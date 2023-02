Weil weiße Pisten zur Seltenheit werden: Ist Skilager in Schulen ein Auslaufmodell?

Klimawandel erschwert Skifahren

Der Klimawandel erschwert zunehmend das Skifahren. Ist es daher überhaupt noch sinnvoll, dass Schulen Skilager anbieten? Wir haben uns an den Schulen im Landkreis erkundigt.

Landkreis – „Ich sehe Skilager aus Gründen der Nachhaltigkeit kritisch. Bei uns lautet die Tendenz daher: Eher nein. Wir schauen uns intensiv nach Alternativen um.“, sagt Rolf Schleich, Schulleiter an der Mittelschule in Weilheim. Dabei sind seine siebten Jahrgangsstufen erst kürzlich aus dem Südtiroler Valstal vom Skilager zurückgekehrt. Anfänger und Fortgeschrittene konnten dort bei guten Bedingungen dem Alpinsport nachgehen. Auch Nichtskifahrer nehmen am Skilager teil, schon seit längerem gibt es ein Alternativprogramm mit Wanderungen, Eislaufen und Museumsbesuchen.

Konträr zu Schleich sieht Armin Eder, Schulleiter der Pfaffenwinkel-Realschule in Schongau, die Angelegenheit: „Die Gesundheit der Schüler steht bei mir höher im Kurs als zweifelhafte Umweltschutzgedanken. Bei Schneemangel führen wir das Skilager auf der Zugspitze bei Naturschnee und besten Bedingungen durch.“ Selbst im von der Corona-Pandemie bestimmten Schuljahr 2021/2022 ging es für die Schongauer Realschüler zum Skifahren, allerdings ohne Übernachtungen. Dabei ging es bei täglicher Rückfahrt ins Skigebiet Oberammergau. Die Schüler zeigten sich davon laut Eder begeistert, er lobt auch das Engagement seiner Sportlehrer.

Skilager in Zeiten des Klimawandels: Schulen machen sich Gedanken über Sinnhaftigkeit

„In keiner Sportwoche lernen die Kinder so viel motorisch wie in einem Skilager Sie sollen es noch lernen dürfen“, sagt Sportlehrer Karl-Heinz Kammermeier vom Gymnasium in Penzberg. Die Penzberger Gymnasiasten fahren in der siebten Jahrgangsstufe nach Hinterglemm, wo die Schneelage bislang stets gut war. Nichtteilnehmer können entweder zuhause bleiben, zudem ist Langlaufen eine Option.

Auch am Penzberger Gymnasium wird laut Kammermaier die Diskussion geführt, ob Skilager noch sinnvoll sind. Sowohl in der Elternschaft, als auch innerhalb des Lehrerkollegiums gibt es kritische Stimmen. Von Elternseite beispielsweise wurde vorgeschlagen, das Skilager durch eine Wintersportwoche mit Rodeln, Eislaufen, Skifahren und Schneeschuhgehen zu ersetzen. „Ich selbst will es den Kindern aber ermöglichen, Skifahren zu lernen.“, meint Kammermaier dazu. „Nur wenn der Klimawandel so weitergeht und der Schnee ausbleibt, dann geht nichts mehr. Ich selbst würde die Fahrt dann ganz bleiben lassen und im Sommer das Radeln in den Vordergrund stellen.“

Gymnasiasten in Weilheim dürfen eine Woche lang wintersporteln

Für Andrea Pauline Martin, Schulleiterin am Gymnasium in Weilheim, spielt neben den möglichst vielfältigen Sporterlebnissen an der frischen Luft vor allem das Gemeinschaftserlebnis im Klassenverband eine zentrale Rolle. Dem Aspekt der Nachhaltigkeit versucht man am Weilheimer Gymnasium durch Ziele in der Nähe Rechnung zu tragen. Garmisch-Partenkirchen und Lenggries befinden sich in der Region und haben daher einen kurzen Anfahrtsweg.

Durchgeführt wird die Wintersportwoche für die Weilheimer Gymnasiasten in der sechsten Jahrgangsstufe. Neben alpinem Skilauf können die Schüler dabei auch dem Skilanglauf, Schneeschuhwandern, Eislaufen oder Rodeln nachgehen. Nicht-Teilnehmer besuchen den Unterricht in einer Parallelklasse.

