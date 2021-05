Impfzentrum Peißenberg beklagt Liefermenge: Keine Erstimpfungen

„Frustrierende Situation“

von Sebastian Tauchnitz schließen

In dieser Woche wird es im Impfzentrum in Peißenberg aller Voraussicht nach keine Erstimpfungen geben. Das kündigte der Chef der Einrichtung, Christian Achmüller, gestern an.

Die Situation sei gerade „extrem frustrierend“, so Achmüller. Vor sechs Wochen, da sei auf einmal sehr viel Impfstoff geliefert worden, gab es jede Menge Erstimpfungen. „Jetzt bekommen wir die Quittung dafür“, sagt Achmüller und man hört die Bitterkeit heraus. Denn die Liefermenge an Biontech-Impfstoff wurde für diese Woche wieder einmal gekürzt. Die 3000 Impfdosen, die für das Impfzentrum angekündigt wurden, würden gerade mal so für all die Zweitimpfungen reichen, die auf dem Programm stehen.

Dabei könnte das Impfzentrum gerade jetzt eine großzügige Lieferung für Erstimpfungen gebrauchen. Denn eigentlich war man nach Aussage des Impfzentrums-Chefs mit der Prioritätsgruppe 2, also allen über 70-Jährigen, weitestgehend durch. Dann allerdings verkündete Ministerpräsident Markus Söder ein umfangreiches Erleichterungspaket für alle, die vollständig geimpft sind – unter anderem den Wegfall der Testpflicht beim Einkaufen oder Besuch eines Restaurants. „Anschließend klingelten die Telefone bei uns Sturm und wir hatten 1000 neue Registrierungen für die Prio2“, berichtet Achmüller. In dieser Woche könnten aber selbst die Berechtigten aus dieser Gruppe keinen Termin für eine Erstimpfung erhalten, weil der nötige Impfstoff fehlt.

Es ist nicht einzige politische Entscheidung, die für reichlich zusätzlichen Stress im Impfzentrum sorgt. Auch die Entscheidung, ab Juni überhaupt keinen Astrazeneca-Impfstoff mehr zu verwenden, sorgte für hektische Betriebsamkeit in Peißenberg. Denn vor knapp zwei Wochen fand die große Nacht-Impfaktion im Medizinischen Versorgungszentrum in Weilheim statt. Die Zweitimpfungen sind für Ende Juli geplant. Allerdings gibt es dann keine Astrazenca-Lieferungen mehr. Achmüller hat deshalb jetzt mit den niedergelassenen Ärzten getauscht. Diese geben ihr Astrazeneca, das bis Ende Juli haltbar ist, an das Impfzentrum ab und erhalten dafür den Astrazeneca-Impfstoff, den Achmüller noch auf Lager hat und der nur noch bis Ende Juni haltbar ist.

