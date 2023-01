Neuaufstellung der Kardiologie in Dießen

Bei Prof. Dr. Braun und Prof. Dr. Orban sind Patienten in besten Händen. © Kardiologie Ammer-Lech

Prof. Dr. Braun und Prof. Dr. Orban übernehmen die Praxis von Dr. Baßler und Dr. Kment. Unter dem neuen Namen „Kardiologie Ammer-Lech“ erwartet dort alle Patienten die gewohnte ärztliche Kompetenz.

Dießen – Zum 1. Januar 2023 übernehmen die beiden Kardiologen, Professor Dr. Daniel Braun und Professor Dr. Martin Orban, die kardiologische Gemeinschaftspraxis von Dr. Birgit Baßler und Dr. Axel Kment, die ihre Praxis 31 bzw. 13 Jahre geführt haben. Die künftige Praxis firmiert unter dem neuen Namen „Kardiologie Ammer-Lech“.

Wir bieten für Patienten aus der Ammersee-Region sowie den Landkreisen Landsberg am Lech, Weilheim-Schongau und Starnberg das gesamte Spektrum der modernen Kardiologie auf universitärem Niveau an, das auf unserer langjährigen Tätigkeit als leitende Oberärzte am Klinikum der Universität München beruht.

Alle gängigen nicht-invasiven Untersuchungen werden in den Praxisräumen in Dießen mit modernster technischer Ausstattung angeboten. Das erfahrene, achtköpfige Praxisteam wird übernommen.

Kontinuierliche Patientenbetreuung im ambulanten und stationären Bereich

Die beiden erfahrenen Ärzte werden weiterhin als Oberärzte in Teilanstellung (je 1 Tag/Woche) am Klinikum der Universität München tätig sein und kooperieren darüber hinaus mit lokalen Kliniken. Besonderes Merkmal der Praxis ist deshalb die kontinuierliche Betreuung und Behandlung der Patienten vom Erstkontakt, über die persönliche Durchführung von – in einigen Fällen nötigen – invasiven Untersuchungen in der Klinik, bis zur optimalen Nachbetreuung. Herzkatheteruntersuchungen und Schrittmacher/Defibrillator-Implantationen werden je nach Patientenwunsch und Komplexität an lokalen Kliniken oder am Klinikum Großhadern angeboten.

Komplexe Eingriffe am Klinikum Großhadern

Bei entsprechender Notwendigkeit führen die Professoren auch einen Klappenersatz (TAVI bei hochgradiger Aortenklappenstenose), eine Klappenreparatur (Edge-to-Edge-Therapie bei Mitral- und Trikuspidalklappeninsuffizienz), einen Vorhofohrverschluss (LAA-Occluder) oder einen Verschluss von Defekten der Vorhofscheidewand (PFO/ASD-Verschluss) am Klinikum Großhadern selbst durch.

Koordination der gesamten kardiologischen Versorgung in Dießen

Durch diese Sektoren-übergreifende Versorgung haben Patienten immer die beiden gleichen ärztlichen Ansprechpartner in der Praxis und in der Klinik, wodurch Informationsverluste und Mehrfachuntersuchungen reduziert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Praxis ist die kardiovaskuläre Präventivmedizin. Durch Lebensstiloptimierung sowie eine medikamentöse Therapie kann das Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen vielfach vermieden werden.

„Uns liegt ein persönliches, vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Patienten und Zuweisern am Herzen“, betonen die beiden Mediziner, die mir ihren Familien in Raisting und Starnberg leben.

Eine Terminvereinbarung ist telefonisch oder online über die Praxishomepage möglich.

Kontakt

Praxis Kardiologie Ammer-Lech © Praxis Kardiologie Ammer-Lech

Praxis Kardiologie Ammer-Lech

Lachener Straße 2

86911 Dießen am Ammersee

Telefon: 08807-924340

E-Mail: info@kardiologie-ammer-lech.de

Web: www.kardiologie-ammer-lech.de

Öffnungszeiten Montag – Donnerstag 8:00 Uhr bis 18 Uhr Freitag 8:00 Uhr bis 17 Uhr

Text/Fotos: Gabriela Königbauer