Nicole Kilian © IFK Immobilien

Angesichts der Inflation überlegen viele, wie sie sich auch in Zukunft finanziell absichern können. Das Geld bei der Bank „parken“ ist keine Lösung. Doch es gibt eine rentable Alternative.

Wer aktuell sein Kapital erhalten möchte oder sich Gedanken über eine sichere Altersvorsorge macht, der hat im Moment den vermutlich schlechtesten Zeitpunkt dafür erwischt. Denn wenn die Banken überhaupt Zinsen auf erspartes Guthaben ausgegeben, sind diese sehr niedrig und spiegeln nur einen Bruchteil der aktuellen Inflationsrate wieder.

Das heißt: Wenn Sie Geld auf Ihrem Bankkonto anlegen, verliert es wegen der Inflation deutlich an Wert und Sie haben auf lange Sicht beträchtliche Verluste einzustecken.

Die Inflation ist immer präsent, mal stärker, mal schwächer

Mit der Inflation verbinden viele Menschen Bilder und Erzählungen von Eltern und Großeltern, bei denen man für eine Schubkarre voller Geldscheine eine Packung Eier kaufen konnte. Eine solche Lage ist hoffentlich auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.

Dennoch klingen bei den Wirtschaftsexperten bei aktuell um die 10 % Inflationsrate bereits sämtliche Alarmglocken! Denn auch im geringeren Maß ist dieser Inflationswert eine Gefahr und so hoch wie die letzten Jahrzehnte nicht mehr. Denn dadurch wird Ihr Geld – solange es nicht richtig angelegt ist – immer weniger wert.

Immobilien als Wertanlage, denn ein Dach über dem Kopf ist lebensnotwendig!

Sicherheit für die ganze Familie kann eine eigene Immobilie als Wertanlage bieten. © evgeny atamanenko

Immobilien sind die häufigste Antwort auf die Frage nach Inflationsschutz. Aber sind Immobilien inflationssicher? Schützen Immobilien also wirklich vor Inflation? Eine Vielzahl der Berufstätigen sehen die eigene Immobilie als ideale Form der Altersvorsorge, die durch Inflationsverluste und Renditerisiken gefährdet ist.

Immobilien werden auch häufig als „Betongold“ bezeichnet!

In Anspielung auf Gold, das für viele ebenfalls als Inflationsschutz gilt, sind Immobilien als Sachwerte grundsätzlich auch sehr wertbeständig. Ein großer Nachteil von Gold oder ähnlichen Sachwerten ist, dass Sie im Vergleich zur Immobilie keine Einnahmen generieren. Immobilien jedoch werfen, wenn sie gut vermietet sind, über die Zeit möglicherweise eine gute Rendite ab und dazu können Sie ggf. noch Steuervorteile nutzen.

Aktien und Wertpapiere hatten in der Vergangenheit ebenfalls einen hohen Stellenwert bei Anlageformen. Aufgrund der Schnelllebigkeit des Marktes, Rückgang der Konjunktur sowie der wirtschaftlichen Unsicherheit haben diese Anlageformen jedoch mittlerweile ein sehr hohes Risikopotential. Auch der Goldmarkt unterliegt größeren Schwankungen als der Immobilienmarkt.

Als Eigentümer oder Vermieter der Immobilie ist man trotz einer hohen Inflation gut bedient:

Steigen die Preise für Konsumgüter und Energie, ziehen zeitversetzt Einkommen und Mieten an. Im besten Fall steigt der Wert der Immobilie, die Finanzierungskosten bleiben aber innerhalb der Zinsbindungsfrist konstant. Daher wäre es trotz gestiegener Zinsen überlegenswert, auf eine längerfristige Zinsbindung zu achten, um Sicherheit zu schaffen.

Auswirkung Inflation

Wer den Sprung aus der Inflationskrise wagen möchte, ist auf optimale Beratung angewiesen. © vchal

Die Politiker haben, um der Inflation entgegenzusteuern, die Zinsen für Baufinanzierungen erhöht. Dies soll zur Folge haben, das Geld im Land zu reduzieren. Es wird schwerer Kreditzusagen zu bekommen, da die Belastung aufgrund höherer Zinsen für viele Menschen nicht mehr tragbar ist und die Vergabekriterien verschärft wurden.

Dies Wiederrum hat zur Folge, dass die Nachfrage nach Immobilien zurückgeht, da der „Otto Normalverbraucher“ sich den Kredit nicht mehr leisten kann. Diese Auswirkung hat zur Folge, dass das Angebot immer mehr wird und die Nachfrage zurückgeht. Dies wirkt sich negativ auf die Preise der Immobilien aus und ist am Markt bereits spürbar. Diese Entwicklung ist in Ballungsräumen mit guter Infrastruktur nicht so extrem wie in nicht so gefragten Regionen.

Warum ist kein langfristiger Rückgang der Immobilienpreise in beliebten Lagen zu erwarten?

Im Gegensatz zu Geld unterliegen Immobilien nicht der Inflation. In den letzten Jahren haben Immobilien in der Regel immer an Wert zugenommen und dieser Trend wird mit großer Wahrscheinlichkeit aufgrund folgender Tatsachen so weitergehen: Bauland wird immer weniger. Die Bevölkerungszahl und die Zuwanderung nehmen jedoch im Verhältnis zu den letzten Jahrzehnten massiv zu. Nach wie vor träumen Menschen vom Eigenheim. Gleichzeitig zeichnet sich bereits jetzt Zurückhaltung bei neuen Baumaßnahmen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich ab. Aufgrund stark gestiegener Material- und Lohnkosten sowie die Schwierigkeit bei der Beschaffung von Baumaterialien wird in den kommenden Jahren deutlich weniger Wohnraum entstehen. Die Preise sind nur noch schwer kalkulierbar. Viele Bauträger sind wegen dieser diversen Unsicherheiten und aufgrund des Rückgangs der Kaufnachfrage eher zurückhaltend.

Demzufolge wird der Wert von Bestandsimmobilien sowie die Mietpreise auf langfristige Sicht wieder steigen, da das Angebot in den nächsten Jahren fehlen wird. Noch liegen, historisch gesehen, auch die Zinsen für Baufinanzierungen im erträglichen Rahmen.

