Bisheriges Tankstellengelände an B2: Krankenhaus Weilheim spekuliert auf Wohn- und Parkraum

30 bis 50 bezahlbare Appartements für junge Pflegekräfte – und zwei bis drei Parkdecks für den Klinikbetrieb: Das ist der „dringende Wunsch“ von Krankenhaus-Chef Thomas Lippmann für das Tankstellen-Areal gegenüber dem Gymnasium, das neu bebaut werden soll. Verhandlungen laufen bereits.

Das Tankstellen-Areal gegenüber dem Gymnasium in Weilheim soll neu bebaut werden.

Die Krankenhaus GmbH hätte dort gern Wohnungen für Mitarbeiter und Parkplätze für den Klinikbetrieb.

GmbH-Chef Lippmann und Pflegedirektorin Anne Ertel waren zu Gast im Stadtrat - zur Überraschung der meisten Gremiumsmitglieder.

Weilheim – Für die meisten Stadtratsmitglieder war es eine Überraschung, dass der Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH aufkreuzte, als es bei der Sitzung am vergangenen Donnerstag um die geplante Neubebauung des Tankstellen- und Werkstatt-Areals zwischen Alpen- und Röntgenstraße ging. Denn bei der Vorberatung im Bauausschuss vor neun Tagen hatte es zum Thema möglicher Klinik-Parkplätze auf diesem Areal noch geheißen: Man müsse anschieben, „dass das Krankenhaus da in die Pötte kommt“ (wir berichteten).

Nun waren GmbH-Chef Lippmann und Pflegedirektorin Anne Ertel in den Stadtrat gekommen, um mitzuteilen, dass man in der Sache längst schon aktiv sei. Und zwar nicht nur, was die dringend nötigen, von der Stadt immer wieder angemahnten Autostellplätze betrifft: Die Krankenhaus GmbH habe „größtes Interesse“, auf dem Nachbar-Areal „zwei bis drei Parkdecks“ zu schaffen – und darüber „30 bis 50 Appartements für junge Pflegekräfte“.

Seit einem Jahr sei man „an dem Thema dran“, es gebe Gespräche mit den Grundeigentümern und dem Klinik-Gesellschafter (also dem Landkreis), wie Lippmann nach der Sitzung auf Tagblatt-Anfrage bestätigte. „Weilheim ist ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Gesundheitsversorgung“, so der GmbH-Chef im Stadtrat, und dafür sei nicht nur eine gute medizinische Ausstattung wie die „tolle Robotik“ nötig: „Wir brauchen vor allem Menschen, die bei uns arbeiten.“ Und diese bräuchten wiederum bezahlbare Wohnungen.

Pflegedirektorin Anne Ertel: „Die Pflege-Akquise ist hier in Oberbayern ein Hauen und Stechen“

Lippmanns Vorstellung wären Appartements mit etwa 35 Quadratmetern, deren Miete höchstens 350 Euro im Monat betragen dürfte, damit sie sich auch Pflegeschüler leisten können. Diese „in irgendwelche WGs zu stecken“, sei heute „nicht mehr angebracht für den Beruf Pflege“, betonte der Geschäftsführer. „Wir sind attraktiv geworden als Arbeitgeber“, erklärte Pflegedirektorin Anne Ertel, „aber was wir nicht anbieten können, ist Wohnraum“. Für 350 Euro sei „nichts zu finden in Weilheim“, während umliegende Kliniken wie Murnau oder Starnberg teils neue Wohnheime zu bieten hätten. „Die Pflege-Akquise ist hier in Oberbayern ein Hauen und Stechen“, so Ertel. Deshalb hofft Lippmann sehr auf Appartements in Weilheim: „Ich empfehle wärmstens und dringendst, das zu schaffen.“ Doch die Entscheidung sei noch „völlig offen“, wie er einräumte.

Ob die Krankenhaus GmbH selbst die Wohnungen betreiben oder aber als „generalistischer Mieter“ auftreten würde, auch in dieser Frage wäre Lippmann für alles offen: „Es geht um die Sache.“ Klar sei aber: „Wenn ein Investor meint, er muss dort das Maximale erzielen, dann werden wir da keine Chance haben“, so der GmbH-Chef gegenüber unserer Zeitung.

BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek: „Eine tolle Symbiose“

Die gewünschte Nutzung wäre jedenfalls „eine tolle Symbiose“, sagte BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek im Stadtrat – und „die allerletzte Möglichkeit, im Krankenhaus-Umfeld Parkplätze zu schaffen“. Klaus Gast (CSU), der auch im Kreistag sitzt, fügte hinzu: „Wir müssen uns alle im Rahmen unserer Möglichkeiten darum bemühen, dass diese Chance genutzt wird.“

Eigentlich hätte der Stadtrat in der jüngsten Sitzung bereits einen Bebauungsplan für das Areal „Alpenstraße/Röntgenstraße“ auf den Weg bringen sollen. Mit dem Aufstellungsbeschluss wird nun aber gewartet, bis Ergebnisse der Verhandlungen zwischen der Krankenhaus GmbH und den Grundstückseigentümern vorliegen. Vorerst wurde nur grundsätzlich der vorliegenden Planung zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit drei und vier Vollgeschossen zugestimmt – und zwar einstimmig.