„Für und Wider des alpinen Skisports wird thematisiert“

Die Schattenseiten des alpinen Skilaufs werden dabei nicht ausgespart, sagt Martin: „Das Für und Wider des alpinen Skisports wird thematisiert, daher liegt der Fokus auf vielfältigen Wintersportaktivitäten.“ Für dieses Schuljahr steht die Wintersportwoche den Weilheimer Gymnasiasten noch bevor.

An der Mittelschule in Schongau wurde bis zum Beginn der Corona-Pandemie ebenfalls für die siebten Klassen eine Wintersportwoche angeboten. Für Nichtskifahrer gab es Winterwanderungen, Rodeln, die Besichtigung einer Skisprungschanze sowie andere wintersportliche Aktivitäten unter freiem Himmel. Im aktuellen Schuljahr wurde an der Mittelschule Schongau keine Wintersportwoche durchgeführt, da in der Zeit, in der man mögliche Unterkünfte hätte buchen müssen, die Pandemie noch grassierte und deshalb die Situation unklar war. Schulleiter Frank Pfaffenberger betont aber: „Gerne wollen wir in Zukunft wieder Wintersportwochen anbieten.“

Am Schongauer Gymnasium ist Skilager Pflicht

Am benachbarten Gymnasium in Schongau findet alljährlich ein Skilager für die siebten Jahrgangsstufen in Bad Hindelang/Oberjoch statt. Das Skilager ist eine schulische Pflichtveranstaltung, eine Nichtteilnahme ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Beteiligt am Fahrtenkonzept des Schongauer Gymnasiums sind der Elternbeirat und das Schulforum, in diesen beiden Gremien werden auch Aspekte des Klima- und Umweltschutzes diskutiert.

Ebenfalls nach Bad Hindelang fuhren die siebten Klassen der Mittelschule in Peiting bis ins Jahr 2020. Das Skilager ist bei den Peitingern allerdings nicht allein auf Alpinski ausgerichtet, vielfältige Outdoorangebote sorgen für ein abwechslungsreiches Programm auch für Nichtskifahrer. Im Jahr 2021 änderte man das Format pandemiebedingt in eine Sommersportwoche, dem Ort Bad Hindelang blieb man dabei treu. Die Sommersportwoche soll bleiben, erläutert Schulleiter Jochen Böhm: „Aufgrund der positiven Erfahrungen werden wir dieses Format auch in Zukunft beibehalten.“

Gegenargumente fürs Skilager: Nachhaltigkeitsaspekt und Kosten

An der Weilheimer Realschule setzt man im Schuljahr 2022/2023 ebenfalls auf eine Sommersportwoche, um Sicherheit zu haben, dass auch alle geplanten Aktivitäten stattfinden können. Zu den vormaligen Skilagern gab es im Schulforum kritische Stimmen. Schulleiterin Sabine Kreutle sagt, „das Skilagerwesen könnte als regelmäßiges Modell künftig auslaufen. Allerdings müssen das Pro und das Contra berücksichtigt werden.“

Ihr Kollege Severin Hammel von der Realschule Penzberg schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Ich bin ambivalent, habe Verständnis für beide Seiten. Einerseits hat das Skifahren hier im Voralpenland eine lange Tradition, allerdings verstehe ich auch die Gegenargumente.“ Diese sind für Hammel vor allem Nachhaltigkeitsaspekte sowie die Kosten, dabei sei auch das Beschaffen einer kompletten Ausrüstung für eine mitunter nur einmalige Nutzung zu nennen.

Ohne Skilager würde sich an bayerischen Schulen viel ändern

Die Realschule Peißenberg hingegen bietet schon seit Längerem kein Skilager mehr an, setzt stattdessen auf alternative Schülerfahrten. An den Mittelschulen in Fuchstal/Rott, Huglfing, Penzberg und Steingaden stehen Skilager ohnehin nicht auf dem Programm, ebenso wie bei der Montessori-Schule Peißenberg.

Sollte man in Bayern mittel- bis langfristig gänzlich von Skilagern Abstand nehmen, würde dies weitreichende Änderungen nach sich ziehen. Unter anderem die Ausbildung von Sportlehrkräften müsste modifiziert werden. Denn aktuell muss sich noch jeder bayerische Sportstudent einer Skilehrerprüfung unterziehen. Und auch die Lehrpläne müssten angepasst werden. Das Skifahren zählt zu den sogenannten Gleitsportarten und ist im Lehrplan Sport der siebten Jahrgangsstufe verankert.

Von Dominik Oppermann

