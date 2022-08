Veteranen- und Soldatenverein Bernried feierte 100 Jahre Kriegerdenkmal

Von: Bianca Heigl

Das Kriegerdenkmal in Bernried wurde vom ortsansässigen Baumeister Dominikus del Fabbro entworfen und gebaut. © Heigl

Bernried – Mit einem gelungenen Fest beging der Veteranen- und Soldatenverein Bernried am vergangenen Wochenende das 100-jährige Jubiläum des Kriegerdenkmals, das im Jahre 1922 vom Bernrieder Baumeister Dominikus del Fabbro entworfen und gebaut worden war. Schirmherr der Veranstaltung war Bernrieds Altbürgermeister Josef Steigenberger.

Zahlreiche Veteranenvereine aus den Nachbargemeinden waren zu diesem Anlass nach Bernried gekommen, wo der festliche Tag mit einem Kirchenzug vom Schlossgut zum Klosterhof seinen Auftakt fand. Diakon Robert Ischwang und Pfarrer Bernd Reithemann zelebrierten den Feldgottesdienst am Klosterhof, bevor sich die Festgemeinde am Kriegerdenkmal zu Kranzniederlegung und Gedenken versammelte. Anschließend ging es im Festzug, angeführt von der Blaskapelle Bernried, durch die Lindenallee zum Hotel Seeblick.

Robert Schiebel, erster Vorstand des Veteranen- und Soldatenvereins, begrüßte die Festversammlung, darunter auch zahlreiche Ehrengäste wie die Landtagsabgeordneten Ute Eiling-Hütig und Harald Kühn, Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Bürgermeister Dr. Georg Malterer und Brigadegeneral Rainer Simon, Kommandeur der Schule Informationstechnik der Bundeswehr in Pöcking. Nicht dabei sein konnte coronabedingt der Patenverein aus Tutzing sowie aus Altersgründen die Freunde der amerikanischen Special Forces.



Nach dem Totengedenken für die verstorbenen Vereinskameraden hatte Schirmherr Josef Steigenberger das Wort. Er würdigte den Stellenwert des Kriegerdenkmals in der Gemeinde. „Die Zeitzeugen werden immer weniger, umso wichtiger ist es, dass der Veteranenverein die Erinnerung wachhält“, so Steigenberger. In Anbetracht der angespannten Lage in Europa äußerte er die Hoffnung, dass keine weiteren Tafeln am Kriegerdenkmal mehr hinzukommen und man immer weiter von den Kriegen wegkomme.



Brigadegeneral Simon freute sich sehr über die Einladung und darüber, dass der Verein Veteranen- und Soldatenverein und nicht Kriegerverein heiße. Er betonte die Wichtigkeit der Erinnerungskultur, zumal ja seit 1990/91 die Bundeswehr wieder durch gehend in Einsätzen sei. Auch die Diktion „unsere Bundeswehr“ liegt ihm sehr am Herzen, da sie für ganz Deutschland der Garant für Verteidigungsfähigkeit und Frieden in Freiheit sei, was in anderen Ländern keine Selbstverständlichkeit ist.



Ute Eiling-Hütig, die selbst vor einigen Jahren acht Tage bei der Bundeswehr verbrachte, betonte den großen Kameradschaftsgeist der Truppe. „Bundeswehr ist keine Einbahnstraße, deshalb verdient sie Wertschätzung, eine gescheite Ausstattung und die Erkenntnis, was sie für uns tut“, so die Landtagsabgeordnete. Ihr Landtagskollege Harald Kühn dankte in seinem Grußwort der Bundeswehr und allen Sicherheitsorganisationen. „Unser Irrtum war, nach dem Mauerfall anzunehmen, dass der Frieden selbstverständlich ist“, meinte Kühn mit Blick auf die derzeitige Situation in Europa. Deshalb sei es wichtig, ideell wie materiell alles für die Bundeswehr zu tun. Und da der Ursprung der Gewalt immer der einzelne Mensch ist, sei zudem Bildung der wichtigste Auftrag.



Auch zwei Ehrungen gab es noch an diesem Tag: Für mehr als 30 Jahre Verwaltung der Vereinsfinanzen wurde Josef Nötting senior ausgezeichnet, für 25 Jahre Blumenschmuck und Pflege am Kriegerdenkmal Helmut Olbrich.

